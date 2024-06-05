Жители Приморья в бешенстве: бесстыжие тёлки разлеглись прямо на детской площадке

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Стадо коров разгуливало прямо по центру Славянки. Важно отметить, что теперь можно найти управу на безответственных хозяев, которые отпускают домашний скот на самовыгул. В Хасанском районе утверждён свод правил для благоустройства территорий округа.
По данным администрации посёлка, владельцев животных нашли благодаря информации из соцсетей. Сотрудники полиции разбираются в произошедшем. Вероятно, собственников коров привлекут к административной ответственности за нарушения ПДД, водоохранной зоны, а также за досуг копытных на общественных территориях. Власти муниципалитета оценивают ущерб, который нанесли коровы городскому имуществу.
Приморцы с юмором отнеслись к лежбищу «бурёнок».
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в Славянке тёлки повадились ходить не только по центру, но и по кладбищам.