Дома переждем? Дожди, грозы и туманы накроют Приморский край

В воскресенье, 9 июня, Приморье будет под властью циклона. Утро для большинства приморцев начнется с тумана. Во многих районах края пройдут дожди, местами сильные. Возможны также и грозы. Ветер будет южный, умеренный, на западе сильный. Температура воздуха ночью от +8 до +15°C, днем от +14 до +25°C.