Константин Сиденко: «Конструктивный диалог, который был налажен, дает свои плоды»

Его мнение поддержали и парламентарии, отметив, что в связи с введением в действие объездной трассы, дорога, идущая через город — от Углового до мебельной фабрики, в основном, используется жителями Артема, поэтому логично, что дорога должна быть муниципальной, а не краевой. Депутаты уверены, что после передачи объекта в собственность округа отношение к её содержанию и ремонту будет более щепетильное, а это положительно скажется на состоянии объекта дорожной инфраструктуры.