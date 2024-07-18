Лучше, чем у Высоцкой: ТОП-5 рецептов окрошки, которые охладят в жаркий летний день

Шаг 1. Сварите яйца вкрутую, остудите под струей холодной воды и очистите. Картофель очистите, нарежьте мелкими кубиками, залейте 2 стаканами кипящей воды, доведите до кипения и варите почти до готовности, 5–7 мин. Снимите с огня и остудите картофель, отварив его 30 мин.