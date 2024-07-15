Местные «Мальдивы»: где отдыхают «богачи» Приморья? — лучшие курорты края 2024

Для любителей морского отдыха предлагаются стандартные номера, номера класса люкс и улучшенные номера на первой, второй и третьей линии моря. Также Dream bay располагает такими удобствами, как летний кинозал под открытым небом, спортивные площадки и бассейны. База отдыха Dream bay идеально подойдет для любителей активных морских развлечений и дайвинга. На базе можно прокатиться на катамаране, водном мотоцикле, катере и банане. Цены на отдых в Dream bay варьируются от 6 до 20 тысяч рублей в сутки.