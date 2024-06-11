Брошенные автомобили сможет эвакуировать администрация Владивостока

Отметим, что эвакуация таких автомобилей будет проводиться поэтапно: сначала на автомобиле появится уведомление для его владельцев с просьбой самостоятельно убрать машину в установленные сроки. Если оно будет проигнорировано, как только установленные сроки выйдут, вопрос о перемещении авто рассмотрит специальная комиссия. Она примет решение: «автоконсервы» либо ещё на какое-то время останутся на месте, либо будут вывезены на склад временного хранения.