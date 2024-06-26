Международный инвест-форум и выставка «Восточный нефтегазовый форум во Владивостоке

Во Владивостоке 3–4 июля 2024 года состоится 8-й ежегодный международный инвестиционный форум и выставка «Восточный Нефтегазовый Форум». Это важное событие в нефтегазовой отрасли привлечет внимание ключевых участников индустрии.

«Восточный Нефтегазовый Форум» известен как значимая платформа для обсуждения, обмена опытом и поиска решений, способствующих эффективной реализации различных нефтегазовых проектов в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири. Мероприятие проводится при поддержке Правительства Приморского края. Условия участия Что ожидает участников: Участие более 150 коммерческих и технических руководителей ведущих предприятий нефтегазовой отрасли региона, представителей регуляторных органов и технологических компаний.

коммерческих и технических руководителей ведущих предприятий нефтегазовой отрасли региона, представителей регуляторных органов и технологических компаний. Более 40 крупнейших нефтегазовых проектов будут рассмотрены с перспективой на будущее, включая строительство, модернизацию и расширение производственных мощностей до 2035 года и позднее.

будут рассмотрены с перспективой на будущее, включая строительство, модернизацию и расширение производственных мощностей до 2035 года и позднее. Более 30 часов делового и неформального общения, включая встречи один на один, приветственный коктейль, торжественный фуршет, деловые обеды, кофе-брейки, интерактивные дискуссии и многое другое. Программа форума Ключевые моменты программы форума включают: Современная реальность нефтегазовой отрасли Дальнего Востока и Восточной Сибири — государственные стратегии, опыт ключевых игроков рынка

государственные стратегии, опыт ключевых игроков рынка Фокус-сессия: развитие энергетического сектора: динамика газификации регионов, перспективы СПГ-проектов

динамика газификации регионов, перспективы СПГ-проектов Технологическое развитие отрасли : лучшие практики в импортозамещении и внедрение инноваций в производство

: лучшие практики в импортозамещении и внедрение инноваций в производство Новое! Разворот на Восток: выход на новые рынки сбыта, отладка маршрутов, ребалансировка спроса

выход на новые рынки сбыта, отладка маршрутов, ребалансировка спроса Нефтегазопереработка и нефтегазохимия . Каково текущее состояние крупнейших проектов?

Каково текущее состояние крупнейших проектов? Важно! Геологическое изучение перспективных площадей — фундамент дальнейшего развития региона

— фундамент дальнейшего развития региона Актуально! Обустройство и эксплуатация нефтегазовых месторождений: технологии и оборудование Среди зарегистрированных участников: Газпром Промгаз, Дальгазресурс, Дальневосточная энергетическая управляющая компания, РН-Морской терминал Находка, Морской порт в бухте Троицы, Находкинский завод минеральных удобрений, Саханефтегазсбыт, Судостроительный комплекс Звезда, Газпром инвест Северо-Запад, Газэнергосеть Дальний Восток, Дальневосточная генерирующая компания, Примтеплоэнерго, Транснефть-Дальний Восток и многие другие. Генеральный спонсор: Газпромбанк

Бронзовые спонсоры: ТехноПарк, МегаФон

Партнер в сфере инженерных инноваций: Beluga Tec

Логистический партнер: Транспортная группа FESCO (ПАО Дальневосточное морское пароходство)



Мы приглашаем всех заинтересованных лиц присоединиться к этому важному мероприятию, которое станет ключевым форумом для обсуждения будущего нефтегазовой отрасли региона.