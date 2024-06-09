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Posted Вчера, 23:45

Published Вчера, 23:45

Modified Сегодня, 03:15

Updated Сегодня, 03:15

Непогода ждет жителей Приморского края

Дома переждем? Дожди, грозы и туманы накроют Приморский край

8 июня 2024, 23:45

Непогода ждет жителей Приморского края

Воскресенье не порадует приморцев солнцем — в крае ожидаются дожди и сильный туман. Жители некоторых районов Приморья увидят еще и грозы.
Сюжет
Погода

В воскресенье, 9 июня, Приморье будет под властью циклона. Утро для большинства приморцев начнется с тумана. Во многих районах края пройдут дожди, местами сильные. Возможны также и грозы. Ветер будет южный, умеренный, на западе сильный. Температура воздуха ночью от +8 до +15°C, днем от +14 до +25°C.

Во Владивостоке будет облачно, днем пройдет небольшой дождь. Возможен туман. Ветер южный, юго-восточный, средней силы, ночью до сильного. Температура ночью от +10 до +12°C, днем от +13 до +15°C.

В Уссурийске также будет облачно, ночью дождь, днем также небольшой дождь. Ветер южный, средней силы. Температура воздуха ночью от +13 до +15°C, днем от +20 до +22°C.

В Находке облачно, днем пройдет небольшой дождь. Также возможен туман. Ветер юго-восточный, умеренный. Температура воздуха ночью от +12 до +14°C, а днем от +16 до +18°C.

Начинает прогреваться море: температура воды в Амурском заливе +13°C, в заливе Находка — +12°C, а в заливе Посьета — +17°C.

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