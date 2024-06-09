Трамвай сошел с рельсов в районе Минного городка во Владивостоке

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Вечером в субботу движение трамваев во Владивостоке было временно остановлено, сообщает управление транспорта города.
В районе Минного городка произошла авария: один из трамваев съехал с рельсов и ушел в правую сторону. Передние колеса трамвая оказались на траве рядом с рельсами.
Устранение последствий аварии заняло больше часа. Специалисты вернули трамвай на рельсы, в настоящее время движение восстановлено.