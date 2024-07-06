«Проветриваем мозги»: квиз на свежем воздухе прошел во Владивостоке

Posted 6 июля, 10:07
Published 6 июля, 10:07
Modified Сегодня, 03:49
Updated Сегодня, 03:49
Интеллектуально-развлекательная викторина под закатным солнцем состоялась на набережной Цесаревича в Молодежной столице в минувшую пятницу. За звание главных эрудитов вечера и ценные призы сразились более 10 команд. Для того чтобы победить, участникам было нужно отвечать на вопросы самых разных тем.
Так, самой первой «головоломкой» стал известный видео-мем с собакой породы сиба-ину, которая падает в реку, переходя ее по поваленному дереву. Очко за этот вопрос получили те, кто смог вспомнить слова автора видео, уже ставшие культовыми — «это фиаско, братан».
Но не стоит думать, что знание мемов, кино и музыки обеспечивает победу в квизе. Одним из самых сложных испытаний на викторине стала математическая задачка средней школы:
Первый велосипедист выехал из поселка по шоссе со скоростью 21 км/ч. Через час после него со скоростью 15 км/ч из того же поселка в том же направлении выехал второй велосипедист, а еще через час — третий. Найдите скорость третьего велосипедиста, если сначала он догнал второго, а через 9 часов после этого догнал первого.
После такого вопроса многие «просели», но шанс отыграться был — например, в блоке, посвященном Приморскому краю.
Главной «фишкой» мероприятия, безусловно, стала окружающая обстановка. И новички, игроки со стажем отметили, что интеллектуальная игра в самом сердце Владивостока — Молодежной столицы России — 2024 — это уникальная возможность «взбодрить мозги»:
«Такие квизы — это разминка для ума, а на сегодняшней викторине мы буквально проветриваем мозги. Когда в считанных метрах от тебя море, а за спиной один из главных символов Владивостока, мозг будто работает раз в десять лучше», — поделился с корреспондентом «Восток-Медиа» своими впечатлениями от игры один из эрудитов
Напомним, что фестиваль «Неделя в молодежной столице» проходит во Владивостоке при поддержке Управления по делам молодежи администрации города и продлится до вечера 6 июля. С актуальным расписанием мероприятий можно ознакомиться на сайте Молодежной столицы.