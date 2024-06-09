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Published Сегодня, 01:36

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Updated Сегодня, 03:11

Трамвай соскочил с рельсов на Минном городке во Владивостоке

Трамвай сошел с рельсов в районе Минного городка во Владивостоке

9 июня 2024, 01:36

Трамвай соскочил с рельсов на Минном городке во Владивостоке

Во Владивостоке трамвай сошел с рельсов в районе Минного городка, в результате чего движение транспорта временно приостановили.
Сюжет
Авария

Вечером в субботу движение трамваев во Владивостоке было временно остановлено, сообщает управление транспорта города.

В районе Минного городка произошла авария: один из трамваев съехал с рельсов и ушел в правую сторону. Передние колеса трамвая оказались на траве рядом с рельсами.

Устранение последствий аварии заняло больше часа. Специалисты вернули трамвай на рельсы, в настоящее время движение восстановлено.

#Происшествия#Приморский край#Владивосток#Новости#Авария#Трамвай#Трамваи
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