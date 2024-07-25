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Posted Вчера, 12:51

Published Вчера, 12:51

Modified Вчера, 12:53

Updated Вчера, 12:53

Отдых без лишних кило: как не набрать лишний вес в отпуске

Ozon расширяет список вариантов получения заказов для клиентов

25 июля 2024, 12:51
Фото: 1MI
Отдых без лишних кило: как не набрать лишний вес в отпуске
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Теперь у покупателей будет ещё больше возможностей выбирать удобный способ доставки товаров, приобретенных на платформе.

Компания Ozon.Armenia сообщает о расширении списка вариантов получения заказов для клиентов. Эта новая инициатива направлена на повышение уровня удобства и гибкости процесса получения покупок.

Фото: Ozon

Курьерская доставка: удобство и скорость

Курьерская доставка — это метод, при котором покупка привозится прямо к вам домой, в офис или любое другое указанное вами место. Этот способ удобен для тех, кто ценит своё время и не хочет тратить его на посещение пунктов выдачи заказов или почтовых отделений. Курьер приносит заказ прямо к двери, что делает получение товара максимально простым и удобным.

Условия курьерской доставки

Для того чтобы воспользоваться курьерской доставкой от Ozon, необходимо соблюдать несколько условий:

  • Минимальная сумма заказа: 4800 драмов.
  • Стоимость доставки: если сумма заказа составляет от 4800 до 17000 драмов, то стоимость курьерской доставки равна 1500 драмов.
  • Если сумма заказа превышает 17000 драмов, доставка будет бесплатной.

География обслуживания и планы по расширению

На данный момент курьерская доставка доступна только в Ереване. Однако в планах компании расширение зоны обслуживания и на другие города Армении. Постепенное расширение географии доставки даст возможность большему числу клиентов воспользоваться этим удобным сервисом.

Фото: Ozon

Преимущества курьерской доставки

Переход на курьерскую доставку имеет множество преимуществ:

  • Экономия времени. Нет необходимости посещать ПВЗ или почтовое отделение.
  • Удобство. Доставка может быть осуществлена к вашему дому, рабочему месту или любому другому удобному месту.
  • Гибкость. Возможность согласовать время и место доставки с курьером.
  • Безопасность. Исключение необходимости посещать многолюдные места, что особенно актуально в условиях эпидемий и карантинов.

Альтернативные способы получения заказов

Для тех, кто не может воспользоваться курьерской доставкой или предпочитает другие методы, доступны следующие альтернативы:

  • Пункты выдачи заказов (ПВЗ) Ozon. Прекрасная возможность для тех, кто хочет самостоятельно забрать свои покупки.
  • Почтовые отделения Haypost. Возможность получить заказ в ближайшем почтовом отделении.
  • Платная курьерская доставка Haypost. Для тех, кто хочет воспользоваться курьерскими услугами другой компании.

Каждый из этих методов имеет свои преимущества и может быть удобен в зависимости от конкретной ситуации и предпочтений клиента. Другие сведения можно получить по ссылке https://am.ozon.com/.

Расширение списка вариантов получения заказов — это важный шаг в стремлении компании Ozon сделать процесс покупок максимально удобным и гибким для своих клиентов. Благодаря новым условиям доставки каждый покупатель сможет выбрать для себя наиболее удобный способ получения товаров, что значительно улучшит общий опыт использования сервиса. Подробности о новых вариантах доставки и условиях можно узнать на официальном сайте компании.

Этот новый этап развития поможет клиентам более комфортно и быстро получать свои заказы, минимизируя затраты времени и усилий.

#Алина Ибрагимова
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