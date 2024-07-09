Огромные очереди и радостные визги: как Владивосток отметил свой 164-й День рождения

Posted Вчера, 06:18
Published Вчера, 06:18
Modified Вчера, 06:20
Updated Вчера, 06:20
В самом начале набережной люди стояли в масштабных очередях: чтобы попасть на праздник, было необходимо пройти фейс-контроль и рамку металлоискателя. Кто-то жаловался, а некоторые, наоборот, замирали в предвкушении торжества:
— Приехали из Новосибирска, на День рождения Владивостока! Обожаем этот город, просто не могли пропустить такой день, — делятся гости.
Мероприятия развернулись как на набережной Цесаревича, так и на центральной площади, и даже на сопке Бурачка, где для жителей и гостей провели различные эко-активности. Все желающие могли потренироваться на свежем воздухе с профессиональным фитнес-инструктором, потанцевать под диджей-сеты и купить экопродукцию.
В этом году владивостокцы устанавливали рекорд России по лепке пяти тысяч хинкаль. Рекорд зафиксировали представители «Книги рекордов России».
На набережной Цесаревича гостям и жителям Молодежной столицы также представилась возможность насладиться уличным кино в рамках фестиваля. Зрители смотрели фильмы и сериалы отечественных режиссёров. В конце фестиваля на экран вывели QR-код, отсканировав который, можно было забрать бесплатную подписку на один из киносервисов.
В это же время на центральной площади прошли соревнования по мотокроссу, а также выставка японских автомобилей.
В течение всего дня на Цесаревича работала и гастрономическая площадка, где принимали участие такие гастрономические «бренды» Владивостока, как Супра, ZUMA, Il Patio и другие. Не обошлось и без фестиваля гребешка фестиваля «На гребне!», который проходит в морской столице до 15 июля, владивостокцам представилась возможность не только отведать вкуснейших морепродуктов, но и принять участие в мастер-классах от ведущих шеф-поваров города.
От организаторов EDWIN GROUP работала площадка StandUp, где 6 июля выступал сам Эдвин Багдасарян, а 7 — выступили импровизаторы Антон Шастун, Дмитрий Позов и Арсений Попов.
Ну, а хэдлайнерами мероприятия стали финалист 8-го сезона шоу «Голос» (18+) Антон Токарев, местная группа «ИВАН ПАНФИLOVE» и популярная группа IOWA.
Открыл концерт Антон Токарев в 19:00. Певец исполнил не только свои хиты, но и других известных исполнителей, таких как: Андрея Губина, Юрия Шатунова, Татьяны Булановой и Децла. Толпа восторженно подпевала, кто-то даже пытался пробраться на сцену, однако сделать этого не удалось, и певец сам спустился к людям на финальной песне «Седьмой лепесток», по которой многие и знают исполнителя.
— Здесь всё как в музее: смотреть можно, но руками не трогайте, — отшутился певец, чтобы избежать чрезмерного внимания.
Однако попытки «потрогать звезду» всё равно были. Люди, как завороженные, снимали видео на телефоны и пели вместе с артистом.
— Сегодня пришли сюда, чтобы оторваться по полной! Ждём от вечера максимум положительных эмоций, — рассказали корреспонденту «Восток-Медиа» жители Владивостока.
В 20:00 выступление начала местная группа «ИВАН ПАНФИLOVE», исполнители несколько раз с жителями и гостями города спели любимый хит горожан «Море-воды» и другие свои популярные песни.
После финальной песни группы «ИВАН ПАНФИLOVE» для торжественного слова на сцену пригласили мэра города Константина Шестакова:
— Сегодня был интересный и насыщенный день! Бракосочетания, гастрономические рекорды, мотофристайл, популярные артисты — всё это для вас. Я желаю нашему родному и любимому городу процветания и благополучия. Но без счастливых жителей это невозможно. Поэтому я желаю каждому из вас счастья и много радостных моментов в лучшем городе земли, — поздравил горожан Константин Шестаков.
Также глава города вручил сертификаты за победу в розыгрыше от одной из фабрик мороженого номиналом 25, 50 и 100 банок мороженого.
В 21:00 толпа восторженными криками уже приветствовала знаменитую музыкальную группу IOWA. Солистка группы Катя Иванчикова с любовью поделилась с жителями города:
— Прекрасный вечер, прекрасный Владивосток, прекрасные вы! Как я рада снова оказаться здесь среди вас! Не бойтесь проявляться, отрываться, петь, танцевать. Я хочу, чтобы этот вечер остался в памяти у каждого из вас! Поэтому просто будьте собой максимально!
Катя исполнила свои самые популярные хиты, такие как «Маршрутка», «Бьёт бит», «Одно и то же», «Улыбайся» и другие. Также одну из песен девушка посвятила своему мужу. Толпа восторженно пела с солисткой, люди снимали видео, танцевали и радовались настолько, что даже внезапно начавшийся дождь не испортил никому настроение, а лишь задал определённую атмосферу.
Вечер 6 июля завершился экстремальным водным шоу аквабайкеров и флайбордистов в бухте Золотой Рог. Кто-то выбрал наслаждаться выступлением вживую, а кто-то смотреть трансляцию с экранов на главной сцене набережной Цесаревича. Но под впечатлением, однозначно, остался каждый. Зрелище получилось поистине завораживающим.
Барановская Вероника