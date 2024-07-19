Большая уборка: под контролем главы Владивостока город очищают от самостроя

В ларьках вдоль трамвайных рельсов на Луговой в свое время находились пирожковая (старожилы помнят честную — и не без сарказма намекающую на это — вывеску «Пирожки с котятами»), точка, где торговали курицей-гриль, рядом находилась «парикмахерская», о соблюдении гигиены в которой можно было только мечтать, другие торговые точки. Все они пошли под снос. Один торговый объект демонтировали муниципальные службы, а остальные разобраны и убраны собственником Луговского рынка по требованию администрации Владивостока. Все ларьки стояли незаконно на городской территории, кстати, заметно сужая тротуар и делая проход вдоль трамвайных рельсов небезопасным.