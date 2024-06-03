О «китовой тюрьме» в Приморье снова заговорили: в России вступит в силу новый закон

Posted Сегодня, 02:32
Published Сегодня, 02:32
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
С 1 сентября 2024 года в России вступит в силу подписанная ранее президентом Владимиром Путиным новая статья закона о запрете вылова морских млекопитающих в зрелищно-развлекательных целях. Одновременно начнут действовать и новые правила вылова мормлеков. Изменения в законе инициированы для того, чтобы не повторилась ситуация с «китовой тюрьмой» в Приморье.
История «китовой тюрьмы», начавшаяся еще в 2018 году, на слуху у жителей Приморья и всей России до их пор, а ее отголоски и по сей день напоминают о тех событиях. Еще в октябре 2018 года зоозащитники подняли вопрос о возможной незаконной продаже краснокнижных касаток в Китай. Тогда сообщалось, что выловленные морские млекопитающие содержались в тесных вольерах, что могло быть для них губительным. «Китовая тюрьма» находилась в бухте Средняя близ Находки. Сообщалось, что касатки и белухи являются объектами довольно прибыльного бизнеса — за каждую касатку можно было выручить миллионы долларов.
К проблеме было привлечено внимание Росприроднадзора и природоохранной прокуратуры Владивостока, которые инициировали проверку по всем выявленным фактам. А следственный комитет Приморья провел доследственную проверку по факту незаконного содержания касаток и белух, в рамках которой проверялись законность вылова и содержания морских млекопитающих вне воли.
Было установлено, что в «китовой тюрьме» содержались 12 касаток и 90 белух, которых собирались продать в Китай. Однако установлено, что 11 особей касаток являются не достигшими половой зрелости и относятся к транзитному подвиду, внесённому в Красную книгу Камчатского края. Также установлено, что 90 белух не достигли возраста половой зрелости, а 13 из них имеют возраст младше одного года. При этом по закону РФ, запрещается вылов группы китообразных, в которых замечены детеныши-сеголетки с сопровождающими их самками, а также самок с явными признаками беременности. По итогу проведенной доследственной проверки следственный комитет возбудил уголовное дело.
Все природоохранное сообщество в один голос настаивало, что необходимо разобраться с «китовой тюрьмой» и ее организаторами. Защитники животных требовали мормлеков выпустить на волю, а разрешения на вывоз животных за границу отменить. Если бы владельцы «китовой тюрьмы» успели вывезти мормлеков в Китай, то это бы имело необратимые последствия для животных, вернуть их уже не удалось бы.
Для того, чтобы этого избежать по ходатайству следственного комитета Ленинский суд Владивостока принял решение о наложении ареста на 11 касаток и 90 белух.
Позже общественники выступили с заявлением о том, что условия, в которых содержатся животные, угрожают их жизни и здоровью.
«Само дальнейшее выживание животных в „китовой тюрьме“ становится проблематичным. Наступила зима, вода в бухте Средняя становится всё холоднее, а морские животные в маленьких вольерах сильно стеснены в движении, что снижает их способность сопротивляться переохлаждению. Их иммунитет ослаблен из-за сильнейшего стресса при отлове и транспортировке, а также ненормальных условий содержания; их рацион питания неестественен и скуден. В этих условиях вероятность серьёзных болезней узников „китовой тюрьмы“ возрастает с каждым днём. Этого ни в коем случае нельзя допустить», — говорилось в сообщении зоозащитников.
Ситуация стала известна далеко за пределами региона. Президент России Владимир Путин поручил губернатору Приморья Олегу Кожемяко разобраться с «китовой тюрьмой», ее арестанты будут выпущены на волю, отметив также, что отлов морских млекопитающих в России почти никак не регулируется, и этот вопрос будет решаться на законодательном уровне.
В 2019 году Минприроды РФ заявило, что к концу лета заточенные морские животные будут отпущены на волю.
Первые заключенные «китовой тюрьмы» были выпущены в естественную среду обитания в июне 2019 года в районе Шантарских островов — там, где они и были выловлены своими мучителями. Первый выпуск даже был продемонстрирован главе государства в ходе «Прямой линии». Часть животных были отпущены в море в той же бухте Средняя, где располагалась их тюрьма. Еще часть морских млекопитающих была отпущена на свободу в бухте Успения Лазовского района. Только в ноябре 2019 года все касатки и белухи были благополучно выпущены в море.
Однако с июня 2020-го в разных бухтах Приморского края стали встречаться очень дружелюбные белухи — одиночные и целыми компаниями, и даже с детенышами. Приморцы предположили, что это те самые узники «китовой тюрьмы», которых выпустили в водах близ приморских берегов. Животные демонстрировали явное желание общаться с людьми, и даже с ними играть, не боялись лодок и активно контактировали.
Конечно, не все такие контакты заканчивались благополучно для мормлеков. К сожалению, несколько особей — взрослых и детенышей в разное время обнаруживались у берегов Приморья мертвыми. Причина все та же — общение с людьми. Из-за того, что животные не боялись людей и лодок, они зачастую попадали под лопасти лодочных моторов, получали серьезные травмы и погибали.
Такие встречи людей и белух стали ежегодными, жители и гости Приморья, встретившиеся с животными, не упускают возможности пообщаться с ними, снять фото и видео, а кто-то даже поплавать. Однако специалисты убедительно просят не контактировать с мормлеками, так как это может быть для них губительно.
В декабре 2021 года из бухты Средняя вывезли все вольеры для морских млекопитающих, таким образом «китовая тюрьма» перестала существовать. Сделано это было после вмешательства прокуратуры.
«Плавучие конструкции демонтированы и перемещены на территорию Ливадийского судоремонтного завода в состоянии, исключающем возможность их дальнейшего применения по назначению», — сообщила тогда Амурская бассейновая природоохранная прокуратура.
После скандала с приморской «китовой тюрьмой» в России было решено запретить вылов мормлеков в культурно-просветительских целях, а разрешить только в научных.
После того, как президенту Владимиру Путину в ходе «Прямой линии» показали освобождение первых животных, началась работа над изменениями в законодательстве. Летом 2023 года Владимир Путин подписал закон о запрете на вылов морских млекопитающих в учебных и культурно-просветительских целях, он вступит в силу уже 1 сентября 2024 года. По этому закону вылов мормлеков возможен только с разрешения специальной комиссии при правительстве РФ и Росрыболовства.
А на днях правительство России утвердило правила вылова морских млекопитающих, которые тоже вступят в силу 1 сентября. Согласно постановлению правительства, на борту судна, имеющего разрешение на добычу, должны быть приспособления для немедленного освобождения морских млекопитающих из сетей. Выловленные в научно-исследовательских или контрольных целях китообразные «подлежат возвращению в живом виде в среду обитания».
При этом на борту судна должен присутствовать специалист-ветеринар, который сможет определить, беременны ли пойманные самки. Запрещено ловить беременных морских млекопитающих, а также самок в сопровождении детенышей. Если пойманная самка беременна, ее следует незамедлительно отпустить в море.