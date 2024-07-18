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Posted Сегодня, 06:05

Published Сегодня, 06:05

Modified Сегодня, 06:05

Updated Сегодня, 06:05

Лучше, чем у Высоцкой: ТОП-5 рецептов окрошки, которые охладят в жаркий летний день

Лучше, чем у Высоцкой: ТОП-5 рецептов окрошки, которые охладят в жаркий летний день

18 июля 2024, 06:05
Фото: zr.media
В Приморье и другие регионы России пришла невыносимая жара. Каждый россиянин знает, какое от этого спасение: конечно же вкусная окрошка! Корреспонденты «Восток-Медиа» подготовили подборку пяти лучших рецептов главного летнего блюда.

Окрошка классическая (с ветчиной на кефире)

Фото: Изображение Midjourney

Самый первый и лучший рецепт классической окрошки (не по мнению Юлии Высоцкой):

Ингредиенты:

  • Кефир нежирный — 1 л
  • Сметана — 50 г
  • Ветчина — 200 г
  • Картофель — 3–4 шт.
  • Огурцы — 3 шт.
  • Редис — 3–4 шт.
  • Яйца — 3 шт.
  • Зелёный лук
  • Свежая зелень
  • Соль

Шаг 1. Подготовьте необходимые продукты;

Шаг 2. Картофель залейте в кастрюле водой и отварите в мундире до готовности, примерно 20–25 минут. Затем остудите.

Шаг 3. Параллельно отварите яйца вкрутую, 8–10 минут после закипания.

Шаг 4. Остывший картофель очистите. Нарежьте картофель, колбасу и огурцы небольшими кубиками. Измельчите зеленый лук.

Шаг 5. Остывшие яйца очистите. Нарежьте яйца и редис также небольшими кубиками. Нарежьте зелень.

Шаг 6. Сложите все подготовленные ингредиенты в миску, добавьте сметану, соль и залейте кефиром.

Шаг 7. Перемешайте всё, по необходимости разбавьте кипяченой тёплой водой.

Шаг 8. Подавайте порционно. Приятного аппетита!

Окрошка с говядиной на квасе

Фото: Изображение Midjourney

Один из старейших и классических вариантов окрошки. Окрошка с мясом на квасе, или, как её называют, «мужской вариант».

Ингредиенты:

  • Отварная говядина — 250 г
  • Картофель — 4 шт.
  • Огурец — 2–3 шт.
  • Редис — 6–8 шт.
  • Зеленый лук — 1 пучок
  • Укроп — 1 пучок
  • Яйца — 4 шт.
  • Сметана — 4 ст. л.
  • Горчица — 1 ч. л.
  • Лимонный сок — 1 ч. л.
  • Тёртая лимонная цедра — ½ ч. л.
  • Квас — 1,5 л
  • Соль по вкусу
  • Черный молотый перец по вкусу

Шаг 1. Отварную говядину, картофель, огурцы и редис нарежьте кубиками со стороной 5 мм. Зеленый лук и зелень укропа мелко нарежьте. Перемешайте.

Шаг 2. Предварительно отваренные вкрутую яйца разделите на белок и желток. Белок нарежьте кубиками и добавьте в подготовленную смесь.

Шаг 3. Яичные желтки разотрите со сметаной, добавьте горчицу, лимонный сок и цедру. Приправьте солью и перцем по вкусу. Постепенно вмешайте квас.

Шаг 4. Разложите смесь овощей и мяса по тарелкам, залейте заправленным квасом и сразу же подавайте.

Окрошка на айране с крабовыми палочками

Ингредиенты:

  • Айран — 1 л
  • Крабовые палочки или крабовое мясо — 200 г
  • Яйца — 6 шт.
  • Огурцы — 5 шт.
  • Редис — 11 шт.
  • Картофель — 2 шт.
  • Лук зеленый — 70 г
  • Соль по вкусу
  • Перец черный молотый по вкусу

Шаг 1. Сварите яйца вкрутую, остудите под струей холодной воды и очистите. Картофель очистите, нарежьте мелкими кубиками, залейте 2 стаканами кипящей воды, доведите до кипения и варите почти до готовности, 5–7 мин. Снимите с огня и остудите картофель, отварив его 30 мин.

Шаг 2. Зеленый лук мелко нарежьте. Белую часть всыпьте в кастрюлю, добавьте соль и вареные желтки. Разотрите пестиком до состояния однородной пасты, разведите остывшим отваром с картофелем.

Шаг 3. Если крабовые палочки замороженные, заранее достаньте их из морозилки и разморозьте. Мясо нарежьте тонкой соломкой.

Шаг 4. По желанию огурцы очистите от кожуры, нарежьте мелкими кубиками. Редис нарежьте тонкими ломтиками. Белки измельчите.

Шаг 5. Добавьте овощи, крабовое мясо и зеленую часть лука в кастрюлю, влейте айран. Размешайте, приправьте перцем, закройте крышкой, поставьте в холодильник минимум на 2–3 ч. Подавайте окрошку холодной, украсив ломтиками огурца.

Окрошка с копченостями

Ингредиенты:

  • Картофель — 5 шт.
  • Куриное яйцо — 4 шт.
  • Огурец — 3–4 шт.
  • Куриный окорок копчёный — 200 г
  • Редис — 5 шт.
  • Зелёный лук — 1 пучок
  • Укроп, петрушка по вкусу
  • Соль
  • Сметана — 30 г
  • Квас — 1 л
  • Лимонная кислота

Шаг 1. Картофель и яйца отварите.

Шаг 2. Нарежьте картошку, яйца, редис и огурцы кубиками.

Шаг 3. Окорочки очистите и нарежьте небольшими кусочками.

Шаг 4. Измельчите зелень.

Шаг 5. Смешайте все в миске.

Шаг 6. Добавьте в смесь лимонную кислоту, соль и сметану

Шаг 7. Влейте квас и хорошо перемешайте.

Окрошка на сметане с минеральной водой

Ингредиенты:

  • Картофель — 3 шт.
  • Огурцы — 4-5 шт.
  • Редис — 7 шт.
  • Ветчина — 200 г
  • Укроп — 1 пучок
  • Лук зеленый — 1 пучок
  • Яйца — 6 шт.
  • Вода минеральная — 1 л
  • Сметана 200 г

Шаг 1. Вареный картофель, огурец, редиску и ветчину нарезать кубиком.

Шаг 2. Зелень и лук мелко порубить.

Шаг 3. Перемешать и посолить.

Шаг 4. Сметану положить в миску, посолить и добавить минеральную газированную воду.

Шаг 5. Разложить по тарелочкам окрошку, залить минеральной водой со сметаной и добавить яйцо. При желании можно добавить горчицу или хрен.

Барановская Вероника

#Общество#Приморский край#Новости#Спецпроекты#Россия#Лето#Восток-Медиа#Окрошка#Рецепты#Вкусно#Готовим#Кулинария
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