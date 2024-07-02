zr.media
ГлавноеВсе новостиДневник форума
zr.media
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted 2 июля, 05:48

Published 2 июля, 05:48

Modified Вчера, 10:05

Updated Вчера, 10:05

Константин Сиденко: Владивосток — город-форпост, город-воин, город-труженик

Константин Сиденко: Владивосток — город-форпост, город-воин, город-труженик

2 июля 2024, 05:48
Фото: zr.media
Много теплых слов пожеланий и поздравлений прозвучало сегодня, 2 июля на торжественном собрании в честь дня рождения Владивостока. Бывший командующий ТОФ Константин Сиденко, присутствовавший на мероприятии, отметил заслуги дальневосточной столицы перед всей Россией.

Сегодня, 2 июля Владивосток отмечает 164-ю годовщину со дня своего основания. Город имеет огромное значение для целого региона, всего Дальнего Востока и России, и является одним из самых перспективных в стране. Сегодня это центр политической, культурной, спортивной жизни региона, он является точкой притяжения мирового сообщества, здесь проходят важнейшие мероприятия всероссийского и международного масштаба. Владивосток — это форпост России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, передовой город, участвующий в реализации президентского Курса на Восток.

Присутствовавший на торжественном собрании, посвященном Дню города, бывший командующий ТОФ, а ныне директор филиала «Росатом Логистика» Константин Сиденко подчеркивает, что заслуги Владивостока перед всей Россией трудно переоценить.

«164-я годовщина, день рождения нашего любимого Владивостока. Много это или мало. С точки зрения временного параметра, конечно, это не совсем много. Но то, что сегодня сделано во Владивостоке, как он жил все эти годы: город-форпост, город-воин, город-труженик. Трудно переоценить его заслуги вообще перед нашей Россией и в свое время перед Советским Союзом. Я поздравляю всех приморцев, жителей города Владивостока с этой славной датой и желаю всем доброго здоровья, процветания нашему родному городу. Всем успехов и удачи!», — поздравил жителей региона и дальневосточной столицы Константин Сиденко.
#Общество#Приморье#Приморский край#Дальний Восток#Владивосток#Новости#Праздник#Россия#Олег Кожемяко#Поздравление#День города
Подпишитесь
Эксперты о приговоре Чихунову: «Государство правильно реагирует на провокации»
20 мая, 05:34
Чудом вырвался из лап медведя: житель Приморья остался в живых после роковой встречи
19 мая, 03:35
Сбил и скрылся? Опасного таксиста ищут в Приморском крае
18 мая, 02:15
Дети кукурузы и отцы в кукурузниках. Из Владивостока в Пекин: цены, визы, кукуруза — что делать русскому туристу в Китае?
17 мая, 05:57
Антон Волошко: жилью для сирот в Приморье — быть
16 мая, 11:15
Цифровые системы придут на помощь российским застройщикам
4 июля, 10:11