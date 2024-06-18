Предприятие ПЦБК «Прикамский картон» получило КЭР от Росприроднадзора

Комплексное экологическое разрешение включает в себя требования по охране окружающей среды, основанные на передовых технологиях, пишут в издании properm.ru. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова ранее отметила, что до 31 декабря текущего года это разрешение должны получить 5 850 предприятий, однако на данный момент его получили лишь около 13% компаний. Отсутствие документа может повлечь за собой серьезные последствия для объекта — штрафы в размере нескольких миллионов и приостановку деятельности.