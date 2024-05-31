Олег Кожемяко: в Приморье будет создан крупнейший в России судостроительный кластер

Кроме того, уже завершено строительство собственного корпоративного учебного центра профессиональной подготовки, где будут обучать по 30 направлениям. В этом году он уже начнёт работать. Центр включает в себя 34 учебно-лабораторных аудитории, девять учебно-производственных участков и необходимую инфраструктуру, 235 учебных мест, около 600 человек в год может повысить свою квалификацию, пройти переподготовку смогут 1200 человек в год.