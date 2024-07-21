Ход капитального ремонта социальных объектов проинспектировали в Чугуевском округе

Posted 21 июля, 01:16
Published 21 июля, 01:16
Modified Вчера, 01:17
Updated Вчера, 01:17
О состоянии работ в доме культуры села Уборка и средней школе №3 в Булыга-Фадеево рассказала депутат Государственной Думы РФ, член фракции «Единая Россия» Виктория Николаева.
Дом культуры в селе Уборка является точкой притяжения для всех жителей — здесь проходит множество социально-значимых мероприятий. По словам парламентария, на данный момент уже осуществлены замена оконных и дверных блоков, ремонт оконных и дверных проемов.
«Техническая готовность объекта — 30%. Работы выполняются по графику, в рамках государственной программы „Развитие культуры Приморского края“ национального проекта „Культура“, — резюмировала Виктория Николаева.
А в спортивном зале средней школы №3 села Булыга-Фадеево, где обучаются 165 школьников, закончены демонтажные работы.
«В короткие сроки были проложены трубопроводы канализации с устройством изоляции, а также трубопроводы холодного и горячего водоснабжения, заложен черновой пол. Произведена укладка полов керамогранитной плиткой в раздевалках, душевых и туалетных комнатах. В раздевалке №1 по стенам укладывается глазурованная плитка», — рассказала о строительных работах депутат Госдумы.
На данный момент идет выравнивание стен спортзала и оштукатуривание потолка. Ремонт ведется в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» и национального проекта «Образование», а окончание всех ремонтных работ намечено на 10 августа, так что совсем скоро ребята будут заниматься в новом спортзале.
«Мои помощники ведут активную работу на местах, ведут подробные сметы, выполняют заявки, создают видео- и фотоотчеты. И очень радует то, что работы по ремонту социальных объектов укладываются в рамки обозначенных сроков», — отметила Виктория Николаева, депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации.