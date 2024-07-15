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День рыбака и День семьи, любви и верности отпраздновали во Владивостоке

День рыбака и День семьи, любви и верности отпраздновали во Владивостоке

15 июля 2024, 03:36
Два больших, знаковых для Владивостока, праздника отгремели во Владивостоке в минувшее воскресенье. Глава города Константин Шестаков поздравил земляков с Днём рыбака и Днём семьи, любви и верности.

Праздничные мероприятия в честь Дня любви, семьи и верности проходили на центральной площади Владивостока, а водная станция стала площадкой для праздника в честь Дня рыбака.

В центре столицы ДФО чествовали семейные пары — с большим и вызывающим уважение стажем совместной жизни — и тех, кто буквально на днях вступил в брак. Кроме того, на площади Борцов Революции развернулись многочисленные тематические площадки с мастер-классами, фотозонами и многими другими активностями. Творческие коллективы радовали горожан песнями и танцами.

— Это добрый и светлый праздник, — сказал, открывая праздничные мероприятия в честь Дня семьи, любви и верности глава Владивостока Константин Шестаков. — Для каждого из нас семья — это самое главное в жизни. Именно благодаря ей мы можем быть в полной мере счастливы и вкладывать все свои силы на развитие нашего города и страны. Также хочу поздравить всех с Днем рыбака. Это праздник относится не только к рыбопромышленникам, но и ко всем тем, кто ценит это ремесло и увлекается им. Всем жителям и гостям Владивостока я желаю семейного благополучия и любви.

В честь Дня рыбака гостей праздника потчевали настоящей рыбацкой ухой, открывали секреты приготовления рыбных блюд, учили играть в морской бой, вязать самые настоящие морские узлы.

#Общество#Приморский край#Владивосток#Новости#Праздник#Константин Шестаков#Поздравление#День рыбака#Танцы#Центральная площадь#Мастер-классы
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