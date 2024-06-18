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Published Сегодня, 01:57

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Updated Сегодня, 01:59

Соседи заварили входную дверь в квартиру женщины в Приморском крае

Жильцы дома заварили дверь соседке в Приморье

18 июня 2024, 01:57

Соседи заварили входную дверь в квартиру женщины в Приморском крае

Возмутительный инцидент произошёл в Артёме. Разногласия между горожанами перешли все границы, так как у людей, вероятно, лопнуло терпение.
Сюжет
Полиция

Вопиющее происшествие случилось в Артёме на улице Авиационная. Горожане заварили входную дверь в квартиру соседки по дому. Об инциденте рассказала дочь пострадавшей, сообщает пресс-служба УМВД.

Важно отметить, что ранее те же самые жильцы обращались в полицию. Они заявили, что в их доме женщина проживает в антисанитарных условиях вместе с двадцатью собаками, которые голодают.

Силовики выяснили, что приморцы заварили входную дверь из-за бытового конфликта с соседкой. Перед тем, как сотворить задуманное, они выпустили пятнадцать животных.

Сейчас правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего. После чего будет принято решение согласно законодательству.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что собачница не даёт спокойной жизни соседям по дому в посёлке Кневичи.

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