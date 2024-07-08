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Пробы «цветущей» воды в Амурском заливе взяли ученые Владивостока

Ученые сделали важное заявление о «кофейном» море во Владивостоке

8 июля 2024, 03:17

Пробы «цветущей» воды в Амурском заливе взяли ученые Владивостока

Во Владивостоке советуют пока не употреблять в пищу рыбу, устрицы и мидии, выловленные в акватории Амурского залива. Вода здесь на прошлой неделе приобрела не самый приятный кофейный цвет с разводами. Как выяснилось, виноваты в цветении воды водоросли-динофлагелляты.
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Море

Сейчас водоросли активно цветут, что и привело к жуткому цвету воды. В Национальном научном центре морской биологии ДВО РАН заявили, что динофлагелляты массово распространились в акватории Амурского залива. Вдобавок они выделяют полисахариды, а это делает воду более вязкой.

Ученые подчеркнули, что морской токсин, который выделяют водоросли, не опасен для человека. Но все же эксперты советуют пока не употреблять в пищу устрицы, мидии и рыбу, выловленные в Амурском заливе.

Ситуацию с «кофейным» морем также контролируют специалисты Росприроднадзора и Роспотребнадзора, сообщили в краевом министерстве лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов. Специалисты ведомств уже взяли пробы воды. Результаты исследований будут известны через несколько дней.

— Жителям края стоит пока воздержаться от употребления самовыловленных гидробионтов, — подчеркнули в министерстве.

В пресс-службе правительства Приморского края добавили, что вся продукция, которая реализуется промышленно, проходит обязательную проверку и санитарную обработку.

Подобные явления бывали и раньше. В июле 2020 года водоросли цвели в Приморском крае. Не миновал эффект капучино и берега Камчатки. Здесь море сохраняло коричневый цвет в течение двух месяцев. А площадь цветения составляла 300 на 150 километров.

— Пока специалисты не дают точного прогноза, сколько подобное явление продлится в акватории Амурского залива, — заключили в пресс-службе правительства Приморья.
#Приморский край#Владивосток#Новости#Японское море#Росприроднадзор#Море#Водоросли#Рыбопродукция
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