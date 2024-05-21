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Published Вчера, 23:17

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Updated Сегодня, 01:12

В Артёме в Приморском крае почтили память лётчиков, погибших в 1954 году

Цветы к памятнику погибшим советским лётчикам возложили в Артёме

20 мая 2024, 23:17

В Артёме в Приморском крае почтили память лётчиков, погибших в 1954 году

На днях в Артёме состоялась торжественная церемония возложения цветов к месту захоронения лётчиков 49-го минно-торпедного авиационного полка военно-воздушных сил Тихоокеанского флота.
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Память

Трагедия произошла в 1954 году. Во время учебного полёта был сбит и потерпел крушение торпедоносец ТУ-14Т. Весь экипаж: лётчик — лейтенант Валерий Мужжавлёв, штурман — лейтенант Юрий Макричук и стрелок-радист Евгений Василюк погибли.

Похоронены советские военные лётчики были на кладбище села Кневичи.

— К сожалению, за годы на кладбище произошло несколько пожаров, в результате которых были повреждены и даже утрачены многие памятники тем, кто нашёл там последний приют, в том числе и памятники лётчикам, — рассказал глава Артёмовского городского округа Вячеслав Квон. — Мы несколько раз встречались и проводили совещание с руководителем отряда «АвиаПоиск», обсуждали вопрос восстановления памятников. Сложнее всего было определить точные границы захоронений. Но мы это сделали.

И вот на могилах храбрых советских лётчиков появились новые памятники, а место захоронения было восстановлено. Это удалось сделать с помощью неравнодушных предпринимателей и муниципальных учреждений.

На торжественной церемонии возложения цветов к памятника лётчикам присутствовали также члены совета ветеранов военной службы Артёма, офицеры авиационной эскадрильи войсковой части 62250, кадеты-макаровцы из школы № 22 и благочинный Артёмовского благочиния, настоятель прихода храма Богоявления, протоиерей Иоанн Сергеев.

— В данный момент мы продолжаем работу над созданием здесь единого памятного знака, где будут увековечены имена погибших, но не найденных или утраченных во время пожаров экипажей ВВС Тихоокеанского флота, — сказал Вячеслав Квон.
#Общество#Приморский край#Новости#Артём#Вячеслав Квон#Память
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