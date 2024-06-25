Четыре новых троллейбуса получил город Владивосток

Вологодский завод АО «Транс-Альфа» разработал эту модель троллейбуса специально для дальневосточной столицы, на автономном ходу эти машины могут проходить 40 километров. Новые машины оснащены всем необходимым для комфорта пассажиров и водителя — это тоже было указано в заявке мэрии, ведь весь новый транспорт, который поступает во Владивосток, должен быть не только современным, технически отвечающим особенностям города, но и комфортным.