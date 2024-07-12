Укрепление по-приморски: новый веломаршрут с хорошей нагрузкой по фортам Владивостока

Posted 12 июля, 07:58
Published 12 июля, 07:58
Modified Сегодня, 04:18
Updated Сегодня, 04:18
Владивосток — город-крепость, защита тихоокеанских рубежей страны. В доказательство сохранился уникальный комплекс памятников истории русской военно-инженерной мысли конца XIX — начала XX века, самая мощная морская крепость того времени. Аналогов нет на территории современной России. Интересно? Поехали! Почти весь маршрут проложен по зеленому и мало населенному пригороду.
Первая точка на карте– форт Суворова. Его строили пять лет как часть второй линии сухопутной обороны крепости. Он рассчитан на две роты пехоты — почти семьсот человек, девять мощных пушек и более мелкие орудия артиллерии. Под фортом были оборудованы пещерные убежища. В советские годы форт перестроили и приспособили под командный пункт береговой обороны флота, а затем — противовоздушной обороны.
Сейчас он заброшен, а нам пора дальше, вниз-вверх по сопкам к следующей вершине. Ехать по приятной лесной асфальтированной дороге почти 8 км к форту № 1 — он поражает воображение масштабом фортификации. Чего стоят только три уровня подземных коридоров, где без провожатого, пожалуй, можно и заблудиться. Да и на поверхности открываются такие природные виды, что голова закружится от этих приморских просторов. Впечатляющие фотографии получатся безо всяких усилий.
Следующая часть маршрута — путь удовольствия: ехать вниз легко, а в конце нас ждет полудикий пляж и освежающие виды бухты Горностай. Переводим дух и совершаем велобросок в 9 километров к церкви Святой Троицы евангельских христиан. От нее есть дорожка в большой городской парк «Минный городок». Название для зоны отдыха странное, но имеющее прямое отношение к сути нашего маршрута.
В конце XIX века здесь было создано обширное минно-артиллерийское хозяйство военного порта и Владивостокской крепости: подземные склады с боеприпасами, казармы, особняки для офицеров и жилые дома. Военный поселок тогда и назвали Минным городком. Интересно, что уже тогда все помещения арсенала имели автономное водоснабжение и телефонные линии. Если есть силы, можно объехать весь парк до системы из трех озер, а затем замкнуть круг у форта Суворова и еще раз насладиться видом природы.