Местные «Мальдивы»: где отдыхают «богачи» Приморья? — лучшие курорты края 2024

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Гостевой дом «Южанка» находится в поселке Ливадия. Для отдыхающих предлагаются различные варианты: номера класса VIP, люкс, делюкс, апартаменты, а также коттеджи. Цены на отпуск в «Южанке» варьируются от 7 до 30 тысяч рублей в сутки. Выбрать вариант и забронировать домик можно на сайте базы.
Ещё на территории «Южанки» имеется зона BBQ, баня, хамам, волейбольное поле, детские площадки и, конечно, выход на целых два обустроенных пляжа, ближайший из которых относится к заповедной бухте Астраханка.
Довольные гости оставляют отзывы на 2гис, отмечая персонал, ухоженные номера и потрясающий вид из окна:
«Отдыхаем третий год подряд, всё нравится, тёплый бассейн, баня. Это очень важно, так как отдыхаем с ребёнком. Один минус в сезон не попадёшь, всегда занято. Но это говорит о популярности данного места», — пишет Алексей
«Супер место для спокойного отдыха с семьей. Детские площадки, кафе, бассейн с горкой „теплючий“, в межсезонье завтраки в номер, шум моря. Просто супер перезагрузка от города. Советую всем посетить. Часто бывают акции, проживание в пол цены», — делится Алина.
Что стало удивительным — негативных отзывов нет совсем: рейтинг базы в «Яндекс Картах» 5.0.
База отдыха «Dream bay» располагается в бухте Окуневой. Там сливаются воедино кристальное изумрудное море, пляжи с кварцевым песком и скалы в обрамлении таежных лесов.
Для любителей морского отдыха предлагаются стандартные номера, номера класса люкс и улучшенные номера на первой, второй и третьей линии моря. Также Dream bay располагает такими удобствами, как летний кинозал под открытым небом, спортивные площадки и бассейны. База отдыха Dream bay идеально подойдет для любителей активных морских развлечений и дайвинга. На базе можно прокатиться на катамаране, водном мотоцикле, катере и банане. Цены на отдых в Dream bay варьируются от 6 до 20 тысяч рублей в сутки.
Многие посетители отмечают невероятные виды уютные номера, но есть и негативные отзывы, где гости жалуются на ужасный клиентский сервис и хамское отношение персонала:
«Отличная база, завтрак и обед, бассейн, мало людей. Детей не страшно отпускать. Большой минус, это персонал», — пишет Андрей.
«Плюсы: очень красивый пляж и море, хоть и холодное (в левой части пляжа, чуть теплее). Визуально на базе всё красиво, тихо. Подходит для семейного отдыха. Есть детская площадка, бассейн для детей и взрослых, беседки, мангалы. Рядом с бассейном бар с алкоголем, где можно заказать коктейль. Минусы: полное отсутствие сервиса и это портит все, ведь очень многие „косяки“ можно решить при помощи него», — поделилась Анна.
«Связались с администратором, ответили, что через неделю может можно будет)), а щас мы вас не пустим даже посмотреть. Можете через соседнюю базу пройти к воде. В итоге прошли по лесу к береговой полосе. Фото в описании базы. Сервис конечно на 0», — негодует Михаил.
Комплекс Paradise тоже находится в с. Андреевке. Для отдыхающих представляются живописные виды, доступен обустроенный пляж, бассейн, мангал, ресторан, кафе, бар, также включено трехразовое питание. Для отдыха разместиться можно в смарт-номерах, семейных и двойных семейных, а также стандартных. Отдохнуть в Paradise можно от 10 до 27 тыс. рублей за сутки.
Гости отмечают хороший сервис, ухоженный вид и удобства базы:
«Провели замечательные выходные на базе отдыха Paradise, спокойное место, для семейного отдыха, вдали от городской суеты. Территория ухоженная, много мест для отдыха: беседки, мангальная зона, порадовал теплый бассейн на территории, также есть маленький бассейн для деток, свой небольшой пляж с шезлонгами, номера комфортные, чистые, есть кондиционер. Круто, что включено трехразовое питание, можно не думать о готовке и наслаждаться отдыхом», — рассказывает Екатерина.
«Одно из наших любимых мест. Уже 4 года подряд ездим. Красивая закрытая, территория. На базе действует режим тишины. Никогда не сталкивались с буйными компаниями. Хорошая детская площадка во внутреннем дворе, что весьма удобно. И если у моря думает, то на площадке ветра почти нет. Кормят хорошо», — пишет Наталья.
Только вот недовольные гости, отмечающие грязь, антисанитарию и плохую кухню, тоже находятся:
«Первое впечатление — Грязь везде! При заселении заходим в номер — а там свинарник. Везде песок, который прилипает к ногам, окна грязнющие. В душе одна ржавчина, стекла в мыльных разводах и подтеках. После отъезда предыдущих жильцов вообще не прибирались. Позвали девушку, чтобы прибралась. Пришла с веником и тряпкой для пола. Подмела пол, протерла тряпкой. На этом уборка закончилась. Пылесоса нет, чтобы пропылесосить. Постельное белье не первой свежести. Как будто стирают его в море. Начали расстилать диванчик — он сломан, полностью не раскладывается + в нем куча песка. Девушку с веником уже звать не стали, сами прибрались. Цена не соответствует качеству», — высказала недовольство Юлия.
«Фэн-Шуй» находится в Ливадии, в 200 метрах от Ливадийского пляжа. Для проживания предлагаются номера с террасой в двухэтажном жилом корпусе. Гости могут насладиться видом на море, бассейном и пляжным отдыхом на охраняемой территории. Для бронирования в «Фэн-Шуй» доступно три вида номеров: Комфорт+, Дуплекс и Дуплекс+. Цены варьируются в диапазоне от 8 до 20 тысяч рублей в сутки.
Довольные гости оставляют положительные отзывы, отмечая сервис и комфорт:
«База отдыха „Фен-Шуй“. Бассейн с теплой водой и 2 поменьше с холодной. Номера чистые, аккуратные. В душе горячая вода. На заднем дворе мангальная зона и четыре сдвоенных стационарных мангала с вытяжкой. Есть вай-фай», — пишет Ден.
«Очень красивое место. Если забыть, что ты во Владивостоке, вполне можно ощущать себя как в Тае) Шикарный двухэтажный номер на 3 семьи (6 мест), всё новенькое, санузел ИДЕАЛЬНЫЙ (мало где встретишь новую сантехнику и плиточку, всё чисто, никаких посторонних запахов). Очень удобные кровати, а диван на первом этаже просто огромный. В шаговой доступности магазин морепродуктов, песчаный пляж (в минутах 10 от базы вообще шикарный)», — рассказала Мария.
Однако некоторые не согласны с этим и утверждают, что не всё так гладко, а руководство и вовсе могло быть лояльнее и относиться к гостям уважительнее:
«Все, кто ищет действительно тихое место для семейного отдыха, искренне не рекомендую эту ужасную базу! Во бассейне плавают дохлые рыбешки. Хозяева китайцы, которые „запрещают“ брать с собой колонки сами по среди базы курят кальян, кидают бычки дохлым рыбам и горланят в 3 микрофона свои китайские песни на всю базу да так, что слушать это просто невозможно», — злится Екатерина.
«Тёплое море» находится в п. Славянке Хасанского района. Для проживания доступен достаточно широкий спектр видов номеров: первая категория, люкс, бизнес, апартаменты, сьют и коттедж. Цена упирается в небеса: за отдых в сезон люди платят от 10 до 50 тысяч рублей в сутки.
В открытом доступе для отдыхающих находится бар, ресторан, бассейн, роллердром, баня, сауна, тренажерный зал, кабинет массажа, спа и морские развлечения.
Гости делятся впечатлениями:
«Отдых люкс уровня. Да, дорого, но это того стоит. Один только шведский стол чего стоит. Даже и ресторан не требуется, есть все, и чёт вкусно. Бассейн тоже классный, но по-моему, чересчур солёный», — пишет Олег.
«Хорошее место, полный пансион (шведский стол) вкусный, вид из номера обалденный, территория чистая, персонал вежливый, все понравилось)», поделилась Полина.
Однако и на приморский люкс нашлись недовольные клиенты — за такую стоимость отдыхающие ожидали к себе лучшего отношения и лучших условий:
«Всю ночь делали дорогу вокруг отеля. Походу хозяева алчные до невозможности. Нельзя так относиться к клиентам! Сервис отстой!», — разозлился Артём
«В ресторане еда готовится с тараканами. Таракана убрали, а блюдо так и осталось на раздаче гостям (шведский стол)», — рассказал Александр
«Сервис на твердую двойку! Все затертое, обветшалое, и в паутине. Визит состоялся 12 марта, номер Люкс. Но из люксового — только цена! 18500 за две ночи и это с 20-процентной скидкой!!! Во всех углах паутина, на стенах пятна и ободранные обои, дверцы шкафчиков перекошенные, замок на двери в санузел сломан, сама дверь не прикрывается плотно, настенные бра работают как им вздумается. И это только обстановка в номере…» — негодует Татьяна
Барановская Вероника