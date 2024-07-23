«Головоломка 2» (6+): что о нашумевшем мультфильме думают в Приморье?

Однако зрители из Приморья считают, что сюжет получился довольно странным: главная героиня переходит в старшую школу и расстаётся со своими лучшими подругами. Только вот переживаний по этому поводу у неё нет — всё, чем она обеспокоена — это то, возьмут ли её в новую хоккейную команду и найдёт ли она новых подруг. Но, бесспорно, мультфильм зайдёт и детям, и подросткам, и даже родителям, ведь за полтора часа экранного времени успевают подняться такие темы, как дружба, самосознание, семейные ценности, формирование личности и умение работать в команде. Безусловно, фильм даёт неплохую почву для размышлений. Взять, например, ту же цитату самой Радости: