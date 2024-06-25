«Ты не одна»: встреча женского клуба объединила жителей Октябрьского округа

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
Встреча клуба «Ты не одна» в Покровке состоялась в дружественной обстановке во вторник, 25 июня на площадке кинотеатра «Нива» под руководством регионального координатора «Женского движения Единой России» Татьяны Заболотной и членов общественного совета партийного проекта.
О насущных темах сегодняшнего дня, важных для каждой женщины, с аудиторией пообщались профильные эксперты и ответили на вопросы присутствующих. Отметим, что весомую часть аудитории составляли родственники военнослужащих, которые сейчас отстаивают интересы Родины в зоне специальной военной операции.
Встреча открылась выступлением доцента департамента клинической медицины ДВФУ, кандидата медицинских наук Александры Дей, которая рассказала о профилактике рака молочной железы.
На фоне внешнеполитических событий последних лет важно сформировать критическое отношение к фактам, которые звучат в медиапространстве, тщательно их перепроверять и доверять только официальным источникам. Об этом аудитории рассказала член общественного совета проекта «Женское движение Единой России», руководитель АНО «Венец» Галина Курносенок. Она подчеркнула: заложниками лживых и вредоносных сведений могут стать не только молодые люди, но и граждане более старшего возраста, а потому сегодня действительно необходима работа по формированию информационной грамотности населения.
Реакцией на события последних лет у людей нередко становится чувство тревожности, дискомфорта. Как справиться с состоянием стресса и успокоить сознание, отягощенное негативными мыслями, аудитории рассказали практикующие специалисты — руководитель Центра клинической психологии и психотерапии медицинского центра ДВФУ, кандидат медицинских наук Александр Сергиевич и его коллега, клинический психолог Павел Хороших. Кроме того, специалисты провели ряд приемов с членами семей военнослужащих — отметим, что эту работу эксперты ведут на регулярной основе в рамках работы клубов «Ты не одна» на территориях края.
Для всех желающих провела консультацию адвокат Наталья Норкина и подробно рассказала о том, как получить бесплатную юридическую помощь в Приморье.
«Я посетила консультации психолога и юриста. Такие мероприятия нужны, ведь это возможность проконсультироваться с настоящими специалистами!», — рассказала одна из участниц мероприятия, вдова участника СВО.
Объединяющему настрою встречи соответствовала и песня Шамана, которую все собравшиеся исполнили вместе, завершая мероприятие.
Также представители Женского движения вручили исполнительному секретарю местного отделения ЕР Елене Яковлевой медаль «20 лет Единой России», отметив ее многолетнюю партийную работу на территории Октябрьского округа.
«Мы благодарны „Женском движению“ за эту встречу! Мы пригласили на нее родственников участников СВО — а кто-то пришел сам, увидев наш анонс. Судя по отзывам и активности аудитории, всем всё понравилось. Ждем вас снова!», — заявила заместитель главы Октябрьского округа, секретарь местного отделения партии Светлана Данилина.