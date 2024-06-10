zr.media
ГлавноеВсе новостиДневник форума
zr.media
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 04:14

Published Сегодня, 04:14

Modified Сегодня, 04:16

Updated Сегодня, 04:16

На Владивостокской ТЭЦ-2 начата замена второго турбоагрегата

На Владивостокской ТЭЦ-2 начата замена второго турбоагрегата

10 июня 2024, 04:14
Фото: Евгений Кулешов
РусГидро приступило к реализации второго этапа модернизации Владивостокской ТЭЦ-2, предусматривающего замену турбоагрегата №2, монтаж нового котлоагрегата и ряд других работ. В настоящее время ведутся работы по демонтажу заменяемого оборудования и строительных конструкций главного корпуса.

Турбоагрегат №2 мощностью 98 МВт был введен в эксплуатацию в 1970 году, к настоящему времени отработал нормативный срок службы и достиг высокой степени износа. В рамках реконструкции планируется полностью заменить паровую турбину, генератор, вспомогательное и электротехническое оборудование. Вместо двух изношенных котлоагрегатов будет смонтирован один новый, повышенной производительности. Также будет произведена замена строительных и ограждающих конструкций турбинного и котельного отделений.

Фото: Евгений Кулешов

Завершение работ второго этапа намечено на 1 квартал 2026 года, мощность турбоагрегата после замены возрастет до 120 МВт.

Модернизация Владивостокской ТЭЦ-2, основного источника электрической и тепловой энергии столицы Дальневосточного федерального округа, предусматривает замену трех наиболее изношенных турбоагрегатов, а также монтаж трех новых котлоагрегатов взамен шести существующих и ряд других работ. При этом электрическая мощность заменяемого оборудования увеличится с 283 до 360 МВт, тепловая мощность — с 506 до 570 Гкал/ч.

Фото: Евгений Кулешов

Новое оборудование изготавливается российскими предприятиями.

Работы по модернизации Владивостокской ТЭЦ-2 реализуются в несколько этапов. На данный момент завершена реализация первого этапа, предусматривающего замену турбоагрегата №1 и котлоагрегата №1, в результате чего мощность станции возросла с 497 МВт до 537 МВт. Работы по трем этапам реконструкции планируется завершить в 2027 году.

Фото: Евгений Кулешов

Модернизация энергообъекта — один из шести проектов РусГидро в рамках государственной программы по развитию тепловой электроэнергетики Дальнего Востока, реализуемой с целью замещения выбывающих мощностей и обеспечения энергоснабжения новых потребителей, таких как Восточный полигон РЖД. Общая электрическая мощность этих энергообъектов составит 2,1 ГВт, тепловая мощность — более 2500 Гкал/ч.

Фото: Евгений Кулешов

Помимо модернизации Владивостокской ТЭЦ-2, в рамках программы РусГидро ведет работы по строительству Артемовской ТЭЦ-2, Хабаровской ТЭЦ-4 и второй очереди Якутской ГРЭС-2, расширению Нерюнгринской ГРЭС и Партизанской ГРЭС.

Подпишитесь
Эксперты о приговоре Чихунову: «Государство правильно реагирует на провокации»
20 мая, 05:34
Чудом вырвался из лап медведя: житель Приморья остался в живых после роковой встречи
19 мая, 03:35
Сбил и скрылся? Опасного таксиста ищут в Приморском крае
18 мая, 02:15
Дети кукурузы и отцы в кукурузниках. Из Владивостока в Пекин: цены, визы, кукуруза — что делать русскому туристу в Китае?
17 мая, 05:57
Антон Волошко: жилью для сирот в Приморье — быть
16 мая, 11:15
Молодёжная столица России — Владивосток — примет молодёжь из Китая
16 мая, 03:30
"