Первая группа туристов из Приморья отправится на поезде в КНДР

Posted 13 июля, 05:05
Published 13 июля, 05:05
Modified Сегодня, 04:20
Updated Сегодня, 04:20
«Вы видите, что сейчас туристы поехали в Корейскую Народную Демократическую Республику. Вот мы сейчас отправляем ребятишек в оздоровительный лагерь — до 200 человек. Вот такие контакты, конечно, они взаимовыгодны. К тому, что касается туризма, есть интерес и у нашего российского туриста, поэтому мы способствуем развитию этих отношений», — подчеркнула Вера Щербина.
Краевое агентство международного сотрудничества сообщило, что в первой группе туристов будет около 50 человек. Они примут участие в первом международном марше дружбы «Катюша» в КНДР, который планируется сделать ежегодным.
Железнодорожные поездки планируются в обе стороны. Жители КНДР также смогут посетить Приморский край. Даты отправления назначены на 22 и 24 июля.