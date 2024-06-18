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Предприятие ПЦБК «Прикамский картон» получило КЭР от Росприроднадзора

Предприятие ПЦБК «Прикамский картон» получило КЭР от Росприроднадзора

18 июня 2024, 10:55
Фото: пресс-служба ПЦБК
Входящее в группу предприятий «Пермская ЦБК» ООО «Прикамский картон» получило комплексное экологическое разрешение от Росприроднадзора.

Данный документ заменил предыдущие разрешения на выбросы в атмосферу и сбросы в водные объекты, а также на размещение отходов. Разрешение было выдано в соответствии с действующим законом «Об охране окружающей среды».

Комплексное экологическое разрешение включает в себя требования по охране окружающей среды, основанные на передовых технологиях, пишут в издании properm.ru. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова ранее отметила, что до 31 декабря текущего года это разрешение должны получить 5 850 предприятий, однако на данный момент его получили лишь около 13% компаний. Отсутствие документа может повлечь за собой серьезные последствия для объекта — штрафы в размере нескольких миллионов и приостановку деятельности.

Для Пермской ЦБК процесс получения комплексного экологического разрешения начался в 2021 году. Он включал в себя оценку экологической эффективности, разработку стандартов, инвентаризацию выбросов и сбросов. Документы были проверены в Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации, Западно-Уральском управлении Росприроднадзора, территориальном органе Росрыболовства, Министерстве промышленности и торговли Пермского края и Госинспекции по экологии и природопользованию Пермского края.

11 июня 2024 года Пермская ЦБК успешно завершила все этапы получения комплексного экологического разрешения, которое было выдано предприятию на 7 лет. В нем содержатся обязательные стандарты, которые ПЦБК должна соблюдать неукоснительно. Также в течение четырех лет после получения разрешения компания должна установить на источниках выбросов и сбросов систему автоматического контроля, которая будет передавать данные в Росприроднадзор в режиме реального времени.

Напомним, что Пермская целлюлозно-бумажная компания активно участвует в реализации нацпроекта «Экология» и соблюдает экологическое законодательство. В рамках проектов «Сила картона» и «Сила бумаги» в 2019–2020 годах предприятие модернизировало оборудование, что позволило сократить выбросы и снизить влияние на водные объекты. В 2021 году в цехах были установлены очистные сооружения, а в 2022 году запущен новый водовыпуск. В мае текущего года Пермская целлюлозно-бумажная компания стала первым предприятием сферы ЦБП, включенным в реестр утилизаторов отходов в рамках расширенной ответственности производителей.

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