«Единая Россия» объявляет сбор помощи для пострадавших от подтопления дальнереченцев

За сутки в разных участках Дальнереченска вода прибавилась, но ожидается, что в течение двух-трёх дней она будет сходить. Правительство уже оценивает ущерб и разрабатывает планы по строительству дамб, водопропускных труб для защиты Дальнереченска от ударов стихии. По данным на четверг, 27 июня, помимо 197 домов 982 придомовых территорий тоже оказались затоплены. Сохраняется сход воды с сопок, поэтому группа спасателей была увеличена и усилена, а в город пришла дополнительная спецтехника.