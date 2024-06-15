С новосельем: дети-сироты получили ключи от новых квартир в Артеме

В квартирах сделан косметический ремонт, рядом со здание оборудованы спортивная и детская площадки, зона отдыха для взрослых, в том числе и для маломобильных граждан. В торжественной обстановке ключи от квартир в новом доме получили в общей сложности 31 семья. Олег Кожемяко поздравил новоселов, пожелав им жить дружно и помогать друг другу.