Константин Сиденко: Владивосток — город-форпост, город-воин, город-труженик

Posted 2 июля, 05:48
Published 2 июля, 05:48
Modified Вчера, 10:05
Updated Вчера, 10:05
Сегодня, 2 июля Владивосток отмечает 164-ю годовщину со дня своего основания. Город имеет огромное значение для целого региона, всего Дальнего Востока и России, и является одним из самых перспективных в стране. Сегодня это центр политической, культурной, спортивной жизни региона, он является точкой притяжения мирового сообщества, здесь проходят важнейшие мероприятия всероссийского и международного масштаба. Владивосток — это форпост России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, передовой город, участвующий в реализации президентского Курса на Восток.
Присутствовавший на торжественном собрании, посвященном Дню города, бывший командующий ТОФ, а ныне директор филиала «Росатом Логистика» Константин Сиденко подчеркивает, что заслуги Владивостока перед всей Россией трудно переоценить.
«164-я годовщина, день рождения нашего любимого Владивостока. Много это или мало. С точки зрения временного параметра, конечно, это не совсем много. Но то, что сегодня сделано во Владивостоке, как он жил все эти годы: город-форпост, город-воин, город-труженик. Трудно переоценить его заслуги вообще перед нашей Россией и в свое время перед Советским Союзом. Я поздравляю всех приморцев, жителей города Владивостока с этой славной датой и желаю всем доброго здоровья, процветания нашему родному городу. Всем успехов и удачи!», — поздравил жителей региона и дальневосточной столицы Константин Сиденко.