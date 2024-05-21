Цветы к памятнику погибшим советским лётчикам возложили в Артёме

Posted Вчера, 23:17
Published Вчера, 23:17
Modified Сегодня, 01:12
Updated Сегодня, 01:12
Трагедия произошла в 1954 году. Во время учебного полёта был сбит и потерпел крушение торпедоносец ТУ-14Т. Весь экипаж: лётчик — лейтенант Валерий Мужжавлёв, штурман — лейтенант Юрий Макричук и стрелок-радист Евгений Василюк погибли.
Похоронены советские военные лётчики были на кладбище села Кневичи.
— К сожалению, за годы на кладбище произошло несколько пожаров, в результате которых были повреждены и даже утрачены многие памятники тем, кто нашёл там последний приют, в том числе и памятники лётчикам, — рассказал глава Артёмовского городского округа Вячеслав Квон. — Мы несколько раз встречались и проводили совещание с руководителем отряда «АвиаПоиск», обсуждали вопрос восстановления памятников. Сложнее всего было определить точные границы захоронений. Но мы это сделали.
И вот на могилах храбрых советских лётчиков появились новые памятники, а место захоронения было восстановлено. Это удалось сделать с помощью неравнодушных предпринимателей и муниципальных учреждений.
На торжественной церемонии возложения цветов к памятника лётчикам присутствовали также члены совета ветеранов военной службы Артёма, офицеры авиационной эскадрильи войсковой части 62250, кадеты-макаровцы из школы № 22 и благочинный Артёмовского благочиния, настоятель прихода храма Богоявления, протоиерей Иоанн Сергеев.
— В данный момент мы продолжаем работу над созданием здесь единого памятного знака, где будут увековечены имена погибших, но не найденных или утраченных во время пожаров экипажей ВВС Тихоокеанского флота, — сказал Вячеслав Квон.