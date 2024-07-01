Константин Сиденко: «Конструктивный диалог, который был налажен, дает свои плоды»

Posted 1 июля, 05:47
Published 1 июля, 05:47
Modified Вчера, 10:02
Updated Вчера, 10:02
Народные избранники рассмотрели 15 вопросов повестки дня, большая часть из которых имеет стратегическое значение для округа и его жителей. Именно поэтому внимание к заседанию было приковано со стороны широкого круга лиц — активистов общественных организаций и артемовских ТОСов, неравнодушных жителей, которые много делают для развития муниципалитета, представителей окружной администрации, главы Артёма Вячеслава Квона. Среди почетных гостей на заседании Думы присутствовал руководитель филиала компании «Росатом Логистика» Константина Сиденко, который сегодня, в связи с созданием в округе транспортно-логистического центра, оказывает значительное содействие властям округа в решении поставленных губернатором Приморья задач.
Председатель Думы Артемовского городского округа Наталья Волкова доложила присутствующим о той работе, которую депутаты окружного парламента проделали по итогам 2023 года. Она сообщила, что в прошлом году народные избранники провели 15 заседаний, прияли 169 решений. 85 решений было подготовлено аппаратом Думы Артема, 75 –администрацией АГО, 5 — прокуратурой города, 2 — Контрольно-счетной палатой.
В рамках отчета Думы был затронут широкий круг вопросов жизнедеятельности Артема: изменения в Устав города, внесение изменений в правила благоустройства, программа приватизации муниципального имущества, предоставление единовременной выплаты многодетным семьям взамен земельного участка, установление границ ТОС и участие населения в программах благоустройства, награждение краевой наградой — Почетный знак «Семейная доблесть» и так далее.
«Тот конструктивный диалог, который был налажен между представительной и исполнительной властями округа, приносит свои плоды — муниципалитет успешно реализует целый ряд важных инвестиционных проектов, которые создадут благоприятные условия для жизни артемовцев и станут ключевыми в развитии всего региона», — отметил в беседе с корреспондентом «Восток-Медиа» Константин Сиденко, говоря о подведенных итогах работы Думы Артема в 2023 году.
С отчетом о работе перед депутатами выступил врио начальника ОМВД России по Артему Артем Аникин, рассказавший о сложившейся в округе криминогенной обстановке и теми проблемами, с которыми сталкиваются правоохранители.
По итогам отчёта депутаты рекомендовали полицейским округа взять на контроль работу дежурной службы и «телефона 102», усилить профилактическую работу среди несовершеннолетних по безопасному вождению мототранспорта и соблюдению транспортными компаниями требований по перевозке сыпучих грузов большегрузами, а также использовать информационные ресурсы администрации и Думы города для проведения профилактической работы по всем проблемным направлениям, и продолжить работу по принятию мер по привлечению кадров для комплектования личного состава.
Одним из наиболее значимых стали решения по приемке ряда объектов имущества в собственность округа. Как сказал Константин Сиденко, наиболее жаркой стала дискуссия по проекту решения Думы о передаче в муниципальную собственность краевой дороги протяженностью 15 километров — от Углового до мебельной фабрики.
«Министерство транспорта Приморского края до конца года заключило контракт на обслуживание данного участка дороги, на момент приемки она находится в удовлетворительном состоянии. Но уже сейчас необходимо решать вопросы ее дальнейшего ремонта и содержания. Так, передача этого объекта позволит ускорить финансирование из краевого бюджета ремонта мостового сооружения по улице Фрунзе», — отметил Константин Сиденко.
Глава АГО Вячеслав Квон высказал свою позицию о необходимости принятия дороги в муниципальную собственность.
«Формирование заявок на финансирование из регионального бюджета проходит до конца июля и, приняв дорогу в муниципальную собственность уже сейчас, гарантировано включение финансирования на ремонт мостового сооружения в краевом бюджете на 2025 год», — обратил внимание депутатов мэр города.
Его мнение поддержали и парламентарии, отметив, что в связи с введением в действие объездной трассы, дорога, идущая через город — от Углового до мебельной фабрики, в основном, используется жителями Артема, поэтому логично, что дорога должна быть муниципальной, а не краевой. Депутаты уверены, что после передачи объекта в собственность округа отношение к её содержанию и ремонту будет более щепетильное, а это положительно скажется на состоянии объекта дорожной инфраструктуры.
Работа депутатов округа продолжилась рассмотрением правил благоустройства Артема — назначены публичные слушания, в рамках которых жители округа смогут выразить свое мнение и внести замечания.
Кроме того, депутаты поддержали предложение об установке мемориальной доски в память о герое, погибшем при исполнении своего служебного долга в ходе специальной военной операции, Корчевском Дмитрии. Доска появится на здании Приморского строительного колледжа.
Также на заседании Думы были установлены границы нового ТОС «Альянс», который планирует принять участие в конкурсе благоустройства. С такой инициативой выступили жители нескольких домов на улице Михайловская в ТУ Заводской.
«Это общекраевой тренд — все больше ТОСов появляется в муниципалитетах региона, которые активно участвуют в губернаторском грантовом конкурсе благоустройства и обустраивают свои территории. Артем не стал исключением, здесь горожане также активно включились в эту общественную работу, которая позволяет улучшать город, делая его комфортным для жизни», — отметил «Восток-Медиа» Константин Сиденко.