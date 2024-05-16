Антон Волошко: жилью для сирот в Приморье — быть

Председатель регионального Заксобрания Антон Волошко подчеркнул, что текущая система работает не совсем корректно, особенно в регионах с более высокими ценами на жилье, таких как Приморье и Хабаровский край. В результате представители этой группы населения получают сертификаты по внутрирегиональным ценам, но часто используют их для покупки жилья в других, более дешевых субъектах РФ. Это приводит к уменьшению бюджета в более дорогих регионах, а также к оттоку молодого, трудоспособного населения с Дальнего Востока.