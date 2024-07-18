Лучше, чем у Высоцкой: ТОП-5 рецептов окрошки, которые охладят в жаркий летний день

Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
Modified Сегодня, 06:05
Updated Сегодня, 06:05
Самый первый и лучший рецепт классической окрошки (не по мнению Юлии Высоцкой):
Ингредиенты:
Шаг 1. Подготовьте необходимые продукты;
Шаг 2. Картофель залейте в кастрюле водой и отварите в мундире до готовности, примерно 20–25 минут. Затем остудите.
Шаг 3. Параллельно отварите яйца вкрутую, 8–10 минут после закипания.
Шаг 4. Остывший картофель очистите. Нарежьте картофель, колбасу и огурцы небольшими кубиками. Измельчите зеленый лук.
Шаг 5. Остывшие яйца очистите. Нарежьте яйца и редис также небольшими кубиками. Нарежьте зелень.
Шаг 6. Сложите все подготовленные ингредиенты в миску, добавьте сметану, соль и залейте кефиром.
Шаг 7. Перемешайте всё, по необходимости разбавьте кипяченой тёплой водой.
Шаг 8. Подавайте порционно. Приятного аппетита!
Один из старейших и классических вариантов окрошки. Окрошка с мясом на квасе, или, как её называют, «мужской вариант».
Ингредиенты:
Шаг 1. Отварную говядину, картофель, огурцы и редис нарежьте кубиками со стороной 5 мм. Зеленый лук и зелень укропа мелко нарежьте. Перемешайте.
Шаг 2. Предварительно отваренные вкрутую яйца разделите на белок и желток. Белок нарежьте кубиками и добавьте в подготовленную смесь.
Шаг 3. Яичные желтки разотрите со сметаной, добавьте горчицу, лимонный сок и цедру. Приправьте солью и перцем по вкусу. Постепенно вмешайте квас.
Шаг 4. Разложите смесь овощей и мяса по тарелкам, залейте заправленным квасом и сразу же подавайте.
Ингредиенты:
Шаг 1. Сварите яйца вкрутую, остудите под струей холодной воды и очистите. Картофель очистите, нарежьте мелкими кубиками, залейте 2 стаканами кипящей воды, доведите до кипения и варите почти до готовности, 5–7 мин. Снимите с огня и остудите картофель, отварив его 30 мин.
Шаг 2. Зеленый лук мелко нарежьте. Белую часть всыпьте в кастрюлю, добавьте соль и вареные желтки. Разотрите пестиком до состояния однородной пасты, разведите остывшим отваром с картофелем.
Шаг 3. Если крабовые палочки замороженные, заранее достаньте их из морозилки и разморозьте. Мясо нарежьте тонкой соломкой.
Шаг 4. По желанию огурцы очистите от кожуры, нарежьте мелкими кубиками. Редис нарежьте тонкими ломтиками. Белки измельчите.
Шаг 5. Добавьте овощи, крабовое мясо и зеленую часть лука в кастрюлю, влейте айран. Размешайте, приправьте перцем, закройте крышкой, поставьте в холодильник минимум на 2–3 ч. Подавайте окрошку холодной, украсив ломтиками огурца.
Ингредиенты:
Шаг 1. Картофель и яйца отварите.
Шаг 2. Нарежьте картошку, яйца, редис и огурцы кубиками.
Шаг 3. Окорочки очистите и нарежьте небольшими кусочками.
Шаг 4. Измельчите зелень.
Шаг 5. Смешайте все в миске.
Шаг 6. Добавьте в смесь лимонную кислоту, соль и сметану
Шаг 7. Влейте квас и хорошо перемешайте.
Ингредиенты:
Шаг 1. Вареный картофель, огурец, редиску и ветчину нарезать кубиком.
Шаг 2. Зелень и лук мелко порубить.
Шаг 3. Перемешать и посолить.
Шаг 4. Сметану положить в миску, посолить и добавить минеральную газированную воду.
Шаг 5. Разложить по тарелочкам окрошку, залить минеральной водой со сметаной и добавить яйцо. При желании можно добавить горчицу или хрен.
Барановская Вероника