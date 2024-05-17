Из Владивостока в Пекин: цены, визы, кукуруза — что делать русскому туристу в Китае?

Posted Сегодня, 05:57
Published Сегодня, 05:57
Modified Сегодня, 05:59
Updated Сегодня, 05:59
Китайцы не понимают слова «Пекин». Все дело в произношении. Бейджинг, Бейцзин, но никак не Пекин. После трансфера Владивосток — Хуньчунь, знакомого многим приморцам, садимся в поезд Хунчунь — Бейджинг на вокзале Хунчунь Рейлвэй Стейшн. Сосед — китайский студент в огромных очках не понимает вопроса на русском, игнорирует английский, и мы переходим на письменное общение.
— Сколько ехать из Владивостока до Пекина?
Переводчик строчит черточки, парень произносит что-то, долго думает и показывает на пальцах «восемь», загнув средний, безымянный и мизинец. Поезд стартует резко как ракета и незаметно набирает скорость. После сотни километров в час становится тревожно, после двух страшно, после трех начинаешь замечать, что чай в стакане даже не шевелится. За окном стереокартинками пролетают живописные пейзажи — ветрогенераторы приветственно машут своими лопастями, окруженные бескрайними сопками. Вагон чистый до стерильности, но пахнет как придорожное кафе — каждую секунду кто-то проносится мимо, держа в руках стаканчик сублимированной лапши. Для Китая это в порядке вещей. Нескольких едоков позже мы видели на переходах уже в Пекине и даже за рулем автомобиля в пробке. Кстати, самая популярная российская лапша «Доширак» родом из Кореи, а не из Китая. Просто примите это.
Нужна ли виза в Китай?
Через час поезд останавливается в Янцзы. Городе, который видел и знает русских, но особой популярностью у туристов не пользуется из-за того, что ехать туда из приграничного Хунчуня непозволительно долго. Сразу за ним начинается незаметная линия «внутреннего Китая» — территории, где даже «русским друзьям» нужен полный пакет документов. Да, это ответ на вопрос — нужна ли виза для проезда по Китаю. Формально нет, но за пределами зоны приграничного туризма без визы не получится сделать две самые важные вещи — заселиться в гостиницу и воспользоваться транспортом. Именно виза, а не загранпаспорт являются вашим удостоверением личности в Китае, потому что визу китайские полицейские могут прочесть, а вот загранпаспорт далеко не всегда, пусть и уважительно относятся к орлу на его обложке.
Где-то под Гирином поезд практически минуту едет нос к носу с заходящим на посадку самолетом. Скорость далеко за тремя сотнями километров в час. Расстояние от Хунчуня до Пекина 1400 километров, по-нашему — две поездки до Хабаровска. Время в пути 8 часов 25 минут. Поезда на столицу начинают ходить ранним утром, так что вполне возможно проснуться пораньше, доспать в поезде и выгрузиться в Пекине чуть позже обеда. У китайцев заходящий на посадку самолет особым успехом не пользуется, а вот дети и туристы облепляют окна и тычут в стекло пальцами и телефонами.
В дороге есть на что посмотреть — каждый раз, когда поворачиваешь голову всегда видишь или деревню или кукурузные поля. Кукуруза появляется настолько часто, что я ловлю себя на мысли о «Детях кукурузы» Стивена Кинга. Возможно, король ужасов скромно умолчал о наличии у себя китайского гражданства, но именно это произведение он точно мог написать сидя в тракторе где-то на окраине Чанчуня.
Смазанными пятнами через короткие промежутки времени возникают и остаются далеко позади «будущие города» — комки многоэтажек без окон, дорог и людей, которые сиротливо стоят в поле, как букеты бетонных цветов. Восемь часов в скоростном поезде пролетают незаметно. Поезд останавливается на пекинском железнодорожном вокзале и стюардессы переворачивают кресла нажатием кнопки, чтобы следующий поток пассажиров ехал в Хуньчунь лицом вперед, любовался кукурузой и думал о Кинге. Все поезда на вокзале и возможно во всем Китае — скоростные.
Одной строкой: Из Владивостока в Пекин можно добраться по маршруту «Владивосток — Хуньчунь — Пекин». Билет на поезд стоит около 500 — 600 юаней. Важное уточнение: цены приведены на октябрь 2023 года, время, когда составлялись эти путевые заметки.
Любая гостиница в Китае всегда помпезная как покои императора вселенной. Наша — семь звезд, по оценке администратора, окна номера на восемнадцатом этаже выходят на крышу соседнего десятиэтажного здания, где разбит сад для чайных церемоний. В Пекине аутентичный Китай соседствует с Китаем прорывных технологий не просто близко, а очень близко. Нормальная картина — дом с вековой черепицей, жилец которого забирает из специального бокса батарею для электроцикла. В подворотнях между цифровыми шоурумами стоят уличные жаровенки, столы для игр, разбиты огороды и сады с декоративными тыквами. Пекин — город-праздник, город-фейрверк, ближе к его центру, если за отметку взять площадь Тяньаньмэнь, где Мао провозгласил независимость КНР, на каждом шагу стоят маленькие кафе с аутентичной едой и обязательные к посещению барбекю-рестораны.
Русский турист в Пекине всегда рок-звезда на каникулах, даже если это сварщик из Надеждинского. Не важно хочет он того или нет, его будут фотографировать, с ним будут здороваться на улицах, в заведениях его будут приглашать к столу опрокинуть пару-тройку стопок за знакомство. Я иду по узкому тротуару вдоль хаотичной парковки сотен велосипедов и электрических мопедов в подземку. Китайские дети кружатся вокруг и кричат «Растуйти, растуйти» В магазинах вокруг продается элитная водка и лимитированные кроссовки. Уличные телевизоры крутят рекламу модных брендов, под ними в старинных костюмах танцуют местные творческие коллективы. В отличие от российских уличных артистов перед ними нет шапок и табличек с номерами банковских карт. Танцы только для души.
Одной строкой: уличная еда в Китае — отдельный вид искусства. Шашлычки на деревянной шпажке — от 5 до 25 юаней за штуку, шиповник и клубника в карамели - 30-50 юаней.
Китайская подземка — одна из самых больших и самых чистых в мире. Она не пахнет книгами как питерская или платяными шкафами как московская, она пахнет дезинфицирующими средствами и выглядит так, будто за вагонами метро по рельсам катается огромный кусок душистого мыла. На входе почетный караул. Двое солдат стоят, вытянувшись по струнке за специальным ленточным ограждением. Их снимает отдельная камера, которая установлена на штатив и ловит каждое движение. На каждой двери карта, успеваю заметить три круговые ветки, два полукруга — подземка больше похожа на город в городе — почти пять сотен станций на квадратном пятачке. Старейшую ветку пекинского метро Пингоюань — Сыхуэйдун проектировали в далеких 60-х приглашенные советские специалисты, но старейшей она не выглядит — интерактивные экраны, бегущие строки, все по последнему слову китайской техники.
Билеты продаются в специальных автоматах, но можно подойти на кассу и показать сотруднику название станции, он сам посчитает стоимость. В пекинской подземке нет единой цены на билеты — платить придется в зависимости от длины поездки, кассир вместо жетона выдает пластиковую карту, которую нужно приложить на входе и бросить в специальный бокс на выходе. Несмотря на серьезную нагрузку — пекинское метро кажется полупустым даже в час пик или на выходных. Поезда ходят вереницами и массив пассажиров не успевает копиться.
В подземке знакомлюсь с группой теннисистов, узнав, что я русский они наперебой перечисляют наших спортсменов. Шарапова повторяется в списке через каждую фамилию. Спрашиваю у них дорогу до известной чайной улицы и подчеркиваю для себя интересный факт. Китаец с телефоном в Китае всегда будет знать больше тебя о твоем пункте назначения даже если ты вышел из номера гостиницы с адресом на листочке, который только что был выписан с карты. Все дело в том, что у них есть «Вичат», который сочетает в себе мессенджер, карту, доску объявлений, каталог товаров и возможно превращается в спасательный жилет, если китаец попадает в беду. Прочитав кривые иероглифы на моем листке, они перенаправляют меня на другую ветку, и мы прощаемся на следующей станции.
Кстати, выход из метро в Пекине имеет огромное значение. На некоторых станциях разветвленные сетки подземных ходов и если заранее неправильно выбрать маршрут, то можно вынырнуть из-под земли в очень неожиданном месте. Например, в подвале торгового центра. Средняя цена поездки 5-10 юаней в одну сторону.
Одной строкой: сфотографируйте станцию, на которой вы живете. Этот снимок в вашем телефоне будет вторым по значимости после фотографии кота.
Утка по-пекински — гордость Китая с большой буквы У. Ее подают во многих заведениях, но это дорогое банкетное блюдо и идти за ним следует в места, которые советуют китайцы, а не путеводители. Один из лучших ресторанов недалеко от Запретного города нам подсказали китайские пенсионеры. Вывеска «Ликуин Роаст Дак» над целлофановой дверью, вход в заведение через коридор с печью, где висят над огнем утиные тушки. Ресторан, по сути, даже не помещение, а перекресток старой улицы, отделенный дощатыми простенками, обслуживают несколько человек. Все пространство увешано портретами дорогих гостей, мы садимся за столик в зале, в котором когда-то обедали Джет и Джонатан Ли, и даже политик Эл Гор.
За пять минут на плотную целлофановую скатерть «зашел на посадку» целый эшелон закусочек, чуть позже у входа появился повар с подносом. Быстрыми движениями он нашинковал утку и разложил ее по тарелочкам. Ни один профессиональный туристический путеводитель никогда не скажет этого, но я не профессионал и скажу — нельзя строить планы после утки по-пекински. Возможно, это самое вкусное блюдо в мире. А еще возможно, это самое жирное блюдо в мире. Через пять минут после того, как последний кусок утки окажется съеден, человек лишается возможности полноценно передвигаться. Это расплата за удовольствие. Кстати, стоит она действительно дорого — утка в зависимости от количества кусочков обойдется примерно в 500 юаней. Или даже в 1200 если обедает небольшая компания. Для сравнения — лимитированные кроссовки в фирменном магазине на торговой улице в центре Пекина стоят около тысячи юаней. Примерно столько же стоит метровая коллекционная фигурка Покемона в самом большом пекинском молле.
Кстати, утку по-пекински можно привести с собой в Россию. Тушки в специальных пакетах, щедро сдобренные консервантами, кучами свалены в углы всех продуктовых магазинчиков Пекина, украшенные ценником в 100 — 120 юаней. Да, это будет не совсем та утка по-пекински, но ее можно разогреть в духовке на кухне в России и удивить друзей и знакомых. Сразу стоит отметить, что утка в Пекине из печи и утка по-пекински из пакета, это не битва между Кёнигсегг и Жигули, скорее битва между «Кенинсберг» и «Жигули». Дело вкуса и предпочтений.
Одной строкой: побывать в Пекине и не попробовать утку по-пекински — преступление, но за него пока не предусмотрено наказание.
Продолжение следует…