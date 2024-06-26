Международный инвест-форум и выставка «Восточный нефтегазовый форум во Владивостоке

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:54
Updated Сегодня, 07:54
«Восточный Нефтегазовый Форум» известен как значимая платформа для обсуждения, обмена опытом и поиска решений, способствующих эффективной реализации различных нефтегазовых проектов в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири.
Мероприятие проводится при поддержке Правительства Приморского края.
Что ожидает участников:
Ключевые моменты программы форума включают:
Среди зарегистрированных участников: Газпром Промгаз, Дальгазресурс, Дальневосточная энергетическая управляющая компания, РН-Морской терминал Находка, Морской порт в бухте Троицы, Находкинский завод минеральных удобрений, Саханефтегазсбыт, Судостроительный комплекс Звезда, Газпром инвест Северо-Запад, Газэнергосеть Дальний Восток, Дальневосточная генерирующая компания, Примтеплоэнерго, Транснефть-Дальний Восток и многие другие.
Генеральный спонсор: Газпромбанк
Бронзовые спонсоры: ТехноПарк, МегаФон
Партнер в сфере инженерных инноваций: Beluga Tec
Логистический партнер: Транспортная группа FESCO (ПАО Дальневосточное морское пароходство)
Мы приглашаем всех заинтересованных лиц присоединиться к этому важному мероприятию, которое станет ключевым форумом для обсуждения будущего нефтегазовой отрасли региона.