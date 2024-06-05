В июне огороды обойдутся без полива? — очередная порция дождей окатит Приморье

В четверг, 6 июня, погоду определит атмосферный фронт. Ночью в некоторых районах ударят ливни и грозы, а побережье накроет туман. Днём кое-где пройдут кратковременные дожди и грозы. Минимальные значения температур будут колебаться от 5 до 14 °С, а днём воздух прогреется до 13 — 25 °C.