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Published Сегодня, 03:45

Modified Сегодня, 04:17

Updated Сегодня, 04:17

Новые правила налогообложения примут в России

Важный закон примет Госдума: как изменится НДФЛ в 2024 году?

4 июня 2024, 03:45

Новые правила налогообложения примут в России

Налоговую систему страны ожидают масштабные изменения, предлагающие «пять ступеней» НДФЛ, рост налога на прибыль, вменение НДС части бизнеса на «упрощенке» и амнистию за «дробление». Как все это скажется на россиянах и когда новые правила налогообложения вступят в силу?
Сюжет
Налоги

Важный пакет поправок в российское налоговое законодательство внесено на рассмотрение в правительство министерством финансов РФ. Законопроект затронет основные виду прямых налогов — налог на доходы физических лиц (НДФЛ), налог на прибыль организаций, а также налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и упрощенную систему налогообложения (УСН). Авторы законопроекта отмечают, что это должно сделать налоговую систему России более справедливой.

Пятиступенчатый НДФЛ

В настоящее время действуют только две ступени налога — 13 и 15 процентов с доходов, превышающих 416,7 тысяч рублей в месяц, или 5 миллионов рублей в год. Изменения же для граждан предполагают пять ступеней прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц:

  • 13% при доходах до 200 тыс. руб. в месяц (2,4 млн руб. в год);
  • 15% для дохода от 200 до 416,7 тыс. руб. в месяц (2,4–5 млн руб. в год);
  • 18% для дохода в диапазоне от 416,7 тыс. до 1,67 млн руб. в месяц (5–20 млн руб. в год);
  • 20% для дохода от 1,67 до 4,17 млн в месяц (20–50 млн руб. в год);
  • 22% при доходах свыше 4,17 млн руб. в месяц (50 млн руб. в год).

При этом смысл пятиступенчатого НДФЛ заключается в том, что повышенные ставки будут применяться не ко всему доходу, а к сумме превышения над заданными порогами. То есть, если совокупный заработок гражданина составляет 6 млн руб. в год до вычета НДФЛ, работодатель будет отчислять 13%, пока доход работника не достигнет 2,4 млн руб. с начала года, а уже 15% с части дохода между 2,4 млн и 5 млн руб., и 18% с части дохода выше 5 млн руб.

В Минфине сообщают, что введение пятиступенчатой системы исчисления НДФЛ коснется около двух миллионов россиян. В стране на сегодняшний день всего 64 миллиона плательщиков НДФЛ, из них лишь 3,2% имеют доход более 2,4 млн в год. При этом в Минфине предложили не менять действующий налог на доходы самозанятых россиян — сегодня это 4-6% с дохода до 2,4 млн руб.

Налоговый вычет на семей

При этом изменения не затронут участников спецоперации, а для малообеспеченных семей с двумя и более детьми будет введен кэшбэк — налоговый вычет, который снизит НДФЛ более чем в два раза — до 6 процентов. Эта норма будет распространяться на те семьи с детьми, в которых доходы менее 1,5 регионального прожиточного минимума на человека.

В Минфине подсчитали, что такую меру поддержки смогут получить около половины от общего количества всех семей с двумя или более детьми в России. Исходя из прожиточного минимума 2025 года налоговый вычет может быть предоставлен родителям с месячным доходом до 53 тыс. руб., если оба работают, и не более 106 тыс. руб., если работает только один. В Минфине кэшбэк по НДФЛ сравнили с «13-й зарплатой», которая будет выплачиваться из государственной казны.

Как будет взиматься налог с нетрудовых доходов?

А как быть с доходами, не связанными с осуществлением трудовой деятельности? Как в этом случае будет производиться расчет НДФЛ?

При налогообложении доходов с дивидендов и депозитов, а также от продажи ценных бумаг действующие ставки в 13 и 15 процентов сохранятся, но с одной оговоркой. Как только сумма дохода превысит 2,4 миллиона рублей в год, ставка будет увеличена до 15 процентов без дальнейшей прогрессии. Как отмечают в Минфине, сохранение уровня налогообложения дивидендов позволит не тормозить развитие фондового рынка.

Для тех, кто продает и покупает недвижимость, особо ничего не изменится. НДФЛ с продажи недвижимости будет применяться к чистому финансовому результату, а не ко всему доходу с продажи. То есть, как и при сегодняшней норме закона, налог будет уплачиваться с разницы между продажей и покупкой недвижимости. 13% будет взиматься с дохода до 2,4 миллиона рублей, а 15% — свыше этой суммы. Правда, сейчас в Налоговом кодексе не предусмотрено применение ставки 15% от продажи недвижимости, даже если сумма превышает 5 млн руб.

Отметим, что действующее освобождение от налога от продажи имущества физического лица при соблюдении минимальных сроков владения сохраняется. Напомним, для недвижимого имущества этот срок составляет пять лет, а для иного имущества — три года.

А вот продавцам акций и долей в бизнесе льготу подкорректируют — НДФЛ придется уплатить на общих основаниях, если доход от сделки превысит 50 млн руб. в год, даже если срок владения перевалил за пятилетку.

Налог на прибыль в 2024 году увеличат

Организациям повысят налог на прибыль с 20 до 25 процентов. Однако в Минфине делают оговорку, что такое повышение ставки налога позволит отказаться от оборотных сборов, таких как курсовые экспортные пошлины, введенные для широкого круга отраслей, и которые действуют до конца 2024 года. Помимо этого предложено бессрочно продлить действие механизма инвестиционного налогового вычета в регионах и ввести налоговый вычет для предприятий из приоритетных отраслей экономики.

По данным Минфина, в 2023 году российские компании смогли повысить свой финансовый результат на 35,2%, который превысил 33 триллиона рублей.

Налог на добычу полезных ископаемых

В отраслях, которые связаны с добычей полезных ископаемых — рентных отраслях НДПИ предлагается увеличить. К таким относятся, например, предприятия, производящие минеральные удобрения, добывающие железную руду. В Минфине отмечают, что сегодня в ряде сырьевых отраслей наблюдается значительное превышение уровня рентабельности при минимальной рентной налоговой нагрузке. Специалисты подсчитали, что даже после повышения НДПИ рентабельность в этих отраслях останется выше средней по экономике — 20-25%.

Законопроект предусматривает повышение налога на 15% для отрасли по добыче железа, а для компаний по производству минеральных удобрений — в 2,3 раза. Для отрасли «Производство минеральных удобрений» (апатитовые и фосфоритовые руды) — в два раза. Для производителей азотных удобрений введут акциз на газ, который приобретается для производства аммиака — 1200 руб. за 1 тыс. куб. м газа.

Малому бизнесу приготовиться!

Минфин разработал изменения, которые коснутся и малого бизнеса. Так, порог доходов для применения упрощенной системы налогообложения будет расширен до 450 млн руб., а по остаточной стоимости основных средств до 200 млн руб.

Сегодня в рамках УСН действуют повышенные ставки для компаний с доходами от 199,35 млн руб. с количество сотрудников от 100 человек. С принятием поправок весь бизнес на «упрощенке» фактически приравняют, отменив повышенную ставку. По новым правилам предприятия на УСН будут применять ставки 6% при базе «доходы» и 15% — «доходы минус расходы».

Однако и тут есть оговорка — взамен те компании, которые имеют годовой оборот более 60 млн руб. должны будут стать плательщиками НДС. Эта норма коснется в основном компаний в сфере торговли, аренды недвижимости и ресторанный бизнес.

При этом бизнесу будут предложены следующие варианты:

  • общий режим: ставка НДС 20% (или 10% — для отдельных видов товаров) с возможностью применять вычеты;
  • ставка 5% при доходах до 250 млн руб. в год и ставка 7% при доходах в диапазоне 250–450 млн руб. в год — без права на вычеты.

Законопроект предусматривает смягчение налогового режима для производственных предприятий малого бизнеса. Так, малые обрабатывающие компании, которые не работают с подакцизными товарами, будут платить страховые взносы не 15%, как сейчас, а 7,6%. Кроме того Минфин предложил ввести налоговую амнистию за так называемое «дробление» бизнеса в период с 2022 по 2024 годы, если такие компании добровольно откажутся от этой схемы в 2025 и 2026 годах.

Решение общенациональных задач

Изменения налогообложения приведут к росту доходов бюджета страны. Эти деньги планируется направить на социально-экономическое развитие, включая финансирование новых нацпроектов, таких, как «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь» и «Кадры». Увеличатся вложения в инфраструктуру, в строительство жилья, дороги, финансирование мер поддержки бизнеса, развитие наукоемких отраслей и сферы высоких технологий, финансирование проектов технологического суверенитета, поясняют в Минфине.

Министр финансов Антон Силуанов подчеркнул, что налоговые изменения должны обеспечить поступление ресурсов для решения общенациональных задач, в том числе сокращения неравенства в обществе и в экономике, решения проблем социально-экономического развития регионов.

Законопроект был направлен в Государственную думу РФ, где рассматривается в текущую сессию. Планируется, что нововведения будут приняты до 5 августа, а вступят в силу уже 1 января 2025 года.

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#Общество#Приморье#Налоги#Приморский край#Дальний Восток#Новости#Спецпроекты#Малый бизнес#Налогообложение#Минфин#Россия#НДС#Экономика Россия
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