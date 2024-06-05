Жители Приморья в бешенстве: бесстыжие тёлки разлеглись прямо на детской площадке

По данным администрации посёлка, владельцев животных нашли благодаря информации из соцсетей. Сотрудники полиции разбираются в произошедшем. Вероятно, собственников коров привлекут к административной ответственности за нарушения ПДД, водоохранной зоны, а также за досуг копытных на общественных территориях. Власти муниципалитета оценивают ущерб, который нанесли коровы городскому имуществу.