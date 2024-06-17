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Глава Росмолодёжи Ксения Разуваева прилетела во Владивосток

Глава Росмолодёжи Ксения Разуваева прилетела во Владивосток

17 июня 2024, 01:56
Глава Росмолодёжи Ксения Разуваева прибыла во Владивосток в конце минувшей недели — один из самых красивых городов России, как написала она в своём официальном telegram-канале.

О том, что глава «Росмолодёжи» находится на другом конце России — в Приморье, во Владивостоке — все узнали, посмотрев на опубликованную всё в том же ТГ-канале фотографию. Она говорит сама за себя.

Владивостокцы мгновенно опознали место — рядом с ростральной колонной на въезде в город.

Главу федерального ведомства встречали Константин Шестаков, его первый заместитель Сергей Дмитриенко, глава краевого департамента по делам молодежи Владимир Сохненко.

Ксения Разуваева проверила, как во Владивостоке — Молодёжной столице России-2024 — идёт подготовка к проведению всероссийского Дня молодежи. Праздник по традиции проходит в последнюю субботу июня, в 2024 году это 29 июня. Владивосток станет — наряду с Москвой, которая в нынешнем году также носит статус Молодёжной столицы, — местом, где развернутся основные праздничные события.

Также глава Росмолодёжи провела большую встречу с молодыми, активными, неравнодушными жителями Владивостока. Встреча прошла в формате искреннего диалога, участники которого делились идеями и вместе обсуждали развитие молодёжной политики в России, Приморье, Владивостоке.

В финале встречи Ксения Разуваева и глава Владивостока Константин Шестаков дали старт обратному отсчёту — до начала празднования Дня молодёжи.

Напомним, столица ДФО два года подряд — 2023-й и 2024-й — боролась за право стать Молодёжной столицей России. И вот мы получили этот почётный и важный статус.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, какие мероприятия пройдут во Владивостоке в День молодёжи.

В финале встречи Ксения Разуваева и глава Владивостока Константин Шестаков дали старт обратному отсчёту — до начала празднования Дня молодёжи.

Напомним, столица ДФО два года подряд — 2023-й и 2024-й — боролась за право стать Молодёжной столицей России. И вот мы получили этот почётный и важный статус.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, какие мероприятия пройдут во Владивостоке в День молодёжи.

#Общество#Приморский край#Владивосток#Новости#Молодежная столица России#Молодёжь
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