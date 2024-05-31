Олег Кожемяко: в Приморье будет создан крупнейший в России судостроительный кластер

Posted 31 мая, 09:16
Published 31 мая, 09:16
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Updated Сегодня, 00:45
Участие губернатора Приморья Олега Кожемяко в «Морском конгрессе» началось с осмотра выставочных павильонов ведущих судостроительных компаний, а также предприятий смежных отраслей. Глава региона продемонстрировал личную вовлеченность и осведомленность всеми процессами, которые происходят в морской отрасли Дальнего Востока.
Как говорят эксперты, результаты, которых сегодня достиг регион, стали возможны благодаря всесторонней поддержке региональных властей.
«Внимание губернатора к этой отрасли — ключевому в регионе направлению — не только ситуативное, в рамках конгресса, это системная плановая работа, которая зачастую скрыта от камер, но проявляется в конкретных результатах отрасли судостроения», — подчеркнул приморский эксперт-политолог Павел Наливайко.
Отдельное внимание Олег Кожемяко посвятил стенду судостроительного комплекса «Звезда», дольше всего задержавшись у выставочного павильона этой компании. Главе региона продемонстрировали макеты судов — проектов, которые сегодня реализует судоверфь, а также показали макет, по которому видно, как масштабно развивается завод. Олег Кожемяко высоко оценил итоги работы «Звезды» и отметил выставку, как одну из лучших на конгрессе.
«Сама по себе „Звезда“ — это проект президентского внимания. И здесь губернатор с первых дней своей работы в регионе делает акцент именно на реализации этого стратегического проекта. А учитывая разворот российской экономики на восток, конечно же, будет играть решающую роль в развитии направлений, интересных партнерам из стран АТР», — отметил эксперт.
Кстати, по итогам конференции ССК «Звезда» была отмечена благодарностью организаторов выставки за лучший стенд и многолетний всесторонний вклад и поддержку развития «Морского конгресса».
Выступая на пленарном заседании конгресса, Олег Кожемяко отметил, что Приморский край сегодня входит в число регионов-лидеров по судостроению.
«Благодаря поручению президента страны по строительству самого крупного судостроительного комплекса „Звезда“, работе коллектива судоверфи, Роснефти в Приморье появилось мощнейшее предприятие судостроения в Российской Федерации. Компания набирает обороты, в том числе, и в судоремонте. Сегодня там применяются лучшие технологии», — заявил глава региона.
Отметим, что до 2016 года, до запуска производства на «Звезде», в России не было предприятий, где бы строились такие суда. Это самая уникальная верфь. Чтобы успешно спускать на воду самые большие суда, заводу необходимы самые большие краны, они видны жителям Владивостока через бухту, самый большой плавдок, сухой док, открытый тяжелый стапель и лучшее передовое оборудование, которое существует на рынке судостроения.
Президентом поставлена задача не просто построить судоверфь, а создать вокруг судостроительный кластер. Вокруг завода, по задумке, должны строиться предприятия смежных отраслей. Так, уже работает завод винторулевых колонок, теперь их не нужно где-то заказывать.
Генеральный директор ССК «Звезда» Сергей Целуйко сообщил участникам пленарного заседания, что судоверфь быстрыми темпами реализует поручение президента России Владимира Путина — в Большом Камне создается по истине уникальный, единственный в своем роде судостроительный кластер.
«Уже сегодня введенные объекты обеспечивают производственную мощность по массе обрабатываемого металла 90 тысяч тонн. К моменту ввода всех мощностей новейшая техническая оснащенность верфи позволит предприятию производить переработку до 330 тысяч тонн металла в год и строить суда крупноблочным методом из мега-блоков весом до трёх тысяч тонн», — заявил Сергей Целуйко.
Он подчеркнул также, что технологические возможности судоверфи позволяют строить все существующие и перспективные виды крупнотоннажных судов — высокотехнологичные атомные ледоколы, танкеры, газовозы, а также различные суда обслуживающего флота ледового класса.
«На сегодняшний день портфель заказов судостроительного комплекса „Звезда“ составляет 64 судна гражданского назначения. А за восемь лет работы мы уже построили пять крупнотоннажных танкеров типа „Афрамакс“, — добавил Сергей Целуйко.
В ходе обсуждения путей решения вопросов морской отрасли кадровый дефицит был назван одной из ключевых проблем, которые необходимо решить для развития судостроения в регионе.
В числе возможных шагов по решению кадровой проблемы губернатор Приморья Олег Кожемяко назвал ряд направлений, в числе которых повышение производительности, внедрение современных технологий, профессиональное ориентирование на уровне школьной подготовки вместе с реализацией проекта «Профессионалитет».
Проблема очевидна для всех игроков рынка, не говоря уже о таких крупных, как «Звезда». Сейчас на верфи работает уже более 5,6 тысячи человек, а к окончанию строительства всех объектов должно быть 7,5 тысяч.
Понятно, что набрать необходимое количество специалистов такой узкой отрасли, как судостроение, довольно проблематично. Именно поэтому верфь развивает программы по подбору, поиску и обучению персонала, взаимодействуя с центрами занятости по всей стране, вузами, сузами, колледжами, и школами.
Кроме того, уже завершено строительство собственного корпоративного учебного центра профессиональной подготовки, где будут обучать по 30 направлениям. В этом году он уже начнёт работать. Центр включает в себя 34 учебно-лабораторных аудитории, девять учебно-производственных участков и необходимую инфраструктуру, 235 учебных мест, около 600 человек в год может повысить свою квалификацию, пройти переподготовку смогут 1200 человек в год.
К решению кадрового вопроса применяется комплексный подход, именно поэтому на полях «Морского конгресса» компания подписала два соглашения — с министерством образования Приморского края и с МГУ имени Невельского, в рамках которых будут создаваться и реализовываться специальные обучающие программы.
Подчеркнем, что ССК «Звезда» на воду спущены уже 14 судов, пять из них это танкеры типа «Афрамакс» общим дедвейтом более 560 тысяч тонн. Активно строятся ещё 20 судов. Параллельно идёт строительство объектов второй очереди, реализуются социальные проекты, для нужд работников предприятия совместно с правительством Приморского края возводятся многоквартирные дома. Введено в эксплуатацию уже 33 дома, а вообще к окончанию проекта планируется построить около 5,5 тысяч квартир.