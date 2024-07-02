Константин Сиденко: Владивосток — город-форпост, город-воин, город-труженик

Сегодня, 2 июля Владивосток отмечает 164-ю годовщину со дня своего основания. Город имеет огромное значение для целого региона, всего Дальнего Востока и России, и является одним из самых перспективных в стране. Сегодня это центр политической, культурной, спортивной жизни региона, он является точкой притяжения мирового сообщества, здесь проходят важнейшие мероприятия всероссийского и международного масштаба. Владивосток — это форпост России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, передовой город, участвующий в реализации президентского Курса на Восток.