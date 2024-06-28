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Published Сегодня, 06:23

Modified Сегодня, 06:25

Updated Сегодня, 06:25

«Единая Россия» объявляет сбор помощи для пострадавших от подтопления дальнереченцев

«Единая Россия» объявляет сбор помощи для пострадавших от подтопления дальнереченцев

28 июня 2024, 06:23
Фото: 1MI / Изображение Midjourney
После сильных ливней город и его окрестности затопило, и многие люди оказались в тяжелой ситуации.

В Приморье прошли сильные ливни, в результате которых в шести муниципалитетах края выпала месячная норма осадков, что привело к резкому подъему уровней рек. Режим ЧС введен в Красноармейском, Октябрьском и Яковлевском округах, Дальнереченском районе, городе Дальнереченске, а также в селах Соболиный, Ясеневый, Красный Яр и Олон Пожарского округа. На дорогах региона наблюдаются многочисленные переливы. Подтоплены почти 25 тысяч гектаров селькохозяйственных угодий.

За сутки в разных участках Дальнереченска вода прибавилась, но ожидается, что в течение двух-трёх дней она будет сходить. Правительство уже оценивает ущерб и разрабатывает планы по строительству дамб, водопропускных труб для защиты Дальнереченска от ударов стихии. По данным на четверг, 27 июня, помимо 197 домов 982 придомовых территорий тоже оказались затоплены. Сохраняется сход воды с сопок, поэтому группа спасателей была увеличена и усилена, а в город пришла дополнительная спецтехника.

Приморское региональное отделение партии «Единая Россия» совместно с Женским Движением Единой России и приморским отделением «Матери России» организовали эвакуацию людей и раздачу продуктов — к этому часу уже доставили около 800 наборов продуктов и питьевой воды. Помочь пострадавшим могут все желающие, для этого вы можете принести:

Продукты длительного хранения (консервы, макаронные изделия, крупы, сахар, чай, печенье, детское питание, бутилированную воду)

Предметы первой необходимости

Одежду и постельные принадлежности

Газовые баллоны и портативные плиты

Вашу помощь ждут в местных отделениях партии по адресам:

  • Пожарский муниципальный округ, п.Лучегорск 2 микрорайон, дом 1
  • г.Лесозаводск, ул. Будника д. 119 каб.217
  • г.Дальнереченск ул. Героев Даманского д. 28 каб. 3
  • Кировский муниципальный район, п.Кировский, ул. Советская д. 55а каб.16
  • г. Владивосток, ул. Светаланская, 89
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