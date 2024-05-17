Из Владивостока в Пекин: цены, визы, кукуруза — что делать русскому туристу в Китае?

В подземке знакомлюсь с группой теннисистов, узнав, что я русский они наперебой перечисляют наших спортсменов. Шарапова повторяется в списке через каждую фамилию. Спрашиваю у них дорогу до известной чайной улицы и подчеркиваю для себя интересный факт. Китаец с телефоном в Китае всегда будет знать больше тебя о твоем пункте назначения даже если ты вышел из номера гостиницы с адресом на листочке, который только что был выписан с карты. Все дело в том, что у них есть «Вичат», который сочетает в себе мессенджер, карту, доску объявлений, каталог товаров и возможно превращается в спасательный жилет, если китаец попадает в беду. Прочитав кривые иероглифы на моем листке, они перенаправляют меня на другую ветку, и мы прощаемся на следующей станции.