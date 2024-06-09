Дома переждем? Дожди, грозы и туманы накроют Приморский край

Posted Вчера, 23:45
Published Вчера, 23:45
Modified Сегодня, 03:15
Updated Сегодня, 03:15
В воскресенье, 9 июня, Приморье будет под властью циклона. Утро для большинства приморцев начнется с тумана. Во многих районах края пройдут дожди, местами сильные. Возможны также и грозы. Ветер будет южный, умеренный, на западе сильный. Температура воздуха ночью от +8 до +15°C, днем от +14 до +25°C.
Во Владивостоке будет облачно, днем пройдет небольшой дождь. Возможен туман. Ветер южный, юго-восточный, средней силы, ночью до сильного. Температура ночью от +10 до +12°C, днем от +13 до +15°C.
В Уссурийске также будет облачно, ночью дождь, днем также небольшой дождь. Ветер южный, средней силы. Температура воздуха ночью от +13 до +15°C, днем от +20 до +22°C.
В Находке облачно, днем пройдет небольшой дождь. Также возможен туман. Ветер юго-восточный, умеренный. Температура воздуха ночью от +12 до +14°C, а днем от +16 до +18°C.
Начинает прогреваться море: температура воды в Амурском заливе +13°C, в заливе Находка — +12°C, а в заливе Посьета — +17°C.