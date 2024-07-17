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Страх и ненависть на пляже: на туристку напали на острове Попова

Страх и ненависть на пляже: на туристку напали на острове Попова

17 июля 2024, 03:15
Фото: 1MI
На выходных в бухте Пограничной, расположенной на острове Попова, произошел неприятный инцидент — турист напал на девушку, отдыхавшую в палатке. Это происшествие может негативно повлиять на развитие туризма в Приморье, над которым активно работает губернатор Олег Кожемяко.
Сюжет
Туризм

По словам пострадавшей, мужчина ночью без всяких причин, навалился на девушку прямо через палатку и начал избивать ее через ткань. Подруга девушки смогла оттащить нападавшего, но он продолжил ругаться и начал бросать в них камни.

Выяснилось, что агрессор был из соседнего лагеря. Девушки полагают, что он был сильно пьян. Утром мужчина попытался извиниться и «уладить конфликт», но девушки уже подали заявление в полицию (КУСП № 149558 от 14 июля 2024 года).

Инцидент активно обсуждается в новых медиа и телеграм-каналах. Анонимные комментаторы отмечают, что губернатор Приморья Олег Кожемяко и региональные власти прилагают много усилий для привлечения туристов, но такие случаи могут свести на нет все старания.

Приморские журналисты планируют обратиться к начальнику УМВД России по Приморскому краю Александру Табакаеву и прокурору Приморского края Сергею Столярову за комментариями по вопросам обеспечения безопасности туристов на острове Попова, так как в случае критических ситуаций оперативное транспортное сообщение с островом отсутствует.

#Приморье#Туризм#Полиция#Алкоголь#Безопасность#Инцидент#МВД#Олег Кожемяко#Нападение#Медиа#Агрессия#Остров Попова
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