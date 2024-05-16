Антон Волошко: жилью для сирот в Приморье — быть

Posted Вчера, 11:15
Published Вчера, 11:15
Modified Вчера, 11:17
Updated Вчера, 11:17
16 мая состоялось общее собрание Парламентской ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье», в рамках которого председатель Законодательного собрания Приморья Антон Волошко выступил с актуальным и давно наболевшим вопросом по поводу социальной поддержки детей-сирот. Парламентарий вынес на рассмотрение коллег предложение о пересмотре критериев выплат на жилье для данной категории граждан.
Председатель регионального Заксобрания Антон Волошко подчеркнул, что текущая система работает не совсем корректно, особенно в регионах с более высокими ценами на жилье, таких как Приморье и Хабаровский край. В результате представители этой группы населения получают сертификаты по внутрирегиональным ценам, но часто используют их для покупки жилья в других, более дешевых субъектах РФ. Это приводит к уменьшению бюджета в более дорогих регионах, а также к оттоку молодого, трудоспособного населения с Дальнего Востока.
В своем выступлении Антон Волошко рассказал об опыте Приморского края, когда по состоянию на начало 2019 года насчитывалось около трех тысяч неисполненных судебных решений, обязывающих администрацию региона обеспечить жильем детей-сирот и лиц из их числа.
В связи с этой проблемой по инициативе губернатора Приморья Олега Кожемяко были приняты и закреплены нормативными актами принципиальные решения, направленные на улучшение жилищных условий детей-сирот. С 1 января 2019 года обеспечение жильем данной категории граждан стало осуществляться органами местного самоуправления, а в отношении детей-сирот, судебные решения по которым вступили в силу до 1 января 2019 года — органами исполнительной власти Приморского края.
Также в 2019 году в Приморье ввели дополнительную меру в виде социальной выплаты на приобретение жилого помещения (сертификат). Благодаря совершенствованию правовых механизмов и увеличению бюджетного финансирования, количество детей-сирот, получивших жилье, заметно возросло.
— Так, в 2019–2023 годах на территории Приморского края с использованием сертификатов жилыми помещениями обеспечено 1 732 лица из числа детей-сирот. На указанные цели выделено из краевого бюджета 4 миллиарда 453 миллиона 719,71 тысяч рублей. В текущем году планируется оплатить 265 сертификатов, выданных в 2023 году. На эти цели в краевом бюджете предусмотрен 1 миллиард 51 миллион 290,18 тысяч рублей, — отметил Антон Волошко.
Региональная практика не осталась без внимания федеральных законодателей. С августа прошлого года аналогичную меру поддержки включили в Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Новая норма, статья 8.1, устанавливает меру поддержки в виде предоставления выплаты на приобретение благоустроенного жилого помещения в собственность или для полного погашения ипотечного кредита.
По мнению Антона Волошко, введение практики выдачи сертификатов в масштабах всей страны является положительным решением. Однако, некоторые нюансы, по мнению законодателей, носят существенный характер и требуют внесения определенных коррективов для более эффективного и справедливого распределения средств и обеспечения жильем детей-сирот. Прежде всего, это вопросы определения размера выплат и оценки уровня благоустройства приобретаемого жилья.
Поэтому председатель Заксобрания Приморья предложил парламентариям внести изменения в законодательство, чтобы позволить регионам с более высокими ценами на жилье самостоятельно устанавливать среднюю рыночную стоимость квадратного метра жилья при расчете выплат для детей-сирот. Таким образом, сертификаты будут более адекватно отражать реальные рыночные условия и стимулировать строительство жилья в регионах с более высокими ценами.
С этой инициативой Антон Волошко предложил верхнюю палату Федерального Собрания.
— Губернатор Приморского края очень плотно занимается вопросами обеспечения реализации жилищных прав детей-сирот, глубоко погружен в эту тему. Видя указанные проблемы, Олег Николаевич обратился к председателю Совета Федерации Валентине Ивановне Матвиенко с предложениями по их решению. Предложения губернатора Приморского края проработаны Комитетом Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправления и делам севера, Комитетом Совета Федерации по социальной политике, Правовым управлением Аппарата Совета Федерации и признаны заслуживающими внимания и подлежащими обсуждению, в том числе, с органами государственной власти субъектов Российской Федерации. Таким образом, в настоящее время именно Совет Федерации является площадкой активного изучения и обсуждения названной проблематики. Мы рассчитываем, что итогом этой работы станет соответствующая законодательная инициатива, которую внесут сенаторы от Приморского края и других территорий, — подытожил парламентарий.
В связи с этим парламентарий обратился к коллегам с просьбой поддержать предложения губернатора Приморского края и Законодательного Собрания Приморского края.