Жильцы дома заварили дверь соседке в Приморье

Posted Сегодня, 01:57
Published Сегодня, 01:57
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Updated Сегодня, 01:59
Вопиющее происшествие случилось в Артёме на улице Авиационная. Горожане заварили входную дверь в квартиру соседки по дому. Об инциденте рассказала дочь пострадавшей, сообщает пресс-служба УМВД.
Важно отметить, что ранее те же самые жильцы обращались в полицию. Они заявили, что в их доме женщина проживает в антисанитарных условиях вместе с двадцатью собаками, которые голодают.
Силовики выяснили, что приморцы заварили входную дверь из-за бытового конфликта с соседкой. Перед тем, как сотворить задуманное, они выпустили пятнадцать животных.
Сейчас правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего. После чего будет принято решение согласно законодательству.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что собачница не даёт спокойной жизни соседям по дому в посёлке Кневичи.