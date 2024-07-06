«1000 дворов» в действии: на Сафонова стало на одну благоустроенную территорию больше

Posted 6 июля, 05:29
Published 6 июля, 05:29
Modified Сегодня, 04:51
Updated Сегодня, 04:51
Каждый год десятки дворов во Владивостоке претерпевают радикальные изменения благодаря различным программам, таким как региональная инициатива «1000 дворов», программа «1000 дворов Дальнего Востока» от Министерства восточного развития, а также гранты, предоставляемые территориальными общественными самоуправлениями.
В текущем году планируется провести обновление и ремонт более чем на 83 придомовых территориях во Владивостоке.
Во дворе дома, по адресу Сафонова, 33 уже прошел ремонт по программе «1000 дворов». Жильцы дома остались очень довольны качеством проведенных работ. Они отметили оперативность и высокое качество благоустройства, которое сделало их двор еще привлекательнее. По словам жильцов, они очень рады тому, что их двор успешно попал в программу в этом году, потому что заявок на конкурс становится все больше.
На фото можно увидеть состояние улицы до ремонта и после:
«Хочу выразить благодарность нашей администрации за прекрасную возможность благоустройства придомовых территорий, создав программу „1000 дворов“. Мы жильцы ул. Сафонова 33 очень рады, что мы попали в эту программу. Нам очень понравилось оперативность и качество работ, которой мы сейчас наслаждаемся. Особая благодарность Кравцову Виталию Петровичу, так как за время работы он помог „залатать“ небольшие ямы за домом, благодаря чему стало ещё комфортней ездить. Приятно видеть как город расцветает и красота приходит в наши дворы», — поделилась старшая по дому на Сафонова, 33, Донская Олеся Викторовна.
В этом году во Владивостоке под руководством губернатора Приморья и мэра города Константина Шестакова благоустраивают 68 придомовых территорий по программе «1000 дворов». Различные метаморфозы, включая асфальтирование дорог, установку детских и спортивных площадок, делают городские пространства более комфортными и безопасными для жителей.
«Благодаря поддержке правительства мы смогли реализовать больше проектов по благоустройству дворовых территорий — в 2022 году 165 дворов обрели новый вид, в 2023 году — 118. В этом году реализация программ продолжится, и еще больше придомовых территорий станут комфортными и безопасными», — отметил глава Владивостока Константин Шестаков.
Важным аспектом преображения Владивостока являются и проекты, которыми предлагают сами жители. Среди предложенных ТОСами проектов на текущий год — создание спортивных и детских площадок, скверов и реконструкция дорог. Строительные работы по новым проектам начнутся в ближайшее время. Из 126 заявленных проектов на конкурс по решению местных вопросов отобраны 60. Это означает, что уже в текущем году многие из них будут реализованы.
В прошлом году во Владивостоке благодаря ТОСам было благоустроено 65 территорий. Из них 37 касались обустройства детских и спортивных площадок, 28 — асфальтирования, ремонта лестниц или подпорных стен, обустройства парковок и скверов. Также по проектам устанавливали камеры видеонаблюдения, ремонтировали пришкольную территорию.
Программы «1000 дворов», «1000 дворов Дальнего Востока» и ТОСы во Владивостоке продолжает приносить пользу жителям, делая город более уютным и красивым. Благодаря усилиям администрации и активному участию горожан каждый год все больше придомовых территорий и пространств преображаются, что способствует общему развитию города и повышению качества жизни его жителей.
Голыбин Антон