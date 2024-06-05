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Отдыхающие коровы взбесили жителей Приморского края

Жители Приморья в бешенстве: бесстыжие тёлки разлеглись прямо на детской площадке

5 июня 2024, 02:01

Отдыхающие коровы взбесили жителей Приморского края

Оказывается, копытная компания не первый раз «тусит» в центре Славянки. Да и вообще, коровы нередко выбирают неординарные места для прогулок в Хасанском районе.
Сюжет
Полиция

Стадо коров разгуливало прямо по центру Славянки. Важно отметить, что теперь можно найти управу на безответственных хозяев, которые отпускают домашний скот на самовыгул. В Хасанском районе утверждён свод правил для благоустройства территорий округа.

По данным администрации посёлка, владельцев животных нашли благодаря информации из соцсетей. Сотрудники полиции разбираются в произошедшем. Вероятно, собственников коров привлекут к административной ответственности за нарушения ПДД, водоохранной зоны, а также за досуг копытных на общественных территориях. Власти муниципалитета оценивают ущерб, который нанесли коровы городскому имуществу.

Приморцы с юмором отнеслись к лежбищу «бурёнок».

  • «Вот тёлки бесстыжие, улеглись среди бела дня на детской площадке»;
  • «Славянка настолько суровая, что вместо бездомных собак у них безнадзорные коровы гуляют».

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в Славянке тёлки повадились ходить не только по центру, но и по кладбищам.

#Общество#Приморье#Приморский край#Владивосток#Новости#Полиция#Соцсети#Ущерб#Администрация#Хасанский район#Славянка#Детская площадка#Нарушения ПДД
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