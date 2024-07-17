«За деньги нет?»: сколько стоит установить кондиционер во Владивостоке

Posted 17 июля, 04:58
Published 17 июля, 04:58
Modified Сегодня, 05:07
Updated Сегодня, 05:07
Корреспондент «Восток-Медиа» обратился к нескольким компаниям, занимающимся установкой кондиционеров, чтобы узнать цену и сроки выполнения работ.
В компании SubZero Group стандартный монтаж кондиционера стоит 12 000 рублей. В эту стоимость входят 3 метра фреоновой трассы и 1 отверстие. Дополнительный метр фреоновой трассы обойдется в 2000 рублей, а дополнительное отверстие — от 2000 до 4000 рублей, в зависимости от толщины стены. Наращивание провода питания кондиционера стоит 500 рублей.
Ближайший монтаж обещают выполнить только через 4-5 дней. Цена условная и может меняться в зависимости от модели кондиционера.
В компании ExpressCool цена на установку кондиционера зависит от того, приобретен ли кондиционер у них в магазине или у конкурентов. Если кондиционер купили у них, то установка обойдется в 12 000 рублей, а если у другого магазина — 13 000 рублей.
Сроки выполнения работ также зависят от места приобретения кондиционера: свой кондиционер рабочие готовы установить через 3 дня, а чужой — через 4 дня. При доплате можно договориться о более быстрой установке, однако цена будет рассчитана после рассмотрения ряда критериев.
Еще одна компания под названием «Метеовосток» гарантирует установку кондиционеров «день в день», однако это относится только к кондиционерам, купленным в их магазине. Кондиционеры, приобретенные у конкурентов, они устанавливают только с сентября месяца. Так что даже за деньги человек может получить здесь отказ.
Специалисты рекомендуют устанавливать кондиционеры в маленькой комнате на противоположной стене от окна, а не напротив двери или окна, особенно если они часто открываются. Также в этом вопросе важно избегать направленного потока воздуха при работе с кондиционером. В просторной комнате лучше разместить кондиционер на стене, перпендикулярной длинной стороне помещения. К слову, использование жалюзи может сделать охлаждение более эффективным, поскольку они позволяют регулировать направление потока воздуха и уменьшают возможность сквозняков.
Для экономии электроэнергии рекомендуется плотно закрывать шторы, чтобы защитить комнату от солнечного света и уменьшить нагрев стеклопакета, что снизит нагрузку на кондиционер. Кроме того, важно проветривать помещение, чтобы избежать скопления влаги и появления плесени.
Депутаты городской Думы приняли закон, согласно которому в течение двух лет с фасадов зданий вдоль гостевого маршрута должны исчезнуть некрасивые блоки кондиционеров. Цель закона — улучшить внешний вид зданий. Под гостевой маршрут попадают многие улицы города — от Трудового до Эгершельда и моста на остров Русский, даже включен участок на Тихой.
Илья Колотовкин, исполняющий обязанности начальника отдела дизайна городской среды Управления архитектуры и строительства объектов Владивостокского городского округа, отмечает, что кондиционеры должны быть установлены в защитных коробах и размещены симметрично по осям фасада — как по горизонтали, так и по вертикали. Также необходимо правильно регулировать дренажные системы, сообщают «Вести Приморье».
Хотя правила размещения уже давно существуют, их соблюдают далеко не все. Теперь планируется их ужесточить и установить конкретный срок, когда все должны привести свои кондиционеры к общему стандарту. Однако точные детали пока не определены. Есть несколько вариантов решения, например, переместить блоки с лицевой стороны зданий «на зад» — это может быть дорого и невозможно, если окна выходят только на одну сторону. Другой вариант — спрятать кондиционеры в специальные короба. Горожанам придется проявить фантазию. Возможны примеры из других городов, когда блоки устанавливают в одну линию. Это не идеальное решение, но лучше. Однако за перемещение блоков придется платить, как за полную установку.
Голыбин Антон