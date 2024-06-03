О «китовой тюрьме» в Приморье снова заговорили: в России вступит в силу новый закон

История «китовой тюрьмы», начавшаяся еще в 2018 году, на слуху у жителей Приморья и всей России до их пор, а ее отголоски и по сей день напоминают о тех событиях. Еще в октябре 2018 года зоозащитники подняли вопрос о возможной незаконной продаже краснокнижных касаток в Китай. Тогда сообщалось, что выловленные морские млекопитающие содержались в тесных вольерах, что могло быть для них губительным. «Китовая тюрьма» находилась в бухте Средняя близ Находки. Сообщалось, что касатки и белухи являются объектами довольно прибыльного бизнеса — за каждую касатку можно было выручить миллионы долларов.