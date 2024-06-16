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Posted Вчера, 05:33

Published Вчера, 05:33

Modified Сегодня, 02:54

Updated Сегодня, 02:54

На День молодёжи во Владивостоке выступят популярные исполнители

Стало известно, кто из артистов зажжёт на День молодёжи во Владивостоке

16 июня 2024, 05:33

На День молодёжи во Владивостоке выступят популярные исполнители

29 июня во Владивостоке намечается громкое событие — День молодёжи. На масштабное мероприятие администрация города потратит почти 27 000 000 рублей.
Сюжет
Концерт

Молодёжная столица с размахом отметит День молодёжи, на организацию которого выделено 26 930 500 рублей.

Дальневосточную столицу ждёт грандиозный праздник на набережной Цесаревича. Интереснейшая программа и яркие выступления порадуют жителей и гостей города с 10:00 утра до 22:00. Хедлайнерами концертной программы станут Mia Boyka, Лёша Свик и группа «Дискотека Авария».

Помимо выступлений популярных артистов, приморцев ждут номера местных исполнителей, разные конкурсы и занятные мероприятия.

#Общество#Приморье#Приморский край#Владивосток#Новости#Музыка#Концерт#День молодежи
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