Цветы к памятнику погибшим советским лётчикам возложили в Артёме

Трагедия произошла в 1954 году. Во время учебного полёта был сбит и потерпел крушение торпедоносец ТУ-14Т. Весь экипаж: лётчик — лейтенант Валерий Мужжавлёв, штурман — лейтенант Юрий Макричук и стрелок-радист Евгений Василюк погибли.