На море не едем, готовимся к худшему: скоро придет тайфун и Приморье может затопить

Posted Вчера, 05:02
Published Вчера, 05:02
Modified Вчера, 10:11
Updated Вчера, 10:11
Во вторник, 23 июля, в некоторых районах края снова поднялись реки. Случилось это из-за того, что местами выпало более 100 миллиметров осадков за 12 часов — а это опасное явление. Почва тоже перенасыщена влагой, есть опасения, что дороги поплывут, сообщает телеграм-канал «Погода 25 регион».
В среду погода на большей части территории края улучшилась, но расслабляться слишком рано. 25 июля в некоторых местах снова начнутся осадки, 26-го они станут более интенсивными, а 27-го числа дожди затронут большую часть края, пройдут сильные ливни.
Информация о тайфуне GAEMI оказалось неоднозначной. Не предполагалось, что тайфун напрямую затронет Приморский край. Пока он проходит в районе Тайваня, после того, как зарядит по острову, фронт уйдет в сторону материкового Китая. Остатки тайфуна все же могут достичь Приморья, но не на этой, а на следующей неделе.
В связи с этим ожидается ухудшение ситуации с паводками в крае. Предполагается подъем уровня рек с возможным затоплением низинных участков местности, сельскохозяйственных угодий, дорог и населенных пунктов. Может снова посносить мосты и плотины.
Жителям края, чьи дома регулярно затапливает, особенно в районах, где реки уже вышли из берегов, стоит подготовиться к ухудшению ситуации с паводками.
Поездки к морю в ближайшие дни советуют отложить — есть риск застрять до приезда спасателей.