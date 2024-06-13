Массовое отравление 71 человека — персонал кафе в Приморье работал без медкнижек?

Выяснилось, что некоторые сотрудники кафе работали по поддельным документам и подложным санкнижкам. Следователи возбудили уголовное дело (ч. 1, 3 ст. 327 УК РФ). Такой вывод следователями был сделан со слов некоторых членов персонала о том, что они перед трудоустройством не проходили медкомиссию. Тем не менее в медкнижках, что оказались на руках у органов, есть отметки о её прохождении в 21м и 23м годах.