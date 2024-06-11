Брошенные автомобили сможет эвакуировать администрация Владивостока

Posted Сегодня, 01:09
Published Сегодня, 01:09
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Updated Сегодня, 02:42
В пресс-службе администрации Владивостока рассказали: Дума города Владивостока утвердила порядок выявления, перемещения, временного хранения и утилизации брошенных, разукомплектованных транспортных средств во Владивостоке. Теперь у мэрии есть законный инструмент и законное право, позволяющее вывозить брошенные автомобили — и тем самым решить проблему, которая подчас десятилетиями отравляла жизнь многим горожанам.
Брошенные владельцами (или вообще непонятно откуда взявшиеся) автомобили могли годами стоять во дворах, на обочинах дорог — со спущенными колёсами, ржавеющие; их засыпало снегом и поливало дождями, частенько в салонах устраивали ночлежки люди без определённого места жительства. Они создавали множество хлопот городским службам — мешали проведению очистки территории от снега, например, или асфальтированию двора. А права вывезти такой хлам у властей города не было. И решить проблему «автозаброшки» подчас было очень сложно.
Отныне ситуация изменилась кардинально. И самое главное — Дума Владивостока приняла постановление, развязывающее руки администрации краевого центра в плане борьбы с «автоконсервами», именно после обращения властей столицы ДФО.
— Администрация Владивостока стала инициатором внесения изменений в правила благоустройства города и сразу же после принятия постановления начала работу по выявлению и обследованию бесхозных автомобилей. Ведут её административно-территориальные управления, в том числе опираясь на заявления жителей города, — пояснили в пресс-службе мэрии.
Что может стать законным поводом для вывоза автомобиля со двора, обочины и так далее? Наличие минимум двух признаков из нижеперечисленных (смотри фото).
Отметим, что эвакуация таких автомобилей будет проводиться поэтапно: сначала на автомобиле появится уведомление для его владельцев с просьбой самостоятельно убрать машину в установленные сроки. Если оно будет проигнорировано, как только установленные сроки выйдут, вопрос о перемещении авто рассмотрит специальная комиссия. Она примет решение: «автоконсервы» либо ещё на какое-то время останутся на месте, либо будут вывезены на склад временного хранения.
Если владелец «автозаброшки» опомнится и решит забрать со склада авто, сделать это он сможет на основании документов, подтверждающих собственность.