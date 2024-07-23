Как правильно выбрать РКО для малого бизнеса — на что обращать внимание

Можно сказать, что в привычном понимании тарифы РКО не делятся на выгодные или невыгодные. Каждый из них специально разработан для конкретных ситуаций. Одни пакеты удобны для начинающих ИП или организаций с небольшими оборотами, другие позволяют масштабировать уже действующий бизнес, а есть и такие, которые подходят для торговли с иностранными партнёрами.