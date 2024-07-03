Приморская пенсионерка оказалась «заражена» гепатитом после визита в медцентр

За разъяснением ситуации мы обратились к одному из практикующих в данной сфере специалистов. По поводу «разногласий» в результатах специалист отметил, что в разных учреждениях были использованы разные тест-системы с разным принципом реакции — в одном случае иммуноферментный, а в другом — иммунохемилюминесцентный. Также специалист отметил, что цифра в 2.9 — это очень низкий коэффициент позитивности, практически не свидетельствующий о заболевании. И что в этом случае результаты анализов априори считаются ложноположительными, и медицинское учреждение в этой ситуации должно было предложить пациентке сдать анализ ещё раз, чтобы исключить невалидность образца крови и иные факторы. А также предложить обратиться в другую клинику. Сделано ли это было или нет — мы не знаем. Пациентке, как мы уже отмечали выше, предлагали попасть на приём к инфекционисту.