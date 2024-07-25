Ozon расширяет список вариантов получения заказов для клиентов

Курьерская доставка — это метод, при котором покупка привозится прямо к вам домой, в офис или любое другое указанное вами место. Этот способ удобен для тех, кто ценит своё время и не хочет тратить его на посещение пунктов выдачи заказов или почтовых отделений. Курьер приносит заказ прямо к двери, что делает получение товара максимально простым и удобным.