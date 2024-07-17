«За деньги нет?»: сколько стоит установить кондиционер во Владивостоке

Хотя правила размещения уже давно существуют, их соблюдают далеко не все. Теперь планируется их ужесточить и установить конкретный срок, когда все должны привести свои кондиционеры к общему стандарту. Однако точные детали пока не определены. Есть несколько вариантов решения, например, переместить блоки с лицевой стороны зданий «на зад» — это может быть дорого и невозможно, если окна выходят только на одну сторону. Другой вариант — спрятать кондиционеры в специальные короба. Горожанам придется проявить фантазию. Возможны примеры из других городов, когда блоки устанавливают в одну линию. Это не идеальное решение, но лучше. Однако за перемещение блоков придется платить, как за полную установку.