Во Владивостоке подвели итоги теннисного турнира «Кубок Славда»

Posted 4 июня, 04:15
Published 4 июня, 04:15
Modified 5 ноября, 06:20
Updated 5 ноября, 06:20
Соревнования взрослых теннисистов-любителей проходили с 31 мая по 02 июня во Владивостоке. За эти дни в рамках турнира было проведено 40 матчей, в которых за призовые места боролись около полусотни спортсменов из Приморского и Хабаровского краев.
Победители определились в парном мужском разряде, а также в группах микст
В церемонии награждения победителей и призеров приняли участие председатель совета директоров группы компаний «Славда», председатель оргкомитета турнира Павел Серебряков, президент Владивостокской федерации тенниса Николай Астафьев, начальник управления физической культуры и спорта администрации Владивостока Юлия Вельбик.
Лучшие игроки были отмечены медалями, грамотами и денежными призами, каждый участник получил полезные и памятные подарки с символикой турнира.
Как отметили в оргкомитете турнира, эти соревнования имеют большое значение для теннисистов — ведь они не только дают возможность участникам проявить себя, но и улучшить свое мастерство в борьбе с более сильными соперниками.
Победители и призеры турнира «Кубок Славда»:
Группы микст:
1 место — Камынина Елена, Камынин Леонид
2 место — Соловьева Елена, Сухов Алексей
3 место — Макарова Александра, Добровольский Павел
5 место — Бутакова Вероника, Давыдов Павел
9 место — Некрасова Анна, Хмелевский Аркадий
Мужские пары:
1 место — Решетников Андрей, Никифоров Геннадий
2 место — Баринов Илья, Терпугов Александр
3 место — Синявский Сергей, Павлов Андрей
4 место — Игнатенко Александр, Соловьев Павел
7 место — Мадин Дмитрий, Жничков Вячеслав
Напомним, «Кубок Славда» проводится в Приморье 28-й раз — с 1997 года, что по праву дает соревнованиям статус самых старейших и значимых для региона. С 2021 года традиционный «Кубок Славда» посвящен памяти основоположника турнира, почетного президента федерации тенниса города Владивостока и основателя Группы компаний «Славда» Юрия Михайловича Серебрякова, многие годы возглавлявшего федерацию тенниса Приморского края и занимавшегося популяризацией этого вида спорта.