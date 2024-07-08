Ученые сделали важное заявление о «кофейном» море во Владивостоке

Пробы «цветущей» воды в Амурском заливе взяли ученые Владивостока

Во Владивостоке советуют пока не употреблять в пищу рыбу, устрицы и мидии, выловленные в акватории Амурского залива. Вода здесь на прошлой неделе приобрела не самый приятный кофейный цвет с разводами. Как выяснилось, виноваты в цветении воды водоросли-динофлагелляты.

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