Ход капитального ремонта социальных объектов проинспектировали в Чугуевском округе

На данный момент идет выравнивание стен спортзала и оштукатуривание потолка. Ремонт ведется в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» и национального проекта «Образование», а окончание всех ремонтных работ намечено на 10 августа, так что совсем скоро ребята будут заниматься в новом спортзале.