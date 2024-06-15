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Posted 15 июня, 06:23

Published 15 июня, 06:23

Modified Сегодня, 02:00

Updated Сегодня, 02:00

31 семья получила квартиры в новострое в Приморье

С новосельем: дети-сироты получили ключи от новых квартир в Артеме

15 июня 2024, 06:23

31 семья получила квартиры в новострое в Приморье

15 июня в торжественной обстановке ключи от новых квартир получили дети-сироты из рук губернатора Приморья Олега Кожемяко.

Современный многоквартирный дом, комфортный надежный был возведен и введен в эксплуатацию в селе Кневичи. Строительство шло рекордными темпами благодаря разработке резидента ТОР «Приморье» — домокомплектам из железобетона, которые позволят собрать новые дома, как из конструктора.

В квартирах сделан косметический ремонт, рядом со здание оборудованы спортивная и детская площадки, зона отдыха для взрослых, в том числе и для маломобильных граждан. В торжественной обстановке ключи от квартир в новом доме получили в общей сложности 31 семья. Олег Кожемяко поздравил новоселов, пожелав им жить дружно и помогать друг другу.

«Сегодня хорошая дата, мы вручаем ключи от новых квартир детям-сиротам. Здесь много молодых и надеемся, что появятся дети, будет веселый смех, а тут созданы все условия для нормальной жизни, перспектив. Содержите в порядке свой дом, сделайте его образцовым в Артеме», — обратился к виновникам торжества глава региона.

Глава региона особо отметил, что правительство края проделало большую работу для решения вопроса с жильем для детей-сирот. Ежегодно более тысячи приморцев, относящихся к этой категории, становятся обладателями благоустроенных квартир. Только с 2019 года жильем обеспечено более пяти тысяч человек.

«Продолжаем работать и дальше по этой программе. С каждым годом будем ее расширять, вводить новые параметры, позволяющие использовать жилье в том числе для тех, кто проживает в сельской местности. Планируем принять соответствующие нормативные акты, которые расширят возможности субъектов по обеспечению жильем», — заявил Губернатор.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что технический арсенал противопожарных подразделений минГОЧС Приморского края пополнился крупной партией квадрокоптеров и раций — их передал губернатор Приморья Олег Кожемяко.

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