На море не едем, готовимся к худшему: скоро придет тайфун и Приморье может затопить

Информация о тайфуне GAEMI оказалось неоднозначной. Не предполагалось, что тайфун напрямую затронет Приморский край. Пока он проходит в районе Тайваня, после того, как зарядит по острову, фронт уйдет в сторону материкового Китая. Остатки тайфуна все же могут достичь Приморья, но не на этой, а на следующей неделе.