Отгрызет руку по локоть: каких акул можно встретить в водах Приморья?

Белая акула, также известная как большая белая акула, акула-людоед или кархародон обитает в поверхностных прибрежных и открытых водах всех океанов Земли, за исключением Северного Ледовитого. Белая акула является одним из крупнейших хищных рыб на планете. Самки обычно крупнее самцов и достигают в среднем длины от 4,6 до 4,8 метра, хотя иногда встречаются особи длиной более 5 метров, а исторически были зарегистрированы акулы длиной свыше 6 метров и с массой не менее 1900 кг. Половая зрелость у самок наступает примерно в 33 года, у самцов — около 26 лет. Продолжительность жизни оценивается приблизительно в 70 лет. Белые акулы питаются в основном мелкими морскими млекопитающими, но также охотятся на различные виды рыб, морских птиц и других животных.