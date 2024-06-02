zr.media
ГлавноеВсе новостиДневник форума
zr.media
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 07:05

Published Сегодня, 07:05

Modified Сегодня, 09:04

Updated Сегодня, 09:04

Мать, бросившую своего малолетнего ребенка, разыскивает полиция

Бросила ребенка и убежала: нерадивую мать разыскивают в Находке

2 июня 2024, 07:05

Мать, бросившую своего малолетнего ребенка, разыскивает полиция

Что побудило мать бросить своего шестимесячного малыша, предстоит выяснить органам правопорядка.
Сюжет
Полиция

В Находке женщина бросила в такси полугодовалого ребенка и скрылась. Сообщается, что 37-летняя женщина во время поездки в районе Пограничной попросила остановить машину и, выйдя из неё, сказала, что вернётся через 10 минут. После этого она убежала и скрылась в лесу.

Водитель машины сначала ждал женщину, а потом обратился в полицию. Ребенка поместили в «Дом малютки», а нерадивую мать сейчас ищет полиция.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что потерявшихся в лесу грибников нашли полицейские в Приморье. Целую ночь провели три жительницы Яковлевского района в лесу — отправившись за дикоросами они не смогли найти обратную дорогу. На помощь грибникам пришли местные полицейские.

#Общество#Происшествия#Приморье#Приморский край#Новости#Полиция#Находка#Ребенок
Подпишитесь
Эксперты о приговоре Чихунову: «Государство правильно реагирует на провокации»
20 мая, 05:34
Чудом вырвался из лап медведя: житель Приморья остался в живых после роковой встречи
19 мая, 03:35
Сбил и скрылся? Опасного таксиста ищут в Приморском крае
18 мая, 02:15
Дети кукурузы и отцы в кукурузниках. Из Владивостока в Пекин: цены, визы, кукуруза — что делать русскому туристу в Китае?
17 мая, 05:57
Антон Волошко: жилью для сирот в Приморье — быть
16 мая, 11:15
Молодёжная столица России — Владивосток — примет молодёжь из Китая
16 мая, 03:30
"