В июне огороды обойдутся без полива? — очередная порция дождей окатит Приморье

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В четверг, 6 июня, погоду определит атмосферный фронт. Ночью в некоторых районах ударят ливни и грозы, а побережье накроет туман. Днём кое-где пройдут кратковременные дожди и грозы. Минимальные значения температур будут колебаться от 5 до 14 °С, а днём воздух прогреется до 13 — 25 °C.
Во Владивостоке ночью небольшие осадки ожидаются, с утра город окутает туман и морось. Юго-восточное дуновение сменится сильным ветром. Ночью температура воздуха составит 9 — 11 °C, а максимальные значения будут колебаться от 13 до 15 °С.
Осадки не минуют и Уссурийск. С утра ожидается небольшой дождь и кое-где землю накроет туман. Ночью будет чуточку теплее, чем в дальневосточной столице — 10 — 12 °С. Днём воздух прогреется до 20 °C.
В Находке день пройдёт без осадков. Прогнозируется умеренный юго-восточный ветерок. Минимальные значения термометров будут колебаться от 9 до 11 °С, днём столбики поднимутся до 17°C.