Отгрызет руку по локоть: каких акул можно встретить в водах Приморья?

Posted 19 июля, 04:43
Published 19 июля, 04:43
Modified Сегодня, 05:12
Updated Сегодня, 05:12
Многие города Приморского края граничат с морем: Владивосток, Большой Камень, Находка, а также другие населенные пункты находятся вблизи моря, где жители в теплый сезон часто сталкиваются с разными редкими морскими существами, в том числе и опасными хищниками — акулами. В новых медиа последние несколько дней пользователи делятся видео, на которых им удалось заснять акул в разных точках Приморья.
К примеру, на днях в Ливадии отдыхающие испугались «акульего плавника», который высунулся из воды во время шторма. Правда, точно установить, кому он принадлежал, пока не удалось.
А вот чуть больше недели назад уже настоящую акулу длиной около трех метров засняли на видео в Большом камне у мыса Седловидный в Приморье. Авторы ролика гадали, нападет ли хищница на них. К счастью, все закончилось хорошо — зубастая рыбина уплыла по своим акульим делам.
Жители уже даже стали распространять смешные ролики про «акул», которых встречают в Приморье. В понедельник отдыхающие увидели милую акулу на юге Приморья, которая оказалась более, чем безобидной. У нее даже документы есть — усы, лапы и хвост. Видео с «хищницей» поделились в сети. И это оказался обычный песик в костюме акулы.
В Приморье на вирусной теме даже стали хайпиться некоторые паблики в соцсетях, публикуя контент, который сделали в соседних регионах. 15 июля в новых медиа завирусился видеоролик, на кадрах которого рыбаки за хвост поднимают краном просто громаднейшую акулу, как из культового фильма Спилберга. Сопроводительный пост утверждал, что гигантского хищника выловили в Андреево, Приморского края. Позже выяснилось, что не видео сделали на Сахалине.
На фоне всей этой популярной темы издание «Восток-Медиа» решило сделать подборку того, каких акул можно встретить в Приморье, и являются ли они опасными. Как ни странно, но в нашем регионе водится огромное разнообразие этих морских хищников.
В акватории Приморского края обитает около 15 видов акул. Чаще всего местные и отдыхающие встречают сельдевую, которая не представляет опасности для человека.
Ковровая акула относится к виду рода ковровых акул из одноимённого семейства воббегонгообразных, обитающих в западной части Тихого океана. Максимальная зарегистрированная длина этого вида составляет 107 см.
У ковровых акул характеризуются приплюснутой и широкой формой головы и тела. Голова украшена характерной бахромой, состоящей из кожаных лоскутов. Японские бородатые акулы также имеют приплюснутую и широкую форму головы и тела. Их окраска очень разнообразна: светло-коричневое тело покрыто тёмными седловидными отметинами с неровными краями, усыпанными белыми точками. Ноздри окружены разветвленными усиками, под глазами расположена кожаная бахрома из пяти лопастей. Бахрома за брызгальцами широкая и разветвленная, при этом дермальные выступы на спине отсутствуют. Рот находится перед глазами, а основание первого спинного плавника начинается на середине оснований брюшных плавников.
Ковровая акула не представляет большого интереса для промыслового рыболовства, но их мясо используется в пищу. Эти акулы привлекают любителей экотуризма и содержатся в аквариумах в Японии и США.
Гигантская акула является вторым по величине видом рыб после китовой акулы. Максимальная зарегистрированная длина составляет 9 м у самцов и 9,8 м у самок, с возможными данными о экземплярах до 15 м. Максимальный зарегистрированный вес гигантской акулы достигает 4 тонн. Экземпляры длиной менее трёх метров встречаются крайне редко, а самая мелкая выловленная акула была длиной 1,7 м. У этих акул характерно массивное тело, коническое рыло, огромный рот и крупные жаберные щели, способные расширяться. Окраска их тела серо-коричневая с крапинками, а хвост имеет серповидную форму с выраженными латеральными килями. У акул есть мелкие конические зубы с одним остриём, образующие более 100 зубов в одном ряду.
Подобно китовой акуле, гигантская акула питается планктоном, фильтруя его через жабры, не всасывая воду, а просто плавая с открытым ртом. Они способны отфильтровать до 2000 тонн воды в час. Этот вид акул мигрирует космополитически и обитает в умеренных водах всех океанов. Зимой гигантские акулы находятся в глубоких шельфовых водах. Они могут образовывать небольшие стаи или плавать поодиночке. На Гебридских островах и в заливе Фанди иногда можно увидеть гигантских акул, плавающих друг за другом по кругу, что, вероятно, связано с размножением.
Гигантские акулы не представляют опасности для людей, но долгое время они были ценной промысловой добычей. Из-за перелова их численность сократилась до уязвимого уровня.
Гигантская акула-молот, также известная как гигантская молот-рыба. Максимальная зарегистрированная длина этого вида составляет 6,1 метра. Эти рыбы обитают в тропических и тёплых умеренных водах всех океанов. У гигантских акул-молот передний край «молота» практически прямой, что отличает их от других молотоголовых акул. Их высокий спинной плавник имеет форму серпа. Эти акулы ведут одиночный образ жизни, активно охотясь на различных ракообразных, головоногих, костистых и хрящевых рыб, включая других акул.
Гигантские акулы-молот размножаются живорождением, самки приносят потомство каждые 2 года, в среднем до 55 новорожденных. Хотя они могут быть потенциально опасными, нападения на людей редки. Эти акулы являются объектом коммерческого промысла. Они распространены повсеместно в тропических и тёплых умеренных водах между 40° северной широты и 37° южной широты. Встречаются в Атлантическом океане от побережья Северной Каролины до Уругвая, включая Мексиканский залив и Карибское море, а также от Марокко до Сенегала и в Средиземном море. Они также обитают в Индийском и Тихом океанах от острова Рюкю до Австралии, Новой Каледонии и Французской Полинезии, а также от юга Калифорнии до Перу.
Гигантские молот-рыбы можно встретить как на мелководье, так и на глубине до 80 метров. Они предпочитают находиться у коралловых рифов, на континентальном шельфе и в лагунах. Также эти хищники совершают сезонные миграции у берегов Гамбии, Гвинеи, Мавритании, Сьерра-Леоне и Западной Сахары.
Мако, также известная как акула-мако, обитает в открытом океане и считается одним из самых быстрых видов акул. Мако имеет характерное веретенообразное тело с заострённым рылом, типичное для сельдевых акул. Её дорсальная сторона окрашена в тёмно-синий цвет, а брюхо — белое. Максимальная зарегистрированная длина тела составляет 4,45 метра.
Как и другие сельдевые акулы, мако способны поддерживать температуру тела выше окружающей среды благодаря эндотермии. Они питаются преимущественно пелагическими и придонными костистыми рыбами. Размножение у мако происходит путём яйцеживорождения с оофагией.
Этот вид акул считается одним из самых агрессивных и представляет опасность для человека.
В то же время мясо мако используется в пищу, и они являются объектом промыслового рыболовства. Мако широко распространены в умеренных и тропических водах всех океанов, но этому виду акул присвоен статус «Вымирающий».
Белая акула, также известная как большая белая акула, акула-людоед или кархародон обитает в поверхностных прибрежных и открытых водах всех океанов Земли, за исключением Северного Ледовитого. Белая акула является одним из крупнейших хищных рыб на планете. Самки обычно крупнее самцов и достигают в среднем длины от 4,6 до 4,8 метра, хотя иногда встречаются особи длиной более 5 метров, а исторически были зарегистрированы акулы длиной свыше 6 метров и с массой не менее 1900 кг. Половая зрелость у самок наступает примерно в 33 года, у самцов — около 26 лет. Продолжительность жизни оценивается приблизительно в 70 лет. Белые акулы питаются в основном мелкими морскими млекопитающими, но также охотятся на различные виды рыб, морских птиц и других животных.
Считается, что это вид акул наиболее опасен для человека, поскольку большинство нападений на людей связано именно с белыми акулами.
Численность белых акул находится на грани исчезновения, на Земле осталось около 3500 особей. В книге Питера Бенчли и фильме Стивена Спилберга «Челюсти» белая акула изображена как свирепый хищник, хотя на самом деле люди не являются предпочтительной добычей этого вида.
Также в Приморье можно встретить таких акул, как:
Такие случаи хоть и редки, но все же случаются. Настоящий бум нападений акул на людей в Приморском крае случился в 2011 году. Тогда произошло сразу три происшествия, когда купающиеся либо выходили покусанными «челюстями» из воды, либо совсем оставались без конечностей.
Например, 17 августа 2011 года в бухте Теляковского на юге края жертвой хищницы стал 25-летний житель Владивостока Денис Удовенко. Акула буквально по локоть отгрызла молодому человеку обе руки и покусала ноги.
Затем кровавые встречи происходили около острова Желтухина и Славянки. Но там молодые люди отделались простыми укусами и сохранением рук и ног.
Эксперты утверждают, что следование простым правилам: не справлять малую нужду в воде и не заходить в море с кровоточащей раной, не всегда могут помочь сохранить спокойствие и отложить встречу с акулой людоедкой. Специалисты наоборот подчеркивают, что поведение хищника может быть непредсказуемым — известны случаи когда хищница может выпрыгнуть из воды и утащить в воду человека прямо из лодки.
Чтобы не стать очередным приемом пищи у злой рыбины, купающиеся должны:
Голыбин Антон