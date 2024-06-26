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Published Сегодня, 07:05

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Updated Сегодня, 07:54

Международный инвест-форум и выставка «Восточный нефтегазовый форум во Владивостоке

Международный инвест-форум и выставка «Восточный нефтегазовый форум во Владивостоке

26 июня 2024, 07:05
Фото: eastrussiaoilandgas.com
Во Владивостоке 3–4 июля 2024 года состоится 8-й ежегодный международный инвестиционный форум и выставка «Восточный Нефтегазовый Форум». Это важное событие в нефтегазовой отрасли привлечет внимание ключевых участников индустрии.

«Восточный Нефтегазовый Форум» известен как значимая платформа для обсуждения, обмена опытом и поиска решений, способствующих эффективной реализации различных нефтегазовых проектов в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири.

Мероприятие проводится при поддержке Правительства Приморского края.

Что ожидает участников:

  • Участие более 150 коммерческих и технических руководителей ведущих предприятий нефтегазовой отрасли региона, представителей регуляторных органов и технологических компаний.
  • Более 40 крупнейших нефтегазовых проектов будут рассмотрены с перспективой на будущее, включая строительство, модернизацию и расширение производственных мощностей до 2035 года и позднее.
  • Более 30 часов делового и неформального общения, включая встречи один на один, приветственный коктейль, торжественный фуршет, деловые обеды, кофе-брейки, интерактивные дискуссии и многое другое.

Ключевые моменты программы форума включают:

  • Современная реальность нефтегазовой отрасли Дальнего Востока и Восточной Сибири — государственные стратегии, опыт ключевых игроков рынка
  • Фокус-сессия: развитие энергетического сектора: динамика газификации регионов, перспективы СПГ-проектов
  • Технологическое развитие отрасли: лучшие практики в импортозамещении и внедрение инноваций в производство
  • Новое! Разворот на Восток: выход на новые рынки сбыта, отладка маршрутов, ребалансировка спроса
  • Нефтегазопереработка и нефтегазохимия. Каково текущее состояние крупнейших проектов?
  • Важно! Геологическое изучение перспективных площадей — фундамент дальнейшего развития региона
  • Актуально! Обустройство и эксплуатация нефтегазовых месторождений: технологии и оборудование

Среди зарегистрированных участников: Газпром Промгаз, Дальгазресурс, Дальневосточная энергетическая управляющая компания, РН-Морской терминал Находка, Морской порт в бухте Троицы, Находкинский завод минеральных удобрений, Саханефтегазсбыт, Судостроительный комплекс Звезда, Газпром инвест Северо-Запад, Газэнергосеть Дальний Восток, Дальневосточная генерирующая компания, Примтеплоэнерго, Транснефть-Дальний Восток и многие другие.

Генеральный спонсор: Газпромбанк
Бронзовые спонсоры: ТехноПарк, МегаФон
Партнер в сфере инженерных инноваций: Beluga Tec
Логистический партнер: Транспортная группа FESCO (ПАО Дальневосточное морское пароходство)

Мы приглашаем всех заинтересованных лиц присоединиться к этому важному мероприятию, которое станет ключевым форумом для обсуждения будущего нефтегазовой отрасли региона.

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