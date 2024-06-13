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Выяснились обстоятельства массового отравления в общепите в Приморском крае

Массовое отравление 71 человека — персонал кафе в Приморье работал без медкнижек?

13 июня 2024, 02:26

Выяснились обстоятельства массового отравления в общепите в Приморском крае

Следователи выяснили новые обстоятельства массового отравления в бургер-кафе в Приморском крае. После беседы сотрудники кафе из Дальнереченска сообщили интересную информацию.

Выяснилось, что некоторые сотрудники кафе работали по поддельным документам и подложным санкнижкам. Следователи возбудили уголовное дело (ч. 1, 3 ст. 327 УК РФ). Такой вывод следователями был сделан со слов некоторых членов персонала о том, что они перед трудоустройством не проходили медкомиссию. Тем не менее в медкнижках, что оказались на руках у органов, есть отметки о её прохождении в 21м и 23м годах.

Личности всех причастных к подбору персонала устанавливают сотрудники Следственного комитета. Продолжается расследование по факту массового травления, по данным следствия, пострадал 71 человек. По итогам всех проверок следователи примут решение в соответствии с законодательством.

#Происшествия#Приморский край#Новости#Следственный комитет#Уголовное дело#Дальнереченск#Массовое отравление
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