День рыбака и День семьи, любви и верности отпраздновали во Владивостоке

Posted Сегодня, 03:36
Published Сегодня, 03:36
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Праздничные мероприятия в честь Дня любви, семьи и верности проходили на центральной площади Владивостока, а водная станция стала площадкой для праздника в честь Дня рыбака.
В центре столицы ДФО чествовали семейные пары — с большим и вызывающим уважение стажем совместной жизни — и тех, кто буквально на днях вступил в брак. Кроме того, на площади Борцов Революции развернулись многочисленные тематические площадки с мастер-классами, фотозонами и многими другими активностями. Творческие коллективы радовали горожан песнями и танцами.
— Это добрый и светлый праздник, — сказал, открывая праздничные мероприятия в честь Дня семьи, любви и верности глава Владивостока Константин Шестаков. — Для каждого из нас семья — это самое главное в жизни. Именно благодаря ей мы можем быть в полной мере счастливы и вкладывать все свои силы на развитие нашего города и страны. Также хочу поздравить всех с Днем рыбака. Это праздник относится не только к рыбопромышленникам, но и ко всем тем, кто ценит это ремесло и увлекается им. Всем жителям и гостям Владивостока я желаю семейного благополучия и любви.
В честь Дня рыбака гостей праздника потчевали настоящей рыбацкой ухой, открывали секреты приготовления рыбных блюд, учили играть в морской бой, вязать самые настоящие морские узлы.