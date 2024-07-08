Магнитные бури в июле 2024 в Приморье — расписание по дням

В день магнитной бури старайтесь не перегружать себя делами и отдыхать больше. Даже самые важные задачи можно отложить на некоторое время, чтобы не перегрузить свой организм и иметь возможность сосредоточиться на работе, выполняя ее качественно. Питайтесь легкой пищей в эти дни и исключите острые, жареные блюда, шоколад и алкоголь из своего рациона. Полезно пить травяные чаи, такие как ромашковый, липовый или перечная мята.