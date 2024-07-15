День рыбака и День семьи, любви и верности отпраздновали во Владивостоке

В центре столицы ДФО чествовали семейные пары — с большим и вызывающим уважение стажем совместной жизни — и тех, кто буквально на днях вступил в брак. Кроме того, на площади Борцов Революции развернулись многочисленные тематические площадки с мастер-классами, фотозонами и многими другими активностями. Творческие коллективы радовали горожан песнями и танцами.