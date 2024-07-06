«Проветриваем мозги»: квиз на свежем воздухе прошел во Владивостоке

Интеллектуально-развлекательная викторина под закатным солнцем состоялась на набережной Цесаревича в Молодежной столице в минувшую пятницу. За звание главных эрудитов вечера и ценные призы сразились более 10 команд. Для того чтобы победить, участникам было нужно отвечать на вопросы самых разных тем.