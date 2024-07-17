Когда вмешательство необходимо: глава Владивостока провёл приём граждан

Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
В пресс-службе администрации Владивостока сообщили: глава города внимательно вникал во все вопросы, с которыми обратились к нему жители краевого центра.
Например, на улице Адмирала Фокина, 29-31 пришла в негодность подпорная стена. Здесь уже и блоки, как говорится, гуляют (зафиксировано смещение с места), и штукатурка обвалилась. А поскольку стена является бесхозной, укреплять и ремонтировать её некому, меж тем аварийное состояние объекта может принести немало проблем.
По поручению Константина Шестакова подпорную стену сначала примут в муниципальную собственность. После этого (при наличии достаточного финансирования) объект будет отремонтирован.
С важным вопросом пришли на приём к главе города жители дома № 116 по улице Кирова. Рядом с домом имеется земельный участок, который уже не первый год сдан в аренду. Но жители просят признать договор аренды недействительным в связи с тем, что территория имеет признаки места общего пользования: на участке растут деревья, мимо них проходит тропинка, по которой жители окрестных домов прогуливаются.
— Специалистами КРЗН были проведены инженерно-геодезические измерения. Территория фактически действительно используется местными жителями. Поэтому по нашей инициативе принято решение обратиться с иском в судебные органы для расторжения договора аренды. Дальнейшее решение будет приниматься по итогам судебных разбирательств, — подчеркнул Константин Шестаков.
Приём горожан и глава города, и его замы ведут регулярно. Чтобы лично обратиться к Константину Шестакову за помощью, нужно прийти с паспортом в общественную приемную на Фонтанной, 47 (по понедельникам с 9 до 13 часов).
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что во Владивостоке становится все больше благоустроенных дворов.