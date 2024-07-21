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Posted 21 июля, 01:16

Published 21 июля, 01:16

Modified Вчера, 01:17

Updated Вчера, 01:17

Ход капитального ремонта социальных объектов проинспектировали в Чугуевском округе

Ход капитального ремонта социальных объектов проинспектировали в Чугуевском округе

21 июля 2024, 01:16
Фото: primorsk.er.ru
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О состоянии работ в доме культуры села Уборка и средней школе №3 в Булыга-Фадеево рассказала депутат Государственной Думы РФ, член фракции «Единая Россия» Виктория Николаева.

Дом культуры в селе Уборка является точкой притяжения для всех жителей — здесь проходит множество социально-значимых мероприятий. По словам парламентария, на данный момент уже осуществлены замена оконных и дверных блоков, ремонт оконных и дверных проемов.

«Техническая готовность объекта — 30%. Работы выполняются по графику, в рамках государственной программы „Развитие культуры Приморского края“ национального проекта „Культура“, — резюмировала Виктория Николаева.

А в спортивном зале средней школы №3 села Булыга-Фадеево, где обучаются 165 школьников, закончены демонтажные работы.

«В короткие сроки были проложены трубопроводы канализации с устройством изоляции, а также трубопроводы холодного и горячего водоснабжения, заложен черновой пол. Произведена укладка полов керамогранитной плиткой в раздевалках, душевых и туалетных комнатах. В раздевалке №1 по стенам укладывается глазурованная плитка», — рассказала о строительных работах депутат Госдумы.

На данный момент идет выравнивание стен спортзала и оштукатуривание потолка. Ремонт ведется в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» и национального проекта «Образование», а окончание всех ремонтных работ намечено на 10 августа, так что совсем скоро ребята будут заниматься в новом спортзале.

«Мои помощники ведут активную работу на местах, ведут подробные сметы, выполняют заявки, создают видео- и фотоотчеты. И очень радует то, что работы по ремонту социальных объектов укладываются в рамки обозначенных сроков», — отметила Виктория Николаева, депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации.

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