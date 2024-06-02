Бросила ребенка и убежала: нерадивую мать разыскивают в Находке

В Находке женщина бросила в такси полугодовалого ребенка и скрылась. Сообщается, что 37-летняя женщина во время поездки в районе Пограничной попросила остановить машину и, выйдя из неё, сказала, что вернётся через 10 минут. После этого она убежала и скрылась в лесу.