«Головоломка 2» (6+): что о нашумевшем мультфильме думают в Приморье?

Posted Сегодня, 03:54
Published Сегодня, 03:54
Modified Сегодня, 03:54
Updated Сегодня, 03:54
На фоне того, что мультфильм «разобрали на мемы», и фрагменты из него сейчас гуляют по сети, запрыгиваем в последний вагон и рассказываем о нашумевшем проекте. Если вы еще не успели посмотреть его и точно не уверены, стоит ли, то после прочтения текста, выбор будет сделать нетрудно.
Всего за две недели мирового проката «Головоломка-2» стала долларовым миллиардером. Релиз заработал в прокате более 1,5 млрд долларов, что на данный момент является рекордом 2024 года. В российском прокате фильма кассовые сборы превысили 130 млн рублей, что позволило сиквелу выйти на передовую позицию проката России, обогнав «Богатырей» и другие фильмы.
Во второй части «Головоломки» создатели снова выворачивают наизнанку внутренний мир главной героини — Райли, которая уже столкнулась с пубертатом. Девочка буквально пережила перестройку: в головном отделе на смену известным эмоциям (Радость, Печаль, Страх, Гнев, Брезгливость) пришли новые (Тревожность, Хандра, Стыд и Зависть), без которых, как оказалось, вступить на порог подросткового периода невозможно. Новые герои буквально ворвались в головной отдел девочки, перевернув её систему ценностей и осознаний. А убеждение «Я хороший человек» постепенно сменилось на «У меня ничего не получится».
Взяв под управление «пульт эмоций», авторитарная Тревожность решает избавиться от старых и известных героев, которые, кажется, и не собирались ничего менять. Теперь им предстоит выбраться из передряги вместе с секретами Райли, вернуться в головной отдел и снова взять всё в свои руки.
Мультфильм имеет неоднозначный смысл: с одной стороны, всё подлежит изменениям, и их важно вовремя принимать и смиряться с ними. С другой — важны все эмоции, а одной Тревожностью сыт не будешь.
Однако зрители из Приморья считают, что сюжет получился довольно странным: главная героиня переходит в старшую школу и расстаётся со своими лучшими подругами. Только вот переживаний по этому поводу у неё нет — всё, чем она обеспокоена — это то, возьмут ли её в новую хоккейную команду и найдёт ли она новых подруг. Но, бесспорно, мультфильм зайдёт и детям, и подросткам, и даже родителям, ведь за полтора часа экранного времени успевают подняться такие темы, как дружба, самосознание, семейные ценности, формирование личности и умение работать в команде. Безусловно, фильм даёт неплохую почву для размышлений. Взять, например, ту же цитату самой Радости:
— Может, это естественно, что с возрастом у людей становится всё меньше радости?
Визуальная часть мультика осталась, как всегда, на высоте: всё проработано до мельчайших подробностей, и каждую деталь можно рассмотреть и заметить.
Конечно, зрители написали на сервисах свои негативные отзывы:
«Сюжет очень примитивный. Смысл, конечно, ясен, но передан очень отдаленным языком. В первой части был момент, когда главный персонаж Райли осознала всё, в эту минуту я буквально заплакал. В новой же не было реального сильного акцента на дружбе, заботе и семье. Даже проще говоря сюжет в двух словах: 'Не загоняйся. Всё».
«Когда я смотрел „Головоломку 2“, у меня сложилось ощущение, что персонажи остались прежними, как будто они не изменились с момента первой части. Мне не хватало глубины и развития их характеров. Например, Радость и Печаль все так же ведут себя по привычному сценарию, и это немного разочаровывает. Я ожидал увидеть их рост, новые грани их личности, но вместо этого мне показали ту же динамику, что и раньше. Это создает ощущение, что фильм не смог предложить ничего нового.»
«Я был большим фанатом первой „Головоломки“, и поэтому с нетерпением ждал продолжения. Однако, когда я увидел 'Головоломку 2', я почувствовал, что фильм не смог удивить меня так, как это сделала первая часть. Персонажи не стали более многогранными, и их взаимодействия выглядели предсказуемо. Я надеялся на новые эмоции и новые идеи, но, к сожалению, это было похоже на повторение уже знакомой истории.»
«Почти тот же сюжет, но с небольшими вариациями. Всё те же хождения любимых эмоций вне „центра управления“. Но, всё это мы уже видели в предыдущей части несколько лет назад. Возможно, сложно придумать новые повороты, но добавление новых персонажей- эмоций в сюжет, в связи с взрослением главной героини картину не исправило. Есть пару забавных моментов, но в основном — скучновато и достаточно предсказуемо. Даже грустно, что вторая часть мультфильма — никакая».
Даже известные критики кино оценили сиквел не слишком высоко:
«Готовность Pixar заигрывать с корпоративным антуражем, достигшая пугающего масштаба в „Душе“, играет с „Головоломкой 2“ злую шутку. Рационализируя сложные биохимические процессы, авторская команда совмещает штампы о хакерах из старых фильмов (всемогущий пульт непредсказуемо откликается на нажатия клавиш) и архетипический ландшафт детских шоу, чуть скорректированный под научные изыскания. Самый яркий пример этой объяснительной дисфункции — сами эмоции, наряженные как типажи из поп-культуры 80-х. На выходе, конечно, получается неплохой аттракцион, с американскими горками взросления и лабиринтом незримой (эмоциональной) жизни, но на этом и всё. Кроме новых персонажей — особенно уморительных эпизодников Бананчика из шоу в духе „Даши Следопыта“ и уморительно-патетичного Лэнса Слэшблейда, героя японской видеоигры, — „Головоломка 2“ не может ничего предложить. Только в очередной раз воспроизводит популистские мантры о гармонии с миром, которые в равной степени разумны и хорошо продаются, а потому говорить их легко и приятно», — пишет Алексей Филлипов.
В целом, если посмотреть статистику на «Кинопоиске», зрители оценили мультфильм на твёрдую 8/10. По их мнению, не хватило оригинальности и новизны в характерах героев. Также некоторые отметили, что сюжет почти идентичен с первой частью мультфильма.
Барановская Вероника