Страх и ненависть на пляже: на туристку напали на острове Попова

Posted Сегодня, 03:15
Published Сегодня, 03:15
Modified Сегодня, 03:17
Updated Сегодня, 03:17
По словам пострадавшей, мужчина ночью без всяких причин, навалился на девушку прямо через палатку и начал избивать ее через ткань. Подруга девушки смогла оттащить нападавшего, но он продолжил ругаться и начал бросать в них камни.
Выяснилось, что агрессор был из соседнего лагеря. Девушки полагают, что он был сильно пьян. Утром мужчина попытался извиниться и «уладить конфликт», но девушки уже подали заявление в полицию (КУСП № 149558 от 14 июля 2024 года).
Инцидент активно обсуждается в новых медиа и телеграм-каналах. Анонимные комментаторы отмечают, что губернатор Приморья Олег Кожемяко и региональные власти прилагают много усилий для привлечения туристов, но такие случаи могут свести на нет все старания.
Приморские журналисты планируют обратиться к начальнику УМВД России по Приморскому краю Александру Табакаеву и прокурору Приморского края Сергею Столярову за комментариями по вопросам обеспечения безопасности туристов на острове Попова, так как в случае критических ситуаций оперативное транспортное сообщение с островом отсутствует.