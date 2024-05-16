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Владивосток привлекает все больше туристов из Китая

Молодёжная столица России — Владивосток — примет молодёжь из Китая

16 мая 2024, 03:30

Владивосток привлекает все больше туристов из Китая

Владивосток ожидает увеличения туристического потока из КНР — минимум в два раза. Уже сегодня в центре Владивостока гости из Поднебесной становятся таким же привычным явлением, как и до пандемии, четыре года назад. Но это только начало.
Сюжет
Туризм

Глава Владивостока Константин Шестаков сообщил об этом на встрече с исполняющим обязанности мэра Народного правительства города Харбина господином Ваном Хэшэном. В Харбине Константин Владимирович и делегация столицы ДФО примут участие в выставке «VIII Российско-китайское ЭКСПО 2024».

— У столицы ДФО тесные связи со многими городами КНР, — подчеркнул Константин Шестаков, — постоянно увеличивается количество авиарейсов из Владивостока в регионы Китая, растёт и турпоток. В 2023 году Владивосток принял 130 тысяч туристов из страны-соседки. Нам есть, чем удивить гостей из КНР: появились новые общественные пространства, отели, рестораны.

Отдельно глава Владивостока отметил, что статус Молодёжной столицы России даёт краевому центру возможность провести такие мероприятия, которые наверняка могут быть интересны и молодёжи Харбина.

— Поэтому радушно приглашаю к нам в гости молодёжные делегации из Китайской Народной Республики, — сказал Константин Шестаков. — Молодёжи Владивостока и Харбина пора начать дружить, выстраивать тесные связи, тем более что с 2017 года наши города — побратимы.

О необходимости значительно усилить и расширить контакты между молодёжью городов-побратимов шла речь и на встрече Константина Шестакова с секретарём Харбинского комитета Коммунистического союза молодёжи КНР Чжоу Чэнган, где было подписано соглашение о дружбе и сотрудничестве между Харбинским городским комитетом Коммунистического союза молодежи и администрацией Владивостока.

Соглашение фактически открывает прямую дорогу для обменов в сфере молодёжной политики, культуры, туризма, также в нём предусмотрено расширение сотрудничества в сфере экономики и торговли. Обмениваться опытом и строить контакты будут и молодые предприниматели двух городов, и творческая молодёжь.

Константин Шестаков ещё раз подчеркнул, что Владивосток в 2024 году является Молодёжной столицей России — и значит, в краевом центре будут проводиться масштабные мероприятия в области образования, культуры и спорта, которые заинтересуют и молодых людей из Харбина.

— Мы готовы принять на этих мероприятиях активную молодежь Китая. Приезжайте во Владивосток на День молодежи, Первые летние международные студенческие игры, театральный и музыкальный фестивали, принимайте участие в марафоне «Беги по мостам», — сказал глава Владивостока и предложил также организовать двустороннние фам-туры для молодых блогеров.

Представители китайской стороны в ответ радушно пригласили молодых предпринимателей Владивостока принять участие в деловом форуме и очень заинтересовались идеей пробежать по мостам столицы ДФО.

В ближайшее время глава Владивостока проведёт в Харбине ещё несколько важных встреч.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что в Китай прибыл с визитом президент России Владимир Путин.

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