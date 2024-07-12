Укрепление по-приморски: новый веломаршрут с хорошей нагрузкой по фортам Владивостока

Сейчас он заброшен, а нам пора дальше, вниз-вверх по сопкам к следующей вершине. Ехать по приятной лесной асфальтированной дороге почти 8 км к форту № 1 — он поражает воображение масштабом фортификации. Чего стоят только три уровня подземных коридоров, где без провожатого, пожалуй, можно и заблудиться. Да и на поверхности открываются такие природные виды, что голова закружится от этих приморских просторов. Впечатляющие фотографии получатся безо всяких усилий.