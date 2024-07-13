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Posted 13 июля, 05:05

Published 13 июля, 05:05

Modified Сегодня, 04:20

Updated Сегодня, 04:20

Первая группа туристов из Приморья отправится на поезде в КНДР

Первая группа туристов из Приморья отправится на поезде в КНДР

13 июля 2024, 05:05
Первая туристическая группа из Приморья отправится в КНДР на поезде в июле. Открытие железнодорожного пассажирского сообщения анонсировала первый вице-губернатор Приморского края Вера Щербина.
Сюжет
Туризм

«Вы видите, что сейчас туристы поехали в Корейскую Народную Демократическую Республику. Вот мы сейчас отправляем ребятишек в оздоровительный лагерь — до 200 человек. Вот такие контакты, конечно, они взаимовыгодны. К тому, что касается туризма, есть интерес и у нашего российского туриста, поэтому мы способствуем развитию этих отношений», — подчеркнула Вера Щербина.

Краевое агентство международного сотрудничества сообщило, что в первой группе туристов будет около 50 человек. Они примут участие в первом международном марше дружбы «Катюша» в КНДР, который планируется сделать ежегодным.

Железнодорожные поездки планируются в обе стороны. Жители КНДР также смогут посетить Приморский край. Даты отправления назначены на 22 и 24 июля.

#Общество#Приморье#Приморский край#Туризм#Дальний Восток#Владивосток#Новости#КНДР#Россия#Международное сотрудничество#Вера Щербина
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