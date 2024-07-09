Огромные очереди и радостные визги: как Владивосток отметил свой 164-й День рождения

В течение всего дня на Цесаревича работала и гастрономическая площадка, где принимали участие такие гастрономические «бренды» Владивостока, как Супра, ZUMA, Il Patio и другие. Не обошлось и без фестиваля гребешка фестиваля «На гребне!», который проходит в морской столице до 15 июля, владивостокцам представилась возможность не только отведать вкуснейших морепродуктов, но и принять участие в мастер-классах от ведущих шеф-поваров города.