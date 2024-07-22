Во Владивостоке отметили Международный день шахмат турнирами и викторинами

Posted Вчера, 08:27
Published Вчера, 08:27
Modified Вчера, 08:30
Updated Вчера, 08:30
В честь Международного дня шахмат в Интеллектуальном павильоне Центра интеллектуальной культуры на спортивной набережной развернулась целая интерактивная площадка: блицтурниры, турнир по китайским шахматам Сянци, а гвоздем программы стал сеанс одновременной игры с гроссмейстером и легендарным шахматным популяризатором Дмитрием Кряквиным. Поболеть за спортсменов или самостоятельно сделать ход конем собрались как опытные, так и начинающие шахматисты.
Старт мероприятию дал Александр Ткачев, исполнительный директор Федерации шахмат России поздравив присутствующих с Днем Шахмат.
«Сегодня знаменательная дата — 100 лет Международной шахматной федерации и 100 лет шахматному движению в России и если раньше дальневосточные шахматисты просто собирались летом на игру на берегу моря, то сегодня мы проводим такие крупные международные мероприятия как фестиваль „Город у моря“ и шахматный турнир на Кубок ВЭФ который проводят наши соратники из „ДВ-Интелект“, — поделился президент шахматной федерации Владивостока Андрей Степанов открывая шахматный турнир между спортсменами Дальнего востока и Китая.
Среди участников выделялся молодой талант Илья Шорников, который в свои 10 лет уже стал соперником для более серьезных игроков. В шахматы Илья начал играть всего год назад и уже получил третий юношеский разряд, а в Сянци играет с мая и уже обыгрывает более опытных игроков буквально за несколько ходов. Он учится игре у профессионального тренера Сергея Склярова, но начинал осваивать шахматы благодаря дедушке.
«Традиции проводить шахматные турниры в День шахмат более 50 лет, и мы не первый год ее соблюдаем и возрождаем любовь к шахматам. В этот раз, праздник получился поистине международным. На наши турниры приехали гости из Хэйлуцзяна (Китай) и Хабаровска», — поделились организаторы мероприятия «ДВ-Интеллект».
Антон Исаев из Томска победив в блицтурнире увез домой книгу об истории Владивостока. Остальные призеры и участники тоже не остались без подарков — ребят наградили медалями и подарили футболки с шахматной тематикой и книги об истории России. Призы для лидеров турнира и участников мероприятия предоставила «Единая Россия».