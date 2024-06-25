Четыре новых троллейбуса получил город Владивосток

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Администрация Владивостока ведет планомерную работу по обновлению троллейбусного парка — до конца 2024 года город получит все 16 новых машин. Такое количество новой техники необходимо для полной замены парка электротранспорта. На днях пришли еще четыре троллейбуса, которые в ближайшее время начнут проходить технические испытания.
Для Владивостока эти машины уникальны — работают как от контактной сети, так и от тяговых батарей. Автономный ход необходим для того, чтобы продлить троллейбусный маршрут от кольца Багратиона до микрорайона Снеговая Падь. По задумке мэрии, новые машины будут проходить по периметру микрорайона, а затем возвращаться под контактную сеть.
Вологодский завод АО «Транс-Альфа» разработал эту модель троллейбуса специально для дальневосточной столицы, на автономном ходу эти машины могут проходить 40 километров. Новые машины оснащены всем необходимым для комфорта пассажиров и водителя — это тоже было указано в заявке мэрии, ведь весь новый транспорт, который поступает во Владивосток, должен быть не только современным, технически отвечающим особенностям города, но и комфортным.
Новые троллейбусы оснащены современной системой кондиционирования и отопления салона, удобными креслами, видеонаблюдением, автоинформаторами, электронными табло, USB-зарядками и даже разноцветной подсветкой салона.
Позаботился производитель и о маломобильных горожанах — все троллейбусы с низким полом, имеют откидную аппарель для детских и инвалидных колясок. А три двери и система дистанционного их открытия позволит пассажирам самостоятельно открывать дверь при входе в троллейбус.
Работа по обновлению троллейбусного парка входит в долгосрочный план комплексного социально-экономического развития дальневосточной столицы до 2030 года, который одобрил президент России Владимир Путин, и утвердило правительство. В мэрии подчеркнули, что задачу по полному обновлению электротранспорта поставил глава Владивостока Константин Шестаков. Для этой цели город вошел в президентскую программу и получил специальный казначейский кредит.
«Это первое за много лет обновление подвижного состава троллейбусного парка. До конца года он будет полностью обновлён, а качество оказания транспортных услуг значительно повысится», — подчеркнул заместитель главы администрации Владивостока Максим Акульшин.
Отметим, что мэрия ведет системную работу по обновлению подвижного состава общественного транспорта Владивостока. Этот вопрос находится на личном контроле мэра Константина Шестакова. Город обновляет не только троллейбусы — на средства специального казначейского кредита, выделенного из федерального бюджета, в январе 2024 года приобретены 20 новых автобусов отечественного производства марок ЛиАЗ и ПАЗ для муниципального предприятия «ВПОПАТ № 1».