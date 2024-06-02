Бросила ребенка и убежала: нерадивую мать разыскивают в Находке

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
В Находке женщина бросила в такси полугодовалого ребенка и скрылась. Сообщается, что 37-летняя женщина во время поездки в районе Пограничной попросила остановить машину и, выйдя из неё, сказала, что вернётся через 10 минут. После этого она убежала и скрылась в лесу.
Водитель машины сначала ждал женщину, а потом обратился в полицию. Ребенка поместили в «Дом малютки», а нерадивую мать сейчас ищет полиция.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что потерявшихся в лесу грибников нашли полицейские в Приморье. Целую ночь провели три жительницы Яковлевского района в лесу — отправившись за дикоросами они не смогли найти обратную дорогу. На помощь грибникам пришли местные полицейские.