«1000 дворов» в действии: на Сафонова стало на одну благоустроенную территорию больше

Во дворе дома, по адресу Сафонова, 33 уже прошел ремонт по программе «1000 дворов». Жильцы дома остались очень довольны качеством проведенных работ. Они отметили оперативность и высокое качество благоустройства, которое сделало их двор еще привлекательнее. По словам жильцов, они очень рады тому, что их двор успешно попал в программу в этом году, потому что заявок на конкурс становится все больше.