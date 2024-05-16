Молодёжная столица России — Владивосток — примет молодёжь из Китая

Владивосток привлекает все больше туристов из Китая

Владивосток ожидает увеличения туристического потока из КНР — минимум в два раза. Уже сегодня в центре Владивостока гости из Поднебесной становятся таким же привычным явлением, как и до пандемии, четыре года назад. Но это только начало.

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