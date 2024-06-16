Стало известно, кто из артистов зажжёт на День молодёжи во Владивостоке

Posted Вчера, 05:33
Published Вчера, 05:33
Modified Сегодня, 02:54
Updated Сегодня, 02:54
Молодёжная столица с размахом отметит День молодёжи, на организацию которого выделено 26 930 500 рублей.
Дальневосточную столицу ждёт грандиозный праздник на набережной Цесаревича. Интереснейшая программа и яркие выступления порадуют жителей и гостей города с 10:00 утра до 22:00. Хедлайнерами концертной программы станут Mia Boyka, Лёша Свик и группа «Дискотека Авария».
Помимо выступлений популярных артистов, приморцев ждут номера местных исполнителей, разные конкурсы и занятные мероприятия.