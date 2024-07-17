Когда вмешательство необходимо: глава Владивостока провёл приём граждан

С важным вопросом пришли на приём к главе города жители дома № 116 по улице Кирова. Рядом с домом имеется земельный участок, который уже не первый год сдан в аренду. Но жители просят признать договор аренды недействительным в связи с тем, что территория имеет признаки места общего пользования: на участке растут деревья, мимо них проходит тропинка, по которой жители окрестных домов прогуливаются.