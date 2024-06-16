Стало известно, кто из артистов зажжёт на День молодёжи во Владивостоке

Дальневосточную столицу ждёт грандиозный праздник на набережной Цесаревича. Интереснейшая программа и яркие выступления порадуют жителей и гостей города с 10:00 утра до 22:00. Хедлайнерами концертной программы станут Mia Boyka, Лёша Свик и группа «Дискотека Авария».