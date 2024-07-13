Первая группа туристов из Приморья отправится на поезде в КНДР

«Вы видите, что сейчас туристы поехали в Корейскую Народную Демократическую Республику. Вот мы сейчас отправляем ребятишек в оздоровительный лагерь — до 200 человек. Вот такие контакты, конечно, они взаимовыгодны. К тому, что касается туризма, есть интерес и у нашего российского туриста, поэтому мы способствуем развитию этих отношений», — подчеркнула Вера Щербина.