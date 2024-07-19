Большая уборка: под контролем главы Владивостока город очищают от самостроя

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В районе Луговского рынка, рядом с остановкой трамвая демонтированы как раз такие вот ларьки, гордо именовавшиеся павильонами. На самом деле это — примитивный самострой. много лет назад возведённый на городской территории. Жители Владивостока прекрасно помнят внешний вид этих «павильонов» — он описывается точно и ёмко одним словом: убожество. Подобные конструкции не просто вчерашний день, это то самое жуткое наследие, от которого давно пора было избавиться.
Как известно, администрация Владивостока — под контролем и по поручению главы города Константина Шестакова — взяла курс на избавление краевого центра от самостроя, от уродливых «комков», как когда-то называли подобные сооружения.
В ларьках вдоль трамвайных рельсов на Луговой в свое время находились пирожковая (старожилы помнят честную — и не без сарказма намекающую на это — вывеску «Пирожки с котятами»), точка, где торговали курицей-гриль, рядом находилась «парикмахерская», о соблюдении гигиены в которой можно было только мечтать, другие торговые точки. Все они пошли под снос. Один торговый объект демонтировали муниципальные службы, а остальные разобраны и убраны собственником Луговского рынка по требованию администрации Владивостока. Все ларьки стояли незаконно на городской территории, кстати, заметно сужая тротуар и делая проход вдоль трамвайных рельсов небезопасным.
Очевидно, что после вывоза всех конструкций эту территорию администрация Владивостока приведёт в порядок. Как и должно быть.