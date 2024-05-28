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Posted 28 мая, 02:22

Published 28 мая, 02:22

Modified 5 ноября, 06:26

Updated 5 ноября, 06:26

Во Владивостоке стартует краевой турнир по теннису «Кубок Славда»

28 мая 2024, 02:22
Дни тенниса на Тихом океане завершатся краевым турниром среди взрослых спортсменов-любителей «Кубок Славда»

1 июня во Владивостоке стартует 28-й краевой турнир по теннису среди взрослых спортсменов-любителей «Кубок Славда». В этом году он традиционно завершает серию спортивных мероприятий в рамках Дней тенниса на Тихом океане.

Организаторы соревнований — группа компаний «Славда» и федерация тенниса Приморского края при поддержке министерства физической культуры и спорта Приморья и управления по физической культуре и спорту администрации Владивостока.

«Взрослый» турнир впервые за много лет проводится во Владивостоке. Такое решение было принято в порядке исключения из традиционного формата проведения. Напомним, соревнования исторически были приурочены к празднованию Дня России. «В этом году 12 июня выпадает на среду и производственным календарем предусмотрен всего один выходной день. Это крайне ограничивает работающих участников, особенно из других регионов. Чтобы как можно больше теннисистов-любителей смогли приехать на наш турнир, оргкомитет решил разово перенести даты и место проведения соревнований», — отмечает председатель совета директоров группы компаний «Славда», председатель оргкомитета турнира Павел Серебряков

На кортах в Садгороде (ул. Грязелечебница, 1, стр. 2) свое мастерство покажут профессионалы и игроки среднего уровня в парном мужском и смешанном парном разрядах из Приморского и Хабаровского краев. К участию в соревнованиях в мужском парном разряде допускаются игроки, которым в 2024 году исполнилось или должно исполниться не менее 45 лет. К участию в соревнованиях в смешанном парном разряде допускаются мужчины, которым в текущем году исполнилось или должно исполниться не менее 45 лет, и женщины, которым в этом году исполнилось или должно исполниться не менее 35 лет. При этом каждый игрок имеет право участвовать только в одном разряде.

 

Главный судья краевого по теннису памяти Ю. М. Серебрякова «Кубок Славда» — Сергей Игнатов.

По итогам соревнований организаторы отметят лучших игроков медалями, денежными и памятными призами.

Напомним, турнир «Кубок Славда» проводится 28-й раз — с 1997 года и является одним из старейших теннисных турниров Приморья, собирая на своих площадках спортсменов со всего Дальнего Востока. С 2021 года турнир посвящен памяти идейного вдохновителя соревнований, почетного Президента Владивостокской федерации тенниса и основателя группы компаний «Славда» Юрия Михайловича Серебрякова, многие годы занимавшегося продвижением в Приморье этого вида спорта.

Информационные партнеры турнира –– «Вести.Приморье», Общественное телевидение Приморья, 8 канал, радио и сайт «Комсомольская правда», медиахолдинг PrimaMedia, информационные агентства Primpress, «Приморье 24», VladNews, газеты «Аргументы и факты» (Приморье), «Владивосток», «Золотой Рог», «Конкурент»

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА

30 мая 2024 г.

19.00 — жеребьевка

31 мая 2024 г.:

с 15.00 — 20.00 — начало турнира, соревнования

01 июня 2024 г.:

09:00 — соревнования;

13.00 — 13.40 — парад-построение, торжественное открытие турнира;

13.40 — 20.00 — соревнования

02 июня 2024 г.:

09.00 — 17.00 — соревнования;

17.00 — 17.30 — подведение итогов;

19.00 — награждение победителей и призеров, закрытие турнира;

19.45 — торжественный прием, посвященный закрытию турнира;

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