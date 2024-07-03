Приморская пенсионерка оказалась «заражена» гепатитом после визита в медцентр

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
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Updated Сегодня, 07:46
И, конечно же, мало кто из них желает стать обладателем какой-нибудь смертельно опасной болезни или инфекции.
Но героине нашего текста не повезло: пенсионерка, ведущая спокойный образ жизни, не пьющая и не курящая, а также, с её слов, уже на протяжении многих лет не ведущая половую жизнь, после сдачи анализов в «Авиценне» оказалась «зараженной» гепатитом С.
Однако, как стало известно позднее, никакой инфекции нет, женщина здорова, а сотрудники медцентра, судя по всему, совершили серьезную ошибку, которую никаким образом не компенсировали.
В редакцию обратилась пенсионерка, разменявшая седьмой десяток. Она рассказала, что захотела устроиться на работу, но для трудоустройства была нужна медицинская комиссия, которую направили проходить в медцентр «Авиценна». Женщина, ведущая спокойный, пенсионерский образ жизни, со спокойной душой сдала кровь на всякие заболевания и стала ждать медицинского заключения, что она здорова.
Однако лаборанты из больницы, названной в честь гениального средневекового учёного, врача и философа, так не посчитали. Её анализ показал наличие гепатита С.
Нужно ли говорить о том, что, узнав о своём новом и довольно неожиданном диагнозе, пенсионерка еще несколько дней пребывала в шоке. Женщину мучали вопросы: как дальше жить? Как лечиться? И самое главное: откуда гепатит вообще взялся?
Со слов «инфицированной», она несколько раз звонила в «Авиценну», где ей несколько раз с уверенностью говорили: «да, у вас гепатит», «да, точно», «да, вам нужно на приём к инфекционисту».
После того как эмоции перешли в другую стадию принятия, и отрицание сменилось желанием провериться еще в одной больнице, женщина решила пересдать анализы и нервно начала ждать, когда придет результат из другой лаборатории.
Ответ не заставил себя долго ждать – в строке «результаты» виднелось словосочетание «не обнаружено». Ошибка ли это медперсонала в «Авиценне», или все же чудеса исцеления: первый положительный анализ был получен 11 июня, а уже 19 июня пришел отрицательный.
За разъяснением ситуации мы обратились к одному из практикующих в данной сфере специалистов. По поводу «разногласий» в результатах специалист отметил, что в разных учреждениях были использованы разные тест-системы с разным принципом реакции — в одном случае иммуноферментный, а в другом — иммунохемилюминесцентный. Также специалист отметил, что цифра в 2.9 — это очень низкий коэффициент позитивности, практически не свидетельствующий о заболевании. И что в этом случае результаты анализов априори считаются ложноположительными, и медицинское учреждение в этой ситуации должно было предложить пациентке сдать анализ ещё раз, чтобы исключить невалидность образца крови и иные факторы. А также предложить обратиться в другую клинику. Сделано ли это было или нет — мы не знаем. Пациентке, как мы уже отмечали выше, предлагали попасть на приём к инфекционисту.
«Я когда на руки получила второй результат, где гепатита у меня не было, позвонила в эту „Авиценну“, где еще раз спросила, уверены ли они, что никаких ошибок нет и у меня эта зараза. Они сказали, что да, уверены. Но, когда я им заявила, что передо мной листок с совершенно другим результатом, они не нашли ничего лучше, чем позвать меня на прием к инфекционисту для дальнейших разбирательств, вновь отрицая свою ошибку. Но я лично была уверена, что у меня гепатита нет: я не пью, не курю, сексом не занимаюсь!», — рассказала чудесным образом выздоровевшая пациентка.
Уместным будет добавить, что кроме личного пересказала разговоров пациентки с медперсоналом (то есть кроме её слов), и результатов анализов, у редакции нет иного подтверждения, что разговор с клиникой складывался именно таким образом. Но, по нашему мнению, если медицинский центр согласился с тем, что он не прав, то он извинился бы перед пенсионеркой и сделал какой-нибудь «комплимент» в виде бесплатного приёма у инфекциониста — а этого явным образом не произошло, и вопрос не был исчерпан. Но, как показывают открытые данные в интернете и различных справочниках, у медцентра бывают и другие «весёлые» истории.
На портале 2Gis можно найти массу негативных отзывов по поводу качества оказания медицинских услуг (хотя, справедливости ради, и положительных тоже немало).
Для объективности отметим, что и те, и другие, и положительные, и отрицательные, вполне могут быть плодом чьей-то фантазии, и «накручены» либо недоброжелателями или конкурентами платного медучреждения, либо самим медучреждением с целью «уравнять баланс». Однако теорию про «выдуманность» отрицательных отзывов (как минимум их части) опровергает сама клиника в лице своего то ли администратора, то ли работника пресс-службы, который очень активно вступает в диалог с комментаторами, и очень подробно, а также с большим количеством сарказма, разбирает их ситуации. То есть описывает реально произошедшие случаи.
Администратор, или тот, кто выливает яд на пациентов, которые остались недовольны полученными услугами, достаточно начитан, что нельзя не отметить. Мы, безусловно, получили огромное эстетическое удовольствие, наблюдая за раз от разу разворачивающейся в отдельных ветках комментариев драмой. Однако, на наш взгляд, использованные сотрудником клиники в ответах посетителям формулировок «Болтун подобен памятнику: того и другого надо остановить», «Для гнилых людей всегда найдётся мусорное ведро», «Тушите свет, попёрло быдло сверху, как будто дрожжи кинули в дерьмо» — не слишком уместно.
Руководят всем этим великолепием Тарасова Наталья Викторовна. В бенефициарах с примерно равными долями три человека — Алексеенко Наталья Васильевна, Алексеенко Виталий Юрьевич и Кравченко Андрей Викторович.
Доходы у медцентра впечатляющие — 147 миллионов чистой прибыли при 9.5 миллионов чистых активов.
Ситуация, на наш взгляд, достаточно серьёзная. Кто знал бы, что бы было дальше, если бы пожилая пациентка пережила эту ситуацию с какими-нибудь серьёзными сердечными последствиями. А гепатита С как не было бы, так и не стало. А человека, считай, «убили».