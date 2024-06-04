Важный закон примет Госдума: как изменится НДФЛ в 2024 году?

Для тех, кто продает и покупает недвижимость, особо ничего не изменится. НДФЛ с продажи недвижимости будет применяться к чистому финансовому результату, а не ко всему доходу с продажи. То есть, как и при сегодняшней норме закона, налог будет уплачиваться с разницы между продажей и покупкой недвижимости. 13% будет взиматься с дохода до 2,4 миллиона рублей, а 15% — свыше этой суммы. Правда, сейчас в Налоговом кодексе не предусмотрено применение ставки 15% от продажи недвижимости, даже если сумма превышает 5 млн руб.