Во Владивостоке стартует краевой турнир по теннису «Кубок Славда»

На кортах в Садгороде (ул. Грязелечебница, 1, стр. 2) свое мастерство покажут профессионалы и игроки среднего уровня в парном мужском и смешанном парном разрядах из Приморского и Хабаровского краев. К участию в соревнованиях в мужском парном разряде допускаются игроки, которым в 2024 году исполнилось или должно исполниться не менее 45 лет. К участию в соревнованиях в смешанном парном разряде допускаются мужчины, которым в текущем году исполнилось или должно исполниться не менее 45 лет, и женщины, которым в этом году исполнилось или должно исполниться не менее 35 лет. При этом каждый игрок имеет право участвовать только в одном разряде.