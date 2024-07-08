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Posted 8 июля, 05:41

Published 8 июля, 05:41

Modified Сегодня, 04:55

Updated Сегодня, 04:55

Магнитные бури в июле 2024 в Приморье — расписание по дням

Магнитные бури в июле 2024 в Приморье — расписание по дням

8 июля 2024, 05:41
Фото: Изображение Midjourney
Этот месяц обещает «не терроризировать» жителей Приморья обилием магнитных бурь, однако некоторые дни все же станут тяжелыми для метеозависимых. Подробное расписание магнитных бурь в июле 2024 в Приморье читайте в материале «Восток-Медиа».

Что такое магнитные бури и как они возникают?

Фото: Изображение Midjourney

Есть два источника геомагнитного поля Земли — внутренний, связанный с ядром планеты, и внешний, зависимый от активности Солнца. Геомагнитные бури связаны с возмущениями именно во внешнем магнитном поле.

Солнце представляет собой огромный шар из расплавленных газов, постоянно находящийся в движении. На его поверхности происходят всплески энергии в виде солнечных вспышек и выбросов корональной массы. Эти события порождают поток ионизированных частиц и облаков плазмы, известный как солнечный ветер, направленный к Земле. При достижении планеты, солнечный ветер возмущает внешнюю магнитосферу, вызывая прохождение электрических токов, формирующих магнитные бури. Эти бури могут оказывать влияние на работу электросетей и спутников.

Научные исследования показали, что частота солнечных вспышек соответствует циклу в 11 лет. В каждом цикле наблюдается пик активности, когда количество корональных выбросов и солнечных вспышек достигает максимума. В это время магнитные бури становятся более интенсивными. Однако точное время наступления пика активности невозможно предсказать заранее. Ученые могут определить его лишь спустя семь месяцев после его завершения.

По прогнозам, пик активности Солнца в текущем цикле ожидается в конце 2024 года или в начале 2026 года.

Классификация магнитных бурь:

  • Категория G1 — это магнитные бури низкой силы, которые не представляют опасности для электроники и проходят незаметно для человека.
  • Категория G2 — относится к умеренным/средним магнитным бурям. Они могут вызвать изменения в напряжении, повлиять на работу спутников и вызвать полярное сияние в северных широтах. У людей, чувствительных к метеозависимости, возможно появление легкого дискомфорта.
  • Категория G3 — это сильные магнитные бури, которые могут негативно повлиять на электросети, затруднить работу спутниковой навигации и радиосвязи. Гипертоникам и людям с сердечными проблемами рекомендуется принимать профилактические меры.
  • Категория G4 — относится к тяжелым магнитным бурям, которые вызывают резкие изменения напряжения и могут повредить навигационные системы. Людям, чувствительным к метеозависимости, рекомендуется соблюдать режим дня и следовать рекомендациям врача.
  • Категория G5 — представляет собой экстремально сильные магнитные бури, которые могут привести к полному отключению электросистем, повредить спутники и нарушить радиосвязь.

Расписание магнитных бурь на июль 2024 в Приморье

Предсказать магнитные бури на такой срок с точностью 100% практически невозможно, как уверяют эксперты. Однако примерный прогноз «набросать» можно, что и сделали сотрудники лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ.

1 июля, сегодня, ожидается магнитная буря силой 4 балла. В этот день возможно небольшое ухудшение самочувствия: головная боль, слабость, снижение внимания и работоспособности, а также появление сонливости.

2 июля прогнозируется слабая геомагнитная буря силой 3 балла. В этот день возможны колебания настроения, особенно у метеозависимых людей, которые могут почувствовать легкое недомогание.

3 июля — 7 июля активность всего 2 балла. Это небольшие магнитные возмущения, которые не оказывают заметного влияния на человеческий организм.

Далее, по предварительным прогнозам, до 28 июля ожидается вполне спокойная геомагнитная обстановка, однако 28 июля приморцам, возможно, придется «хвататься за голову», ведь шкала поднимется до красных отметок.

Фото: Изображение Midjourney

Как метеозависимым пережить магнитную бурю?

Фото: Изображение Midjourney

Во время магнитной бури рекомендуется оставаться дома и не выезжать на работу или в другие места. У некоторых людей, особенно чувствительных к магнитным бурям, могут возникнуть сильные головные боли, которые могут привести к обмороку. Поэтому важно обеспечить себе безопасность.

В день магнитной бури старайтесь не перегружать себя делами и отдыхать больше. Даже самые важные задачи можно отложить на некоторое время, чтобы не перегрузить свой организм и иметь возможность сосредоточиться на работе, выполняя ее качественно. Питайтесь легкой пищей в эти дни и исключите острые, жареные блюда, шоколад и алкоголь из своего рациона. Полезно пить травяные чаи, такие как ромашковый, липовый или перечная мята.

Один из эффективных способов для многих является контрастный душ. Однако перед его применением необходимо быть готовым — если вы никогда раньше не принимали холодный душ, то в период магнитной бури лучше не начинать. Вместо этого можно принять прохладный душ.

Накануне магнитной бури рекомендуется принять успокаивающую ванну с добавлением хвои и морской соли.

Голыбин Антон

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