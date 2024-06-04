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Posted 4 июня, 04:15

Published 4 июня, 04:15

Modified 5 ноября, 06:20

Updated 5 ноября, 06:20

Во Владивостоке подвели итоги теннисного турнира «Кубок Славда»

Во Владивостоке подвели итоги теннисного турнира «Кубок Славда»

4 июня 2024, 04:15
Фото: zr.media.
Дни тенниса на Тихом океане завершились теннисным турниром «Кубок Славда».

Соревнования взрослых теннисистов-любителей проходили с 31 мая по 02 июня во Владивостоке. За эти дни в рамках турнира было проведено 40 матчей, в которых за призовые места боролись около полусотни спортсменов из Приморского и Хабаровского краев.

Победители определились в парном мужском разряде, а также в группах микст

В церемонии награждения победителей и призеров приняли участие председатель совета директоров группы компаний «Славда», председатель оргкомитета турнира Павел Серебряков, президент Владивостокской федерации тенниса Николай Астафьев, начальник управления физической культуры и спорта администрации Владивостока Юлия Вельбик.

Лучшие игроки были отмечены медалями, грамотами и денежными призами, каждый участник получил полезные и памятные подарки с символикой турнира.

Как отметили в оргкомитете турнира, эти соревнования имеют большое значение для теннисистов — ведь они не только дают возможность участникам проявить себя, но и улучшить свое мастерство в борьбе с более сильными соперниками.

Победители и призеры турнира «Кубок Славда»:

Группы микст:

1 место — Камынина Елена, Камынин Леонид

2 место — Соловьева Елена, Сухов Алексей

3 место — Макарова Александра, Добровольский Павел

5 место — Бутакова Вероника, Давыдов Павел

9 место — Некрасова Анна, Хмелевский Аркадий

Мужские пары:

1 место — Решетников Андрей, Никифоров Геннадий

2 место — Баринов Илья, Терпугов Александр

3 место — Синявский Сергей, Павлов Андрей

4 место — Игнатенко Александр, Соловьев Павел

7 место — Мадин Дмитрий, Жничков Вячеслав

Напомним, «Кубок Славда» проводится в Приморье 28-й раз — с 1997 года, что по праву дает соревнованиям статус самых старейших и значимых для региона. С 2021 года традиционный «Кубок Славда» посвящен памяти основоположника турнира, почетного президента федерации тенниса города Владивостока и основателя Группы компаний «Славда» Юрия Михайловича Серебрякова, многие годы возглавлявшего федерацию тенниса Приморского края и занимавшегося популяризацией этого вида спорта.

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