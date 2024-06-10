На Владивостокской ТЭЦ-2 начата замена второго турбоагрегата

Турбоагрегат №2 мощностью 98 МВт был введен в эксплуатацию в 1970 году, к настоящему времени отработал нормативный срок службы и достиг высокой степени износа. В рамках реконструкции планируется полностью заменить паровую турбину, генератор, вспомогательное и электротехническое оборудование. Вместо двух изношенных котлоагрегатов будет смонтирован один новый, повышенной производительности. Также будет произведена замена строительных и ограждающих конструкций турбинного и котельного отделений.