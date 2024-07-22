Во Владивостоке отметили Международный день шахмат турнирами и викторинами

Среди участников выделялся молодой талант Илья Шорников, который в свои 10 лет уже стал соперником для более серьезных игроков. В шахматы Илья начал играть всего год назад и уже получил третий юношеский разряд, а в Сянци играет с мая и уже обыгрывает более опытных игроков буквально за несколько ходов. Он учится игре у профессионального тренера Сергея Склярова, но начинал осваивать шахматы благодаря дедушке.