«Ты не одна»: встреча женского клуба объединила жителей Октябрьского округа

На фоне внешнеполитических событий последних лет важно сформировать критическое отношение к фактам, которые звучат в медиапространстве, тщательно их перепроверять и доверять только официальным источникам. Об этом аудитории рассказала член общественного совета проекта «Женское движение Единой России», руководитель АНО «Венец» Галина Курносенок. Она подчеркнула: заложниками лживых и вредоносных сведений могут стать не только молодые люди, но и граждане более старшего возраста, а потому сегодня действительно необходима работа по формированию информационной грамотности населения.