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Published Сегодня, 14:56

Modified Сегодня, 14:58

Updated Сегодня, 14:58

Как правильно выбрать РКО для малого бизнеса — на что обращать внимание

Как правильно выбрать РКО для малого бизнеса — на что обращать внимание

23 июля 2024, 14:56
Фото: 1MI
Как правильно выбрать РКО для малого бизнеса — на что обращать внимание
Реклама. АО «Альфа-Банк», ОГРН 1027700067328, ИНН 7728168971, Юридический адрес: 107078, город Москва, Каланчевская ул., д. 27. Генеральная лицензия Банка России № 1326 от 16 января 2015 г . erid: LjN8KQwFz
Узнайте больше про расчётно-кассовое обслуживание (РКО) для ИП и ООО: что это такое, для чего оно бизнесу, как правильно выбрать банк и тариф на обслуживание.

Что такое РКО и зачем оно бизнесу

ООО или ИП нужен расчётный счёт (РС), чтобы получать на него деньги от предпринимательской деятельности и распоряжаться ими. Открывая такой счёт, бизнес подписывает с банком договор на обслуживание. Все тарифы на РКО — пакетные, то есть включают не одну услугу, а несколько. От состава пакета зависит, сколько стоит кассовое обслуживание. Банки предлагают следующие услуги:

  • непосредственно открытие РС, его обслуживание;
  • уплата налогов, сборов, штрафов, других платежей в бюджет;
  • безналичные переводы на счета других ИП или юридических лиц;
  • безналичные переводы на счета физических лиц;
  • эквайринг, необходимый для приёма от покупателей оплаты банковскими картами;
  • операции по снятию наличных через карту, чековую книжку, банковское отделение;
  • инкассация для безопасной доставки выручки в банк и её зачисления на расчётный счёт;
  • самоинкассация для самостоятельного зачисления выручки на РС с помощью специальных терминалов;
  • зарплатный проект, с помощью которого все работники ИП или организации смогут получать деньги на свои банковские карты;
  • валютный контроль, который помогает бизнесу вести внешнеэкономическую деятельность.

Каждая услуга может быть платной или бесплатной в рамках определённого пакета РКО. Клиент выбирает тот пакет, который будет наиболее выгодным в текущей ситуации и закроет все потребности бизнеса.

Как выбрать банк

Выбирая банковскую организацию для РКО, обратите внимание на:

  • срок работы и репутацию организации;
  • наличие удобного интернет-банка;
  • наличие мобильного приложения;
  • круглосуточную служба поддержки;
  • возможность получить обслуживание не только в банковском отделении, но и на территории клиента;
  • возможность получить реквизиты счёта ещё до проверки документов и подписания договора;
  • положительные отзывы о банке от других предпринимателей или организаций;
  • наличие в вашем населённом пункте банковских отделений для решения срочных вопросов.

Как подобрать выгодный пакет РКО

Можно сказать, что в привычном понимании тарифы РКО не делятся на выгодные или невыгодные. Каждый из них специально разработан для конкретных ситуаций. Одни пакеты удобны для начинающих ИП или организаций с небольшими оборотами, другие позволяют масштабировать уже действующий бизнес, а есть и такие, которые подходят для торговли с иностранными партнёрами.

Советы по выбору правильного пакета РКО:

  • Оцените потребности бизнеса. Если вы только начинаете своё дело, вам может быть достаточно базового пакета. Если у вас есть сотрудники, большие обороты или партнёрство с иностранными контрагентами, выбирайте тариф с дополнительными услугами.
  • Проанализируйте существующие предложения. Чем больше услуг в пакете, тем он дороже, но эти расходы могут окупиться за счёт удобства.
  • Учтите частоту использования услуг. Выбирайте тариф с теми услугами, которые будете использовать регулярно. Если какая-то услуга нужна редко, её можно докупить отдельно.
  • Узнайте правила смены тарифов. В большинстве банков это бесплатно. Поэтому вы сможете начать с базового тарифа и по мере роста бизнеса переходить на более дорогие.

Чтобы узнать, какой тариф оптимален для вас, закажите обратный звонок через сайт Альфа-Банка. Менеджер расспросит о вашем ИП или юрлице, расскажет о стоимости и составе каждого тарифа, посоветует подходящий.

#Алина Ибрагимова
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